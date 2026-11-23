הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (ב') להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%, בדומה להחלטה הקודמת שהתקבלה ב-21 באוקטובר - וזאת לאחר שלושה מהלכי הורדת ריבית רצופים שקדמו לה.

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ההחלטה להמתין ולא להפחית את הריבית התקבלה למרות הפתעה חדה כלפי מטה במדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שירד ב-0.1% והוריד את קצב האינפלציה השנתי ל-1.1% בלבד - רמתו הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות ומרחק נגיעה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%). ואולם, בוועדה המוניטרית העדיפו לנקוט משנה זהירות לנוכח שורה של התפתחויות פיננסיות ומאקרו-כלכליות שכבלו את ידי הבנק - ובראשם הפיחות החד בשקל והטלטלה בשווקים בעולם.

הנפילות החדות שנרשמו בסוף השבוע בבורסות וול סטריט ובשווקים הגלובליים אילצו את הגופים המוסדיים בישראל לרכוש מט"ח כדי לאזן מחדש את חשיפתם, וביחד עם אי-הוודאות הפוליטית והתקציבית דחפו את שער הדולר לכ-3.34 שקלים - רמתו הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2025. בבנק ישראל חוששים כי היחלשות מהירה כל כך של המטבע המקומי תתגלגל למחירי היבוא ותצית מחדש לחצים אינפלציוניים, במיוחד על רקע הקו הניצי של הפדרל ריזרב בארה"ב ושל הבנק המרכזי האירופי, שממשיכים להעלות ריביות ומגדילים את פער הריביות השלילי מול ישראל. לכך הצטרפו נתוני הצמיחה החזקים לרבעון השלישי (זינוק של 8.0%, ו-4.0% בנטרול הייצור בחו"ל), המאותתים כי הפעילות במשק איתנה ואינה מחייבת תמריץ מוניטרי מיידי.

ההחלטה תואמת את תוואי חטיבת המחקר ואת אזהרות הנגיד

במובנים רבים, הותרת הריבית על כנה ממשיכה את הקו הזהיר שהציג בנק ישראל בהחלטה הקודמת בחודש שעבר. בתחזית המאקרו שפרסמה אז חטיבת המחקר, העריך הבנק כי בעוד שנה מהיום (ברבעון הרביעי של 2027) תעמוד הריבית על 3% - איתות ברור לכך שהבנק אינו צופה גל הפחתות ריבית קרוב, אלא הורדה מתונה של רבע אחוז בלבד לאורך שנה שלמה.

במסיבת העיתונאים לאחר ההחלטה הקודמת הדגיש הנגיד פרופ' אמיר ירון כי "הכלכלה הישראלית מוסיפה להפגין עמידות וחוסן", והסביר כי "ההחלטה להותיר את הריבית על כנה היא הנכונה והאחראית, בוודאי לאור שלוש הורדות רצופות קודמות". מאז אותו תדרוך, חלק מהסיכונים שעליהם הצביע ירון התממשו ואף החריפו.

הדולר ננעל בשבוע שעבר בשיא מאז סוף ספטמבר 2025. במקביל, הפד האמריקאי והבנק המרכזי האירופי (ECB) ממשיכים בקו ניצי והעלו ריביות, כאשר הריבית בארה"ב מגיעה עד 4.00% וצפויה לעלות שוב בדצמבר. הותרת הריבית בישראל על 3.25% נועדה לבלום את התרחבות פער הריביות השלילי, שעלול לעודד יציאת הון, להחריף את הפיחות בשקל ולייצר "ייבוא אינפלציה" דרך התייקרות היבוא.

נתוני הלמ"ס הצביעו על זינוק של 8.0% בתוצר ברבעון השלישי (ו-4.0% בנטרול הייצור של חברות רב-לאומיות בישראל כמו אנבידיה - נתון שאותו פיצלה חטיבת המחקר לראשונה בחודש שעבר כדי לשקף את הפעילות המקומית נטו). נוסף על כך, בזירה הפיסקלית התריע ירון בחריפות מפני התרחבות הגירעון מ-4.4% תוצר השנה ל-4.6% ב-2027, מפני עליית יחס החוב-תוצר המקומי (ללא ייצור בחו"ל) לרמה של 70.5% בשנה הבאה, ומפני ההשלכות של תקציב המשכי במקרה של הליכה לבחירות.

התגובות להחלטה: "הסיכון היום הוא בהורדת ריבית מאוחר מדי"

לאחר פרסום ההודעה התייחס פנינג ממזרחי טפחות לנוסח החלטת הוועדה המוניטרית ולמשמעויותיה להמשך, וציין כי בנק ישראל מסיים את 2026 בריבית של 3.25% בעיקר בשל חולשת השקל ופער הריביות מול ארה"ב, וחרף האינפלציה הנמוכה בפועל.

פנינג הצביע על שני שינויים בולטים בהודעת הבנק: החזרת ההתייחסות לאי-הוודאות הגיאופוליטית לכותרת הפתיחה ("אי-הוודאות המקומית והגלובלית נותרה גבוהה על רקע המשך המתיחות הגיאופוליטית"), וקישור הפיחות בשקל לירידות החדות שנרשמו בבורסות בעולם. לדבריו, "החדשות על המינוי מחדש של ג'נסן הואנג כמנכ"ל אנבידיה הגיעו מספר דקות לפני פרסום הודעת הריבית, ועולה השאלה איך הסעיף הזה היה נראה אם החדשות היו מפורסמות מוקדם יותר". במבט קדימה, מעריך פנינג כי ההסתברות להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה ב-4 בינואר תישאר נמוכה, וכי הותרת הריבית היום היא צעד משמעותי לסגירת הפער בין הציפיות המקומיות להורדה לבין תוואי הריבית בארה"ב.

מנגד, במגזר העסקי נשמעה ביקורת על ההחלטה להמתין. סיון רחמים, מנכ"לית ווישור פיננסים, הזהירה מפני פגיעה בפעילות העסקית: "בנק ישראל הצליח לרסן את האינפלציה, אך בהחלטתו היום הוא עלול לרסן גם את הצמיחה במשק כולו. כשהאינפלציה יורדת והריבית נותרת ללא שינוי, הנטל על העסקים רק גדל, וחברות ממשיכות להתמודד עם עלויות מימון גבוהות ושחיקה ברווחיות. הסיכון היום הוא לא רק בהורדת ריבית מוקדמת מדי, אלא גם בהורדתה מאוחר מדי".

בשוק העריכו: השקל החלש והריבית בארה"ב כבלו את ידי הבנק

ההחלטה תאמה את הערכות רוב החזאים והתמחור בשווקים ערב ההודעה. יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות, ציין לקראת ההחלטה כי "על רקע ההיחלשות בשקל, יחד עם הירידה במדדי המניות, ההסתברות להורדת ריבית על ידי בנק ישראל התמתנה לכ-15%". לדברי פנינג, אף שהתוצר המקומי המשיך לצמוח בקצב מהיר של 8% ברבעון השלישי (ובקצב של 4.2%, ללא הייצור בחו"ל) והאינדיקציות משוק התעסוקה מעידות על ירידה בהידוק, התנודתיות בשווקים ובמט"ח בלמה את המהלך.

איתן קלימן, מנכ"ל קרן הגידור LONG ROAD, הסביר ערב ההחלטה את המנגנון שמאחורי הפיחות ואת משקלו המכריע בשיקולי הבנק: "הירידה באינפלציה ל-1.1% באוקטובר, הנמוכה מאז 2021, נובעת במידה רבה מגורמים עונתיים, בעיקר מחירי הטיסות לחו"ל ואפקטי בסיס, ואינה מספיקה בפני עצמה כדי להצדיק הורדה. השיקול המכריע ברקע ההחלטה הוא השקל: נפילות בשווקים בעולם מאלצות את הגופים המוסדיים לאזן את חשיפתם למט"ח, ויחד עם אי-הוודאות הפוליטית הן דחפו את הדולר לכ-3.34 שקלים - עלייה של כ-7% מתחילת החודש והרמה הגבוהה ביותר מזה כשנה". לדברי קלימן, "בכלכלה קטנה ופתוחה כמו שלנו, פיחות כזה מתגלגל מהר למחירי היבוא ועלול להחזיר את האינפלציה. במקביל, מאחר שבארה"ב מתומחרות 2-3 העלאות ריבית בשנה הקרובה, הורדה כעת רק תגביר את הלחץ על השקל. לכן בנק ישראל צפוי להמתין עד שהשקל יתייצב".

ברוח דומה, יוסי מנשה , מייסד ומנכ"ל משותף ב אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, הדגיש כי "היחלשות השקל עומדת במוקד לקראת החלטת הריבית, לאחר שהדולר סיים את המסחר ביום שישי ברמה הגבוהה ביותר מאז סוף ספטמבר 2025 - אף שמדד הדולר בעולם נחלש באותו יום. פיחות בשקל עשוי לייקר את היבוא ולהשפיע על ציפיות האינפלציה, ובכך לצמצם את מרחב הפעולה להפחתת ריבית".

כלכלני בנק הפועלים העריכו מראש כי רוב הסיכויים שהריבית תיוותר ללא שינוי, וכתבו בסקירתם כי "ההפתעה במדד חודש אוקטובר הופכת את החלטת הריבית לפחות ודאית, אך בין הגורמים שישפיעו הם הפיחות בשער החליפין של השקל, הצפי לעליות ריבית מהירות בעולם, ואי-הוודאות הפוליטית". בפועלים ציינו כי אף שהצמיחה החדה של 4% בנטרול הייצור בחו"ל לבדה לא אמורה להשפיע על ההחלטה, הם צופים כי בשלב מסוים השפעת היחלשות השקל תתגלגל למחירים, והעלו את תחזית האינפלציה שלהם לשנה הקרובה ל-2.5%.

מנגד, בבית ההשקעות פסגות ובהראל ביטוח ופיננסים סברו כי ירידת האינפלציה ל-1.1% פתחה חלון להפחתת ריבית כבר כעת, אך גם בפסגות סייגו במבט קדימה כי לאור סיכוני הגירעון, הגדלת תקציב הביטחון והצפי לעלייה מחודשת באינפלציה, "בבנק ישראל בכל זאת ינקטו משנה זהירות גם אחרי אישור תקציב 2027 וייתכן כי סיום תהליך הפחתות הריבית בישראל קרוב".