לקראת תקציב 2027 מתכוונים באוצר להמליץ שוב לבטל את הפטור ממס על קרנות ההשתלמות, מהלך שעלה ונדחה פעם אחר פעם בדיוני התקציב בעבר. אולם הפעם ייתקלו באוצר בהתנגדות מסוג חדש - התנגדות מבית. לגלובס נודע כי ברשות המסים מתנגדים למהלך ולא מתכוונים לקדם אותו לקראת התקציב וחוק ההסדרים הבא.

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בשיחות פנימיות של מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ', עם גורמי המקצוע הבכירים ברשות, אמר אהרונוביץ' בימים האחרונים כי הרשות לא עומדת מאחורי המהלך. בין היתר אמר אהרונוביץ' כי "לא קידמנו את המהלך ולא המלצנו לקדם אותו גם היום, ואנחנו לא נעמוד מאחוריו". עוד לדברי אהרונוביץ', "אין למהלך לביטול הפטור ממס בקרנות ההשתלמות סיכוי לעבור".

קרנות ההשתלמות נחשבות למסלול חיסכון פטור ממס מהתחלתו ועד סופו, אשר מיטיב בעיקר עם המעמד העובד בישראל. הן נועדו במקור לממן השתלמויות מקצועיות, אך עם הזמן הפכו לאפיק חיסכון מבוקש במיוחד לטווח הבינוני־ארוך, כשהכספים שנצברים בהן משמשים לא אחת למימון הוצאה חד־פעמית גדולה (רכישת רכב, שיפוץ הבית, טיול משפחתי בחו"ל), או להמשך צבירה לפנסיה.

מסקירה שפרסם הכלכלן הראשי לאחרונה עולה כי כ־79% מההטבה הם בגין הפקדות, ו־21% הנותרים הם בגין הפטור ממס. רווחי הון בעת המשיכה והפטורים הגיעו לשווי של כמעט 11 מיליארד שקל.

באוצר ניסו לא פעם לבטל או לצמצם את הטבת המס על קרנות ההשתלמות, אך היוזמה זכתה להתנגדות עזה, בין היתר מצד ההסתדרות, אשר הצליחה למנוע את הפגיעה בהטבה שמשרתת גם מורים ועובדים סוציאליים.

כעת, כאמור, מחדשים באוצר את היוזמה לקראת תקציב 2027, אך מתמודדים עם "מתנגד" חדש - מנהל רשות המסים.