השעון מתקתק: פחות מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים ב־1 בינואר 2027, אין תקציב, אין ממשלה יציבה, ויש אי־ודאות ביטחונית גדולה. איזנקוט, נתניהו או בחירות נוספות: התוצאה הפוליטית עדיין פתוחה, אבל התוצאה התקציבית כבר ברורה. המדינה תיכנס לשנה החדשה בתקציב המשכי. מה זה אומר, ומה לוח הזמנים?

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מה לוח הזמנים?

חוק יסוד: משק המדינה דורש שהממשלה תניח על שולחן הכנסת הצעת תקציב לשנת כספים אחת (הזהה לשנה קלנדרית) בין חצי שנה לשישים יום לפני תחילתה, וחוק יסוד: הכנסת קובע שהיום הקובע להעברת התקציב הוא שלושה חודשים מתום שנת הכספים, או שתפוזר הכנסת.

אלא שהוראה זו מתאימה לשנים ללא בחירות. במצב כזה לוח הזמנים משתנה, והדד־ליין החדש הוא שלושה חודשים לאחר תחילת שנת הכספים או 145 יום לאחר השבעת ממשלה חדשה (לפי המאוחר). בענייננו, גם אם תוקם ממשלה בראשות איזנקוט כבר בשבוע הבא, 145 הימים יהיו המועד המאוחר. ועדת הכספים צריכה לקבוע דדליין להגשת הצעת התקציב, לא יאוחר מ־60 יום לפני היום הקובע, כלומר עד 85 יום מהקמת הממשלה. ויש תוספת: אם הוועדה תקבע מועד הגשה מוקדם מהיום ה־85, גם היום הקובע יוקדם, כך שיחול 60 יום לאחר הנחת הצעת התקציב על שולחן הכנסת.

מה עושים כשאין תקציב מאושר?

חוק יסוד: משק המדינה קובע כי בהיעדר תקציב מאושר הממשלה פועלת במסגרת תקציב המשכי: ההוצאה החודשית מוגבלת ל־1/12 מתקציב השנה הקודמת, בהתאמה לקצב גידול האוכלוסייה בשלוש השנים האחרונות, אך ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן. זוהי תקופה של ריסון במשק.

פרופ' אודי ניסן מבית הספר למדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מתאר את תמונת המצב: "אנחנו בחודשים של בחירות, ממשלת מעבר, ותקציב המשכי, בשילוב עם אי־ודאות מאוד גדולה לגבי המצב הביטחוני. כולל העובדה שכבר גדלנו ביחס חוב־תוצר, ונוסיף לכך יכולת מוגבלת מאוד לפעולה כשיש תקציב המשכי, כי התקציבים הקשיחים הם מאוד משמעותיים. הממשלה הקודמת השאירה מחסנית פיסקלית מאוד בעייתית, בתקופה בה האי־ודאות מחייבת מחסנית פיסקלית יותר משמעותית".

מגבלות התקציב ההמשכי מביאות לשחיקה ריאלית בתקציבי המשרדים ומצמצמות את יכולתם להרחיב שירותים. הוא מרסן את ההוצאה בטווח הקצר, אך מונע קידום מהלכים ארוכי טווח, גם כאלה החיוניים לצמיחה, וכן הטלת מסים חדשים.

בנוסף, חלות מגבלות על התחייבויות והתקשרויות חדשות, שעלולות לעכב פרויקטים (כולל מיזמי תשתיות) ולפגוע ברציפות התפקודית של גופים ציבוריים. הארגונים החברתיים והעמותות, התלויים בתקציב המדינה, הם הראשונים להיפגע. לדברי ניסן, החוב לתעשיות הביטחוניות עומד על כ־15 עד 20 מיליארד שקל. "הממשלה הקודמת השאירה התחייבויות תקציביות במצב מאוד קשה לממשלה החדשה. נשארה מחסנית די ריקה בסיפור התקציבי".

וכל המגבלות הללו מקטינות את סך ההוצאה. לפי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אילולא אושר תקציב המדינה לשנת 2026, התקציב ההמשכי היה נמוך בכ־93 מיליארד שקל מהתקציב שאושר בפועל.

מה היה בעבר?

המדינה כבר התנהלה בתקציב המשכי לא פעם: כחמישה חודשים ב־2006, יותר משבעה חודשים ב־2009, מעל חצי שנה ב־2013, מעל עשרה חודשים ב־2015, קרוב לחמישה חודשים ב־2023 וכמעט שלושה חודשים ב־2025.

התקופה הארוכה ביותר הייתה בשנים 2020-2021, אז התנהלה הממשלה ללא תקציב מאושר במשך 671 ימים. בתקופה זו העבירה ממשלת נתניהו־גנץ, שנהנתה מרוב בכנסת, "קופסאות חוץ־תקציביות" שעקפו את התקציב. כיום, אם תמשיך לכהן ממשלת מעבר ללא רוב בכנסת, המצב יהיה מורכב בהרבה. רוני חזקיהו, שכיהן כחשב הכללי עד שלהי 2020, מספר כי "היה צריך לעבוד קשה מאוד על מנת לתמרן ולענות על כל הצרכים".

