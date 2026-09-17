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תיירות הישראליות חוזרות למרקש: מה קורה למחירי הטיסות?
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מרוקו

הישראליות חוזרות למרקש: מה קורה למחירי הטיסות?

בחודש שעבר, אחרי כמעט שלוש שנים במהלכן לא היו טיסות ישירות בקו ת"א-מרקש, חזרה לראשונה ארקיע לקו • עד אמצע נובמבר יחלו לפעול בקו גם ישראייר וארקיע, ולאחר מכן גם סאן דור תיכנס • יש לציין כי למרות חזרת הטיסות הישירות, הזמינות עדיין מוגבלת בחלק מהימים

אלון פרל 12:03
מרוקו - מרקש / צילום: דובי זכאי
מרוקו - מרקש / צילום: דובי זכאי

קו תל אביב-מרקש עלה השבוע לכותרות לאחר שתי התפתחויות משמעותיות: הראשונה, חברת סאן דור מקבוצת אל על הודיעה כי במהלך החורף הקרוב היא תפעיל טיסות ישירות לעיר שבמרוקו; השנייה, חברת ישראייר, שחזרה להפעיל את הקו בספטמבר, לא קיבלה את האישורים להמשיך את הקו וחוותה מיני-דרמה. בסופו של דבר, לאחר התערבות דיפלומטית - בין היתר של השגרירות במרוקו - התקבלו האישורים והקו ימשיך לפעול.

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כזכור, ב-7 באוקטובר 2023 הופסקו כלל הטיסות הישראליות למרוקו, כולל של חברות התעופה הישראליות. בחודש שעבר, אחרי כמעט שלוש שנים, חזרה לראשונה ארקיע לקו. למעשה, עד אמצע נובמבר, יפעלו בקו ישראייר וארקיע, ואז גם סאן דור תיכנס.

וכמה זה יעלה? בדיקת lastminute.co.il בחנה את תמונת המחירים העדכנית ומצאה כי המחירים הממוצעים למחצית הראשונה של נובמבר נמוכים מאלו שנמצאו באוקטובר בשתי החברות שכבר פעילות בקו. בארקיע המחיר הממוצע יורד מ-1,214 דולר באוקטובר ל-1,011 דולר - ירידה של כ-17%. בישראייר המחיר יורד מ-960 דולר ל-852 דולר - ירידה של כ-11%. בשני המקרים המחירים שנבדקו אינם כוללים כבודה.

יש לציין כי למרות חזרת הטיסות הישירות, הזמינות עדיין מוגבלת בחלק מהימים. במקרים שבהם אין טיסת הלוך ושוב מתאימה של אותה חברה, ניתן לשלב שתי טיסות בכיוון אחד של חברות שונות, פתרון שמגדיל את גמישות התאריכים ולעיתים גם פותח אפשרויות מחיר נוספות.

במקביל, סאן דור פרסמה מחיר השקה החל מ-599 הלוך ושוב, אך יש לציין כי מדובר במחיר התחלתי ולא במחיר ממוצע, ולכן הוא אינו בר השוואה לממוצעי ארקיע וישראייר.

״מרקש חוזרת בתוך זמן קצר להיות שוק תחרותי יותר, אחרי תקופה ארוכה שבה היצע הטיסות הישירות היה מצומצם מאוד", אומר אסף גרינברג, סמנכ״ל השיווק ב-lastminute.co