השדרה החמישית במנהטן חזרה למקום הראשון בעולם במחירי השכירות של שטחי מסחר, הישג נוסף המעיד על התאוששותו המואצת של שוק הנדל"ן בעיר.

דמי השכירות בשדרה החמישית זינקו בשנה האחרונה ב־35% בממוצע, לעומת עלייה של 3% בלבד ברחבי העולם, לפי נתוני חברת שירותי הנדל"ן קושמן אנד ווייקפילד. בשנה האחרונה דמי השכירות בחלק הצפוני של שדרת הקניות המפורסמת בניו יורק עמדו על כ־29 אלף דולר למ"ר בממוצע. במחיר הזה, חנות ששטחה עולה על 34.5 מ"ר, בערך בגודל של חנייה לשתי מכוניות, תשלם יותר ממיליון דולר בשנה על שכירות. חנויות הדגל של המותגים גדולות בהרבה.

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למעשה, דמי השכירות בשדרה החמישית עקפו את אלה שברחוב ניו בונד בלונדון, שהוביל בשנה שעברה את דירוג הרחובות היקרים בעולם לשכירת שטחי מסחר, ואת אלה של ויה מונטנפולאונה במילאנו, שגם הוא עמד בעבר בראש הדירוג.

חזרתה של השדרה החמישית לפסגה, לראשונה מאז שנת 2023, מעידה כי בתי אופנה וקמעונאים אחרים שוב מתחרים על נוכחות בחלק היוקרתי ביותר של השדרה. מדובר בקטע שאורכו כ־800 מטר, המשתרע מחנות הכלבו סאקס פיפת' אווניו ברחוב 49 ועד לפינה הדרום־מזרחית של סנטרל פארק ברחוב 60.

לאורך שדרת הקניות פועלים כמה מהמותגים הבולטים בעולם הקמעונאות, בהם חנות התכשיטים טיפאני, חנות הכלבו היוקרתית ברגדורף גודמן והחנות של אפל שפתוחה 24 שעות ביממה. האזור מושך מגוון רחב של קונים ותיירים ומעניק למותגים חשיפה בעלת ערך רב.

"השדרה החמישית בניו יורק ממשיכה להיות בעלת חשיבות עליונה עבור מותגים", אומר מייק אוניל מקושמן אנד ווייקפילד.

גם מגזרים אחרים בשוק הנדל"ן בניו יורק מציגים השנה ביצועים טובים במיוחד, בעיקר בנכסים יוקרתיים. שיעור השטחים הפנויים במשרדים במנהטן ממשיך לרדת, ודמי השכירות המבוקשים בבנייני משרדים יוקרתיים הגיעו ברבעון השלישי לשיא של 87 דולר לרגל רבוע, לפי נתוני קושמן אנד ווייקפילד.

במקביל, מחירי הלינה במלונות בעיר עלו מתחילת השנה ב־7% בממוצע ועומדים על 328 דולר ללילה, לפי נתוני חברת המחקר CoStar. העלייה גבוהה מזו שנרשמה בכלל ארה"ב, וב־25 שוקי המלונאות הגדולים במדינה.

התחדשותה של השדרה החמישית מסמנת תפנית משמעותית, לא רק ביחס לשפל בתקופת מגפת הקורונה, אלא גם בהשוואה לשנים שקדמו לה. באותן שנים השדרה סבלה מירידה בפעילות המסחרית, ודמי השכירות צנחו בשנת 2019 עד לכ־16,150 דולר למ"ר, לאחר שקמעונאים סגרו חנויות בשל העלויות הגבוהות והתחרות הגוברת מצד המסחר המקוון.

מגמת ההתאוששות החלה לצבור תאוצה בסוף 2023, כשבית האופנה פראדה שילם יותר מ־800 מיליון דולר תמורת הבניין שבו שוכנת חנותו בשדרה החמישית והבניין הסמוך לו. זמן קצר לאחר מכן קבוצת מותגי היוקרה קרינג (Kering) רכשה נכס משלה תמורת כמעט מיליארד דולר. שיעור שטחי המסחר הזמינים להשכרה בחלקה הצפוני של השדרה החמישית ירד בשנה האחרונה ב־4.4%, והגיע ל־13% ברבעון השלישי.

ענקית הטכנולוגיה מטא חתמה על חוזה שכירות לעשר שנים עבור חנות הדגל שלה, Meta Lab הסמוכה לחנות של מותג תכשיטי היוקרה הארי ווינסטון. החנות נפתחה כדי להציג את המשקפיים מבוססי הבינה המלאכותית של החברה, והקומה הראשונה שלה מזכירה שילוב בין חנות המשקפיים וורבי פארקר לחנות של אפל. בחלקה האחורי הלקוחות יכולים להתנסות במשקפי המציאות המדומה של מטא.

הקומה העליונה ממחישה את המגמה הגוברת בענף הקמעונאות, להפוך את הקניות לחוויה. בימי ראשון אחר־הצהריים מתקיימות בה הופעות של תקליטנים בעמדה עגולה גדולה, ובית קפה קטן מציע קפה ללא תשלום למבקרים, בזמן שהם ממתינים להתאמה האישית של המשקפיים שלהם.

החנויות הזולות התפנו

גם החלק הדרומי של השדרה החמישית, בין בראיינט פארק לרחוב 49, נהנה מהזינוק בביקוש מצד קמעונאים. לאורך השנים חנויות המזכרות, החנויות הזולות ועסקים קמעונאיים אחרים פינו את מקומם למגוון מותגים, בהם ארקטריקס ונורת' פייס המתמחים בביגוד שטח, רשת האופנה Edikted הפופולרית בקרב דור ה־Z ומותג אופנת הספורט והפנאי On.

"ככל שמתקרבים לבראיינט פארק, כמעט שלא נותרו שרידים של החנויות הזולות והצעקניות שהיו שם בעבר", אמר ג'וש רבינה, שמשפחתו עוסקת בייזום ובבעלות על נכסי נדל"ן בניו יורק כבר שלושה דורות.

רבינה חתם לאחרונה על חוזה שכירות עם מותג האופנה Kühl מיוטה, שישכור את שטחי המסחר בגורד השחקים החדש והגבוה במיוחד שבנה בשדרה החמישית 520. מנכ"ל Kühl, נייט פיי, אמר כי סקרי החברה הראו בעקביות שלקוחותיה מעוניינים בחנות בניו יורק. החברה חיפשה מיקום במשך שנתיים, עד שמצאה שטח של כ־279 מ"ר בבניין.

תקופת החגים היא עונת השיא בשדרה החמישית, ובמהלך דצמבר מספר הולכי הרגל בה מגיע ל־1.5 מיליון ביום. הקמעונאים כבר החלו לקשט את חזיתות החנויות בשרשראות ירק ובאורות צבעוניים. באחר־צהריים אחד לאחרונה עובדים עמלו על הקמת חלונות הראווה של ברגדורף גודמן לקראת החגים, בזמן שאליסיה סטארקמן יצאה מהחנות כששקית קניות תלויה על זרועה. "הייתי במשימה למצוא זוג מגפיים, ומצאתי אותם", אמרה סטארקמן, שהגיעה לעיר מלוס אנג'לס.

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.