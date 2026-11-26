שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

ביום שישי הקרוב, 27 בנובמבר, תגיע לשיאה חגיגת הקניות השנתית של בלאק פריידיי, היום שאחרי חג ההודיה (שנחגג ביום חמישי הרביעי של נובמבר). מה שהחל כמסורת אמריקאית מקומית הפך מזמן לתופעה עולמית - וגם לחג צרכנות ישראלי לכל דבר. לפי נתוני שב"א, בבלאק פריידיי 2025 הוציאו הישראלים כמעט מיליארד שקל בכרטיסי אשראי בין שמונה בבוקר לשתיים בצהריים בלבד.

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יחד עם הפרסומות והמבצעים, אולי תיתקלו גם בהסבר פופולרי לשם הצבעוני של המאורע. לפי הסברה, זהו כביכול היום שבו החנויות עוברות מהפסד לרווח, מ"אדום" ל"שחור", כצבעי הדיו בספרי החשבונות של פעם.

הסיפור הזה נשמע הגיוני ומופיע שוב ושוב ברשתות החברתיות ובתקשורת, אבל הוא לא נכון. למעשה, באנגלית המונח "יום שחור" ציין לאורך ההיסטוריה אסון או משבר, למשל קריסת שוק הזהב בניו יורק ב־1869 - ולא חגיגה של רווחים.

השימוש המוקדם ביותר שידוע כיום בצירוף "בלאק פריידיי" לתיאור היום שאחרי חג ההודיה הופיע בנובמבר 1951, בכתב־עת אמריקאי לניהול מפעלים. אלא ששם הוא לא תיאר תורים בקופות, אלא מנהג של עובדים רבים "לחלות" לפתע דווקא ביום זה, כדי להאריך את החג לסוף שבוע של ארבעה ימים.

המשמעות המוכרת נולדה בתחילת שנות ה־60, ומקורה בשוטרי העיר פילדלפיה. בכל שנה ביום שאחרי חג ההודיה הציפו את מרכז העיר המוני קונים ותיירים מהפרברים, שהגיעו לקראת משחק הפוטבול השנתי בין נבחרות צבא היבשה והצי האמריקאים, שנערך בעיר למחרת. עבור השוטרים, ובמיוחד אנשי יחידת התנועה, זה היה רחוק מלהיות חג צרכני, והפך לסיוט אבטחתי ותחבורתי. איש לא הורשה לקחת חופש, המשמרות התארכו ל־12 שעות מול פקקי ענק וכאוס במרכז העיר, והצפיפות משכה גנבים רבים. בפיהם, "יום שישי השחור" היה ביטוי לייאוש.

מהשוטרים התגלגל הכינוי לעיר כולה. סוחרי העיר ואנשי יחסי הציבור שלה, מטבע הדברים, לא התלהבו מכך שיום הקניות הרווחי נשמע כמו אסון טבע. הם ניסו להחליף את הכינוי ב"יום שישי הגדול" (Big Friday), כדי לנקות ממנו את הקונוטציה האפלה, אבל הוא לא נדבק. רק בשנות ה־80, כשהשם חצה את גבולות פילדלפיה והתפשט לרחבי ארה"ב, החל להשתרש ההסבר החשבונאי על המעבר מדיו אדומה לשחורה. כשאי־אפשר היה להרוג את השם, הפכו את המשמעות שלו.

בשנים האחרונות צמח ברשתות החברתיות מיתוס אפל בהרבה, לפיו מקור השם הוא ביום שבו נמכרו עבדים בהנחה לבעלי מטעים בדרום ארה"ב לרגל חג ההודיה. לטענה אין ביסוס היסטורי, והביטוי הופיע לראשונה בהקשר החג רק יותר מ־80 שנה אחרי ביטול העבדות.

ויש מיתוסים גם סביב המבצעים עצמם. ארגון הצרכנים הבריטי "?Which" מצא בשנה שעברה כי יותר מ-80% מהמוצרים שהוצעו במבצעי בלאק פריידיי נמכרו במחיר זהה או זול יותר לפחות פעם אחת מחוץ לתקופת המבצעים. כך שהשם אולי לא נולד בספרי החשבונות, אבל בכל הקשור ליחסי ציבור, הסוחרים בהחלט עשו עבודה טובה.