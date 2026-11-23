מגזין "TIME" פרסם בשבוע שעבר, בשיתוף חברת המחקר Statista, את דירוג חברות התעופה הטובות בעולם לשנת 2027 - רשימה חדשה שמנסה לבחון לא רק מי מעניקה לנוסעים את חוויית הטיסה הטובה ביותר, אלא גם מי מצליחה להפעיל את הטיסות שלה בצורה האמינה והיעילה ביותר. במקום הראשון דורגה חברת אמירייטס מאיחוד האמירויות, ואחריה קטאר איירווייז. את המקום השלישי תפסה אייר ניו זילנד.

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מדובר בדירוג הראשון מסוגו שמפרסם המגזין, והוא מבוסס על שילוב בין סקרי נוסעים ובין נתונים תפעוליים של חברות התעופה. בעשירייה הראשונה נמצאות גם סינגפור איירליינס במקום הרביעי, קתאי פסיפיק מהונג קונג בחמישי, דלתא איירליינס האמריקאית בשישי, סאות' אפריקן איירווייז בשביעי, צ'יינה סאות'רן בשמיני, אייר צ'יינה בתשיעי ואמריקן איירליינס במקום העשירי.

הפער בין שתי המובילות היה קטן במיוחד: אמירייטס קיבלה ציון של 94.29 נקודות, לעומת 94.16 לקטאר איירווייז. אייר ניו זילנד דורגה שלישית עם 93.47 נקודות. ההובלה של אמירייטס אינה מקרית: החברה דורגה ראשונה גם בקטגוריית חברות התעופה הטובות ביותר לנסיעות עסקים ובקטגוריית התמורה הטובה ביותר למחיר. קטאר איירווייז, מנגד, זכתה במקום הראשון בדירוג בחירת הנוסעים.

למה הישראליות לא בדירוג?

ומה עם חברות התעופה הישראליות? אף אחת מהשלוש - אל על, ישראייר וארקיע - לא נכנסה לרשימת 100 חברות התעופה הטובות בעולם. הסיבה אינה בהכרח קשורה לאיכות השירות: אחד מתנאי הסף של הדירוג הוא הטסת לפחות 3 מיליון נוסעים בשנה. לפי נתוני רשות שדות התעופה, ב-2025 הטיסה אל על כ-6.9 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות מנתב"ג, כך שהיא עומדת ברף הזה, בעוד ישראייר הטיסה כ-2.08 מיליון נוסעים, וארקיע כ-1.68 מיליון.

עם זאת, ישנו גם מרכיב נוסף: סקר הנוסעים של Statista נערך ב-16 מדינות, וישראל לא נכללה בהן. כדי להיכלל בדירוג נדרשו החברות גם למספר מספק של תשובות בסקר ולנתונים תפעוליים זמינים.

"TIME" לא פירט מדוע אל על לא נכללה, ולכן אי-אפשר לקבוע אם הסיבה הייתה היעדר נתוני סקר מספקים או תנאי אחר. המגזין אף הבהיר כי אי-הכללה בדירוג אינה מעידה כשלעצמה על איכותה של חברת תעופה.

חברת הלואו קוסט שדורגה ראשונה

אחת ההפתעות הבולטות ברשימה היא סאות' אפריקן איירווייז, שהגיעה למקום השביעי בעולם, לפני חברות ותיקות ומוכרות כמו בריטיש איירווייז, לופטהנזה ואייר פראנס, שלא נכנסו לעשירייה הראשונה. גם הנוכחות האמריקאית בולטת: דלתא ואמריקן איירליינס הן שתי החברות האמריקאיות היחידות בעשירייה.

אבל אולי הנתון המעניין ביותר בדירוג נמצא דווקא מחוץ לעשירייה הראשונה. ריינאייר, חברת הלואו קוסט האירית, דורגה במקום הראשון בעולם בקטגוריית האמינות התפעולית. אחריה הגיעו סאות'ווסט, יונייטד ודלתא. כלומר, החברה שמזוהה עם מודל של טיסות בסיסיות, תשלום נוסף על כבודה ושירותים נלווים, הצליחה להוביל דווקא במדד שבו נבחנת היכולת להביא נוסעים ליעדם בזמן ולצמצם ביטולים.

גם בקטגוריית הטיסות ארוכות-הטווח נרשמה תוצאה מעניינת: וירג'ין אטלנטיק הבריטית דורגה ראשונה, לפני אמירייטס וסינגפור איירליינס. קטאר איירווייז הסתפקה במקום הרביעי. בקטגוריית הנוסעים העסקיים, לעומת זאת, אמירייטס וקטאר איירווייז שוב תפסו את שני המקומות הראשונים.

שני מקורות מידע

מאחורי הדירוג עומדת מתודולוגיה המשלבת שני מקורות מידע. הראשון הוא סקר נוסעים שנערך בין 27 ביולי ל-4 בספטמבר 2026 ב-16 מדינות, ובו המשתתפים התבקשו לדרג עד חמש חברות תעופה שבהן טסו בשלוש השנים האחרונות. הסקר בחן בין היתר את הנוחות, איכות השירות, הבידור והקישוריות, המזון והמשקאות, התמורה למחיר, ההתאמה למשפחות ושביעות-הרצון הכללית.

המקור השני הוא נתונים תפעוליים של חברת OAG, שסיפקה ניתוח של יותר מ-30 מיליון טיסות שבוצעו בין יולי 2025 ליוני 2026. הנתונים כללו בין היתר עמידה בלוחות זמנים, שיעורי ביטולים, יעדי טיסה והיקפי נוסעים. לצורך ההשתתפות בדירוג נדרשו החברות להטיס לפחות 3 מיליון נוסעים בשנה ולעמוד בתנאי סף של זמינות נתונים ובקרת בטיחות.

ומה עם נמלי התעופה?

במקביל לדירוג חברות התעופה, "TIME" ו-Statista פרסמו גם דירוג של נמלי התעופה הטובים בעולם לשנת 2027, הכולל 226 נמלי תעופה. הדירוג מחולק לארבע קטגוריות לפי היקף הפעילות: נמלי ענק המטפלים ביותר מ-50 מיליון נוסעים בשנה, נמלים גדולים עם 25-50 מיליון נוסעים, נמלים בינוניים עם 10-25 מיליון נוסעים ונמלים קטנים עם פחות מ-10 מיליון נוסעים.

בראש קטגוריית נמלי התעופה הגדולים ביותר ניצב נמל צ'אנגי בסינגפור, שנחשב לאחד מנמלי התעופה המתקדמים בעולם ומוכר בין היתר בזכות מתחם Jewel והמפל המקורה שבו. במקום השני בקטגוריה דורג נמל התעופה גואנגג'ואו באיון שבסין, ובמקום השלישי נמל התעופה בייג'ינג דאשינג. בקטגוריית הנמלים הקטנים זכה נמל התעופה הבינלאומי של הליפקס שבקנדה.

גם דירוג שדות התעופה משלב בין חוות-דעת של נוסעים לבין נתונים תפעוליים. הסקר בחן בין היתר את חוויית הבידוק הביטחוני, הטיפול בכבודה, הניקיון, ההתמצאות בנמל, מתקני השירות, הטרקלינים והנוחות במעבר בין טיסות. במקביל נבחנו נתוני עמידה בזמנים ושיעורי ביטולים.

הדירוג מתפרסם בתקופה שבה חברות התעופה ונמלי התעופה מתמודדים עם לחצים כבדים על הרווחיות, עלויות דלק ותפעול גבוהות ומחסור במטוסים. לפי נתוני יאט"א שהובאו בפרסום, הכנסות ענף התעופה צפויות להגיע בשנת 2026 לכ-1.17 טריליון דולר, אך שולי הרווח הנקי צפויים לעמוד על כ-2% בלבד.