ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה מרקש תחכה? חברת התעופה מקפיאה את הקו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראייר

מרקש תחכה? חברת התעופה מקפיאה את הקו

בעקבות הנחיות ביטחון חדשות עדכנה חברת ישראייר כי פעילותה המתוכננת במרוקו מוקפאת • רק לפני שבועיים הכריזה החברה על שלוש טיסות שבועיות ליעד

אלון פרל 12:51
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר

לפני כשבועיים עדכנה חברת ישראייר כי פעילותה במרוקו מתרחבת והיא צפויה להפעיל שלוש טיסות שבועיות. כעת, בעקבות הנחיות ביטחון חדשות, הודיעה החברה כי היא מקפיאה את התוכנית, לרבות מהלך לחכירת מטוס נוסף.

בצל סערת פליי דובאי: כמה ישראלים טסו לאמירויות בספטמבר?
"נוהל ויזה": בנתב"ג נערכים לשינוי אבטחה דרמטי

"חברת ישראייר נערכה להרחבת פעילותה בקו למרקש שבמרוקו, ותכננה להפעיל במהלך החודשים הקרובים שלוש טיסות שבועיות ליעד. במסגרת ההיערכות להגדלת התדירויות, ניהלה החברה משא ומתן לחכירת מטוס נוסף", נכתב בהודעת החברה. "עם זאת, בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי והנחיות הביטחון החדשות שהתקבלו בעקבותיו, החליטה ישראייר בשלב זה להקפיא את תוכניותיה להרחבת הפעילות למרקש, לרבות המהלך לחכירת המטוס הנוסף. ישראייר ממתינה לקבלת הנחיות ביטחוניות סופיות מהגורמים המוסמכים, ועד להתבהרות המצב עצרה החברה את מכירת כלל טיסותיה למרקש".

אתמול דווח כי בעקבות דרישות חדשות של גורמי הביטחון, הטיסות למרוקו בסכנה. מלבד ישראייר, ארקיע פועלת בקו החל מחודש אוגוסט, וגם הטיסות שלה נמצאות כעת בדיונים. במקביל, המשבר סביב טיסות חברות התעופה הישראליות לדובאי, ובשלב זה הצדדים לא הצליחו להגיע לפתרון שיספק את מערכת הביטחון הישראלית.