אחרי יותר משלוש שנים, אל על חוזרת להפעיל טיסות ישירות למרוקו: חברת התעופה הודיעה היום (א') כי תחדש את הקו למרקש החל מ-21 בדצמבר 2026, לראשונה מאז אוקטובר 2023. הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, במטוסים הכוללים מחלקות תיירים ועסקים.

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חידוש הקו מתאפשר בעקבות קבלת אישור מגורמי הביטחון הישראליים. מחיר כרטיס הלוך ושוב יחל ב-599 דולר במסגרת כרטיס מסוג LITE, הכולל טרולי ותיק גב.

ההודעה של אל על מגיעה ימים ספורים לאחר שגם ארקיע הודיעה על חזרתה למרקש. בסוף השבוע הודיעה ארקיע כי תשוב להפעיל טיסות ליעד בינואר 2027, לאחר שקיבלה את האישורים הנדרשים מרשות התעופה האזרחית ומגורמי הביטחון הישראליים. מחיר הכרטיס בארקיע יחל יחל ב-299 דולר לכיוון, כלומר 598 דולר הלוך ושוב.

בכך, שתי חברות התעופה הישראליות צפויות לחדש בחודשים הקרובים את הטיסות הישירות למרוקו.

חודשים של חוסר ודאות

חידוש הטיסות מגיע לאחר חודשים של חוסר ודאות סביב הפעילות הישראלית במרוקו. באוגוסט האחרון הייתה ארקיע לחברה הישראלית הראשונה שחידשה את הטיסות הישירות למרקש, לאחר הפסקה של כמעט שלוש שנים, מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023. בתחילת ספטמבר הצטרפה גם ישראייר, ובהמשך הודיעה סאן דור מקבוצת אל על על כוונתה להיכנס לקו.

אלא שבאוקטובר שוב השתנתה התמונה. בעקבות אירוע הביטחון בטיסת פליי דובאי והנחיות חדשות של גורמי הביטחון בישראל, שהקשו על הפעלת טיסות של חברות ישראליות באמצעות מטוסים וצוותים זרים, הודיעה ישראייר על הקפאת מכירת הכרטיסים למרקש. כשבוע לאחר מכן הצטרפה אליה ארקיע ועצרה גם היא את המכירה עד להודעה חדשה. במקביל, סאן דור דחתה את השקת הקו שתוכננה ל-16 בנובמבר, לפחות עד 15 בדצמבר.

כעת, קבלת האישורים להפעלת הטיסות במטוסי ארקיע מספקת לחברה אפשרות לחדש את הקו.

"אנו שמחים להחזיר לרשת הנתיבים של אל על את הקו הישיר למרקש - יעד תיירותי אהוב ומבוקש במיוחד, בפרט בעונת החורף", מסר שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר ומכירות באל על. "החזרת הקו היא חלק ממאמצינו המתמשכים לתת מענה מיטבי לביקושים הגוברים בקרב הקהל הישראלי, ולהרחיב את היצע היעדים הישירים שלנו לנופש ולפנאי בחוויית השירות של אל על, תוך הקפדה על סטנדרט הביטחון והבטיחות".