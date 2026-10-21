בנק ישראל צופה עוד הורדת ריבית אחת - ומה יעד האינפלציה?

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הודיעה היום (ד') על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.25%, וזאת לאחר שבהחלטתה הקודמת בחרה להפחית אותה ברבע אחוז. החלטת הריבית מתפרסמת במקביל לעדכון תחזיות המאקרו של חטיבת המחקר, וכרקע למסיבת העיתונאים שיערוך הנגיד מיד, בה יספק התייחסות רחבה למצב המשק.

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ההחלטה התקבלה חרף מדד המחירים המפתיע של חודש ספטמבר, (שהוריד את האינפלציה השנתית ל-1.6%). בהודעתה, הוועדה המוניטרית הדגישה את אי-הוודאות הגבוהה על רקע המתיחות הגיאופוליטית, ואת מגמת הפיחות של השקל, שאיבד כ-3.1% מול הדולר מאז החלטת הריבית הקודמת. בבנק המרכזי מציינים כי האינדיקטורים השוטפים מצביעים על המשך התאוששות בפעילות הכלכלית, אולם שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומגבלת היצע העבודה נותרה משמעותית.

הנגיד: "הכלכלה מוסיפה להפגין עמידות וחוסן"

במסיבת העיתונאים שהתקיימה מיד לאחר פרסום ההחלטה, פירט נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, את השיקולים שעמדו לנגד עיני הוועדה: "הכלכלה מוסיפה להפגין עמידות וחוסן", אמר הנגיד. "הנתונים לרביע השלישי מצביעים על המשך צמיחה לאחר התאוששות מהירה ברביע השני. אי-הוודאות נותרה גבוהה על רקע התפתחויות גיאופוליטיות. בתקופה הנסקרת שער החליפין פוחת ופרמיית הסיכון עלתה מעט, אך עדיין שוהה ברמות ששררו טרם ה-7 באוקטובר".

הנגיד התייחס גם לסביבת האינפלציה והסביר כי "בחודשים האחרונים האינפלציה התמתנה והיא שוהה מעט מתחת למרכז תחום היעד - 1.6% ב-12 החודשים האחרונים. על פי תחזיות החזאים, היא צפויה להישאר ברמתה בחודשים הקרובים, ולחזור למרכז היעד בתחילת 2027 ולהישאר בסביבה זו בהמשך השנה". עם זאת, הנגיד סייג את הדברים כשהזכיר את השפעות החוץ: "בעולם נרשמה עלייה בלחצי האינפלציה, בעיקר על רקע התייקרות מחירי האנרגיה ושיבושים בשרשראות האספקה".

תחזית חטיבת המחקר: הריבית תרד ל-3% בלבד בעוד שנה

במקביל להחלטת הריבית, פרסמה חטיבת המחקר של הבנק את תחזיות המאקרו המעודכנות. בבנק ישראל מפרידים כעת בצעד חריג בין נתוני הצמיחה הכלליים לאלו המשקפים נכונה את הפעילות המקומית בלבד. לפי התחזית, הצמיחה הכללית צפויה לעמוד השנה על 5.6% (ו-7.5% ב-2027), אולם הנתונים הללו מוטים כלפי מעלה בשל ייצור בחו"ל של חברות ישראליות. התחזית לתוצר ללא ייצור בחו"ל (שאינה כוללת פעילות של חברות כמו אנבידיה בחו"ל), המשקפת טוב יותר את הכלכלה הישראלית, עומדת על 3.4% בלבד בשנת 2026 ועל 5.1% בשנת 2027.

במקביל, הגירעון הממשלתי צפוי להסתכם ב-4.4% תוצר - נתון נמוך במעט מיעד התקציב שעמד על 4.9%. להערכת הבנק, האינפלציה תעמוד השנה על 1.5% ותעלה בשנה הבאה ל-2.1% (עדיין בתוך מרכז יעד היציבות של 1%-3%). בשורת הריבית, בחטיבת המחקר צופים כי בעוד שנה מהיום היא תעמוד על 3.0% - ללא שינוי מהתחזית הקודמת. המשמעות היא שבבנק ישראל לא צופים גל הפחתות ריבית אגרסיבי.

מעבר למספרים, בבנק משגרים אזהרה פיסקלית חריפה. התחזית, כך מציינים בבנק ישראל, מאופיינת באי-ודאות פיסקלית משמעותית הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהובלת חוסר הוודאות סביב הרכב הממשלה והחלטותיה. בצד ההכנסות ממיסים, קיים קושי להעריך את ההכנסות ממיסוי הייצור בחו"ל ואת עיתוי גבייתן, וכן לבודד את הרכיב החד-פעמי של המס על הרווחים הלא מחולקים מהשנתיים האחרונות.

בצד ההוצאות התמונה מורכבת אף יותר: שנת 2027 צפויה להיפתח עם תקציב המשכי. מוקד אי-הוודאות המרכזי הוא תקציב הביטחון, שטרם נקבע ועלול לסטות בשיעור ניכר מההנחות שבבסיס התחזית. לכך מתווספת אי-ודאות בנוגע להוצאות האזרחיות ולשינויי חקיקה בתחום המס. להערכת הבנק, ככל שתקציב הביטחון יוגדל ללא התאמות תקציביות נגדיות, הדבר יוביל לעלייה בגירעון ועלול לעורר מחדש את לחצי האינפלציה.

הערכות השוק: המשק משדר עוצמה, מרחב התמרון קטן

ההחלטה תואמת לחלוטין את ההערכות המוקדמות בשוק, שנשענו על כך שהכלכלה המקומית משדרת עוצמה ואינה דורשת תמרוץ באמצעות ריבית נמוכה. יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, העריך מראש כי "לא צפוי שינוי בריבית בנק ישראל לפחות עד סוף 2027", והסביר כי נתוני סחר החוץ המצביעים על התרחבות מהירה ברבעון השלישי, מפחיתים את הצורך בהקלה מוניטרית. בדומה לכך, יוני פנינג, האסטרטג הראשי של חדר העסקאות בבנק מזרחי טפחות, ציין כי "הפעילות המקומית המשיכה להיראות חזקה מאוד אל תוך אוגוסט, גם על בסיס מכירות רשתות השיווק".

מעבר לצמיחה, האנליסטים משרטטים תמונה של מגבלות חריפות המונעות מבנק ישראל להוריד את הריבית: סיכוני אינפלציה עתידיים, חולשת השקל והסביבה הפיסקלית. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, הסביר כי "עליית מחירי האנרגיה והיחלשות השקל מצמצמות את מרחב הפעולה". כלכלני בנק הפועלים ציינו גם הם ש"אי-הוודאות הפוליטית צפויה להשפיע", בעוד שבמיטב מצביעים על הגירעון המסחרי השנתי של ישראל - שמתקרב ל-50 מיליארד דולר עקב זינוק ביבוא, כנתון שעלול להחליש את הכוחות המבניים שתמכו עד כה בשקל.

העיניים לוול סטריט: החשש מפער הריביות ו"ייבוא אינפלציה"

זווית קריטית נוספת שהכריעה את הכף נוגעת למדיניות הריבית בעולם המערבי. הפד ממשיך לשדר קו מוניטרי נוקשה, כשהריבית בארה"ב עומדת כיום על טווח של 3.75%-4.00%. החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית המקומית על 3.25% משמרת פער ריביות קיים של 0.75%-0.5% בין השקל לדולר. אילו הנגיד היה מפחית את הריבית ל-3.0%, הפער היה מתרחב לרמה של 1% - פער דרמטי שהיה יוצר תמריץ מובהק למשקיעים להעדיף אפיקים דולריים, מאיץ את בריחת ההון ומייבא אינפלציה לישראל דרך התייקרות היבוא.

החשש הזה אינו תיאורטי בלבד. בוועדה המוניטרית ציינו כי בעולם נרשמת עלייה בלחצי האינפלציה, בעיקר על רקע התייקרות מחירי האנרגיה (מחיר חבית נפט מסוג ברנט טיפס בכ-15% בתקופה הנסקרת) ושיבושים בשרשראות האספקה. סביבה גלובלית זו, שבה השווקים אף מתמחרים המשך העלאות ריבית בארה"ב ובגוש האירו, מותירה לנגיד הישראלי מרחב תמרון מצומצם מאוד. עמדה זו נתמכה גם על ידי כלכלני בנק הפועלים, שהעריכו כי השווקים אינם מתמחרים הפחתות ריבית מקומיות לנוכח עליות הריבית הצפויות במדינות המפותחות.

אינפלציה דביקה: שוק הדיור מדשדש, גזירות המס בדרך

מדוע הפחד מאינפלציה מקומית עדיין כאן? הכלכלנים מביטים על סעיפים ספציפיים שעלולים להצית מחדש עליות מחירים. אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב (שהעלה את תחזית האינפלציה השנתית ל-2.1%), מסמן את הביטול הצפוי של הפטור מבלו על הדלק וקפיצת מחירי הנפט כסיכונים מרכזיים.

עם זאת, אל מול סכנת היבוא, זבז'ינסקי מזהה חולשה בחצר האחורית של הכלכלה שעשויה לדרוש הקלה בהמשך: "החולשה בביקושים באה לידי ביטוי בדשדוש בשוק הדיור, שם מכירת הדירות החדשות הלא-מסובסדות רשמה באוגוסט את הירידה החדה ביותר מאז 2023". הנתונים שמפרסם היום בנק ישראל מאששים מגמה זו: בחודשים יולי-אוגוסט רשמו מחירי הדירות ירידה של 0.6% (ובמונחים שנתיים ירדו ב-1.8%), אף שקצב התייקרות סעיף הדיור במדד נותר יציב על 3.8%. במקביל, מלאי הדירות שנותרו למכירה בידי קבלנים מוסיף לשהות ברמה גבוהה.

בבנק הפועלים מחדדים את השפעת הממשלה על הכיס, ומצפים לחזרה לעליות מחירים "בשל מגמת הפיחות בשער השקל, צפי לעליות מיסים לאחר הקמת ממשלה חדשה, ועלייה במס הבלו". לאור כל אלו, התחזית אינה משאירה מקום רב לאופטימיות בנוגע להוזלת האשראי: "גם בהסתכלות קדימה אנו רואים את הסיכוי להפחתת ריבית דומה לסיכוי לעלייתה בשנה הקרובה".