מי אחראי על חלוקת הכספים?

הוצאות הממשלה נקבעות לפי סדר עדיפויות הקבוע בחוק: תחילה מוקצה התקציב לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוקים, חוזים ואמנות. היתרה החודשית (1/12 מהתקציב הקודם בניכוי ההתחייבויות) משמשת להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם. החוק אינו מפרט את התעדוף בהקצאת היתרה: אגף החשב הכללי באוצר מקצה את הכסף לפי שיקול דעתו, תוך התייעצות עם אגף התקציבים, ואילו הרשות המבצעת מנותקת מההחלטות.

בתקציב המשכי, מסביר חזקיהו, "הבעיה הניצבת בפני החשב הכללי היא לתמרן ולקבוע סדרי עדיפויות עם עוגת תקציב קטנה יותר, כי היא לא משתנה, ולהתאים אותה לצרכים הקיימים. זאת, תוך שחל עליו חוק 1/12, הדורש ממנו לחלק את הכספים באופן שווה בכל חודש, מה שלא קורה בתקציב רגיל. מדובר באקט של ריסון, שמסמן לחשב הכללי כי הוא לא מוסמך לקבוע את מי לתעדף כרגע ואת מי לא".

במצב רגיל ועדת הכספים מוסמכת לערוך שינויים בתקציב, ואילו בתקציב המשכי הכנסת נעדרת סמכות זו. לכן, כעת הכדור עובר למגרשה של החשבת הכללית - שהיא וצוותיה יהיו אלה שקובעים את ההעברות מסעיף תקציבי אחד למשנהו, אך הוצאות מיוחדות מחייבות אישור של ועדת הכספים להגדלת הגירעון.

מה קורה בפועל?

בפועל, אומר ניסן, החלק העיקרי של התקציב קשיח. "אם אין אירועים קריטיים כמו אירועים בטחוניים, התקציב מתנהל בצורה די שוטפת - העולם ממשיך כמו שהוא. יש דברים שהם חובה: תשלומי ריבית, שכר, קצבאות, לא ניתן באמת להתערב במספרים הללו, הם די אוטומטיים. היקף התקציבים הגמישים יותר הוא נמוך יותר, ואלו הנפגעים המיידים".

איך מפקחים על תקציב המשכי?

בשנת תקציב רגילה מפקחת הכנסת על הממשלה באמצעות אישור התקציב והשינויים בו. בתקציב המשכי הפיקוח מוגבל, אך החוק מחייב את האוצר לדווח לוועדת הכספים ולפרט באתר המשרד את הסכומים שהממשלה מוציאה בכל חודש.

מה ההשפעה על סוכנויות דירוג האשראי?

סוכנות דירוג האשראי פיץ' פרסמה בחודש שעבר התייחסות למצב הפוליטי בישראל, והעריכה כי התרחיש הסביר ביותר הוא פיזור הכנסת בתחילת ינואר וקיום בחירות בתחילת אפריל 2027. בפיץ' מעריכים כי בהיעדר רוב להעברת תקציב תפעל הממשלה במסגרת תקציב המשכי, שעשוי לצמצם את הגירעון בטווח הקצר. עם זאת, הדגישו, אין זה שיפור פיסקלי אמיתי, משום שהירידה בגירעון לא תנבע מצעדים מבניים אלא משיתוק פוליטי.

ומה קורה עם חוקים ותקנות שפג תוקפם?

חוק יסוד: הכנסת קובע הארכה אוטומטית לתוקפם של חיקוקים שעומדים לפוג בחודשיים האחרונים לכהונת הכנסת היוצאת, תוך ארבעה חודשים מהחלטתה להתפזר, או בשלושת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת הנכנסת, עד תום שלושת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת החדשה.

כך, למשל, הוראת השעה שקבעה כי מס הרכישה על דירה נוספת יעמוד על 8% במדרגה הראשונה ו־10% במדרגה השנייה אמורה לפוג בינואר הקרוב, ובשל הבחירות תוארך עד פברואר. אם תפקע, שיעור המס לרוכשי דירה נוספת יירד ל־5% בלבד במדרגה הראשונה, מה שעשוי לגרום למשקיעים רבים להמתין כמה חודשים בתקווה שהמס אכן יירד.

חבילות המיסוי שהכינו באוצר וברשות המסים, במטרה להתמודד עם העלייה בהוצאות הביטחון ובתשלומי הריבית של הממשלה בעקבות המלחמה, יצטרכו להמתין בהיעדר תקציב מדינה וחוק הסדרים.