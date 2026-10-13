מרקש תחכה? חברת התעופה מקפיאה את הקו

לפני כשבועיים עדכנה חברת ישראייר כי פעילותה במרוקו מתרחבת והיא צפויה להפעיל שלוש טיסות שבועיות. כעת, בעקבות הנחיות ביטחון חדשות, הודיעה החברה כי היא מקפיאה את התוכנית, לרבות מהלך לחכירת מטוס נוסף.

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"חברת ישראייר נערכה להרחבת פעילותה בקו למרקש שבמרוקו, ותכננה להפעיל במהלך החודשים הקרובים שלוש טיסות שבועיות ליעד. במסגרת ההיערכות להגדלת התדירויות, ניהלה החברה משא ומתן לחכירת מטוס נוסף", נכתב בהודעת החברה. "עם זאת, בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי והנחיות הביטחון החדשות שהתקבלו בעקבותיו, החליטה ישראייר בשלב זה להקפיא את תוכניותיה להרחבת הפעילות למרקש, לרבות המהלך לחכירת המטוס הנוסף. ישראייר ממתינה לקבלת הנחיות ביטחוניות סופיות מהגורמים המוסמכים, ועד להתבהרות המצב עצרה החברה את מכירת כלל טיסותיה למרקש".

אתמול דווח כי בעקבות דרישות חדשות של גורמי הביטחון, הטיסות למרוקו בסכנה. מלבד ישראייר, ארקיע פועלת בקו החל מחודש אוגוסט, וגם הטיסות שלה נמצאות כעת בדיונים. במקביל, המשבר סביב טיסות חברות התעופה הישראליות לדובאי, ובשלב זה הצדדים לא הצליחו להגיע לפתרון שיספק את מערכת הביטחון הישראלית.