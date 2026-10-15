מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש ספטמבר 2026, בהשוואה לחודש אוגוסט 2026. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2026 לעומת ספטמבר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%. הקונצנזוס היה לירידה חודשית של 0.3%-0.4%, שתשקף עלייה שנתית של 1.7%-1.8%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור, שירד ב-2.7%; תחבורה, שירד ב-2.5%; הלבשה והנעלה, שירד ב-0.9%; מזון וריהוט וציוד לבית, שירדו ב-0.4%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים שעלה ב-6.6%; שירותי חינוך שעלה ב-0.8% ושכר דירה שעלה ב-0.4%.

בתוך סעיף התחבורה, הוזלו במיוחד הטיסות לחו"ל ורשמו ירידה חדה של 14%; מחירי הדלק, ההטענה והשמנים לכלי רכב רשמו ירידה בולטת של 2.2%, אם כי היא מגיעה על רקע הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין ב-50 אגורות לליטר, עליו חתם שר האוצר מוקדם יותר החודש.

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.4% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.

ירידה במחירי הדירות

אחרי חודשיים של עליות קלות, מחירי הדירות חזרו לרדת: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ה'), מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ויד שנייה (ואינו חלק ממדד המחירים לצרכן), ירד ב-0.6% בעסקאות שנערכו ביולי-אוגוסט 2026 לעומת יוני-יולי. הירידה מגיעה לאחר שבשתי התקופות הקודמות, מאי-יוני ויוני-יולי, נרשמה עלייה של 0.1% בכל אחת. העליות הללו הגיעו לאחר ירידה של 1.2% באפריל-מאי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירדו מחירי הדירות ב-1.8%.

מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4% לעומת התקופה הקודמת, ובניכוי עסקאות בסבסוד ממשלתי נרשמה ירידה חדה יותר, של 0.8%. במקביל, שיעור העסקאות המסובסדות מכלל העסקאות בדירות חדשות עלה ל-45.8%, לעומת 40% ביוני-יולי. בהשוואה ליולי-אוגוסט 2025 ירדו מחירי הדירות החדשות ב-0.4%.

בפילוח למחוזות, מחוז הצפון הוביל את הירידות עם ירידה של 1.5%, לאחר ירידה של 0.3% בתקופה הקודמת. במחוז תל אביב ירדו המחירים ב-0.9%, לאחר שעלו ב-0.5%, ובמחוז המרכז נרשמה ירידה של 0.7%, לעומת עלייה של 0.1% קודם לכן. במחוז ירושלים ירדו המחירים ב-0.3%, בדומה לתקופה הקודמת, ובמחוז הדרום נרשמה ירידה של 0.1%, לאחר עלייה בשיעור זהה. חיפה הייתה המחוז היחיד שבו המחירים עלו: עלייה של 0.4%, לאחר ירידה של 0.2% בתקופה הקודמת.

צילום: למ''ס

בהסתכלות שנתית, נרשמו ירידות מחירים בכל ששת המחוזות. הירידה הגדולה ביותר נרשמה במחוז המרכז, בשיעור של 2.7%, ואחריו מחוז תל אביב עם ירידה של 1.9%. במחוז הדרום ירדו המחירים ב-1.5%, במחוז חיפה ב-1.4%, במחוז הצפון ב-0.8% ובמחוז ירושלים ב-0.2%.

במבט של חמש שנים אחורה, מחירי כלל הדירות עלו ב-26.8% בהשוואה ליולי-אוגוסט 2021, ואילו מחירי הדירות החדשות עלו באותה תקופה ב-24.3%.

תגובות האנליסטים

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי "מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד מעבר לציפיות והצביע על האטה רחבה באינפלציה, אך התמונה הכלכלית מורכבת".

לדבריו, "סעיף הדיור ממשיך להוות מנוע אינפלציוני מרכזי, כאשר התאוצה בשכר הדירה לשוכרים חדשים מאותתת שוב על לחצי מחירים מתמשכים בתחום זה. הניגוד המרכזי שמתבלט הוא בין מחירי הדירות בבעלות שנמצאים בירידה, אך אינם חלק מהמדד, לבין שכר הדירה שממשיך לעלות".

"הירידה במדד הושפעה במידה רבה מתנודתיות בסעיפי התחבורה והטיסות, בעוד מדד מחירי היצרן הושפע מעלייה חדה במחירי הדלקים שאינם בשליטת המשק. במבט קדימה, רמת האינפלציה השנתית אמנם נמוכה ומאפשרת על פניו הפחתת ריבית עתידית, אך לעת עתה הלחצים בסעיפי הדיור וסימני השאלה לגבי הדלקים מחייבים זהירות. בנק ישראל צפוי להמתין עם שינוי הריבית החודש, בין היתר בשל הקרבה לבחירות, והשוק יתמקד בעדכון התחזית הכלכלית הרשמית ובתדרוך העיתונאים של הנגיד".

ניסן אברהם, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה טוען שלמרות ההפתעה כלפי מטה, נראה כי הסבירות להפחתת ריבית נוספת בהחלטה הקרובה נותרה נמוכה.​‌

"הירידה במדד אינה מעידה בהכרח על התמתנות רוחבית בלחצי המחירים, שכן חלק משמעותי ממנה נובע מגורמים עונתיים וזמניים. למרות המדד הנמוך מהצפוי, הסבירות להפחתת ריבית נוספת ב-21 לאוקטובר נותרת נמוכה", אמר.

"ראשית, הירידה בספטמבר משקפת במידה רבה גורמים עונתיים וזמניים. שנית, התרחבות מחודשת של פערי הריביות לטובת ארה"ב עלולה להפעיל לחץ לפיחות השקל, לייקר את היבוא ולהגביר מחדש לחצים אינפלציוניים, ובכך לצמצם את מרחב התמרון של הבנק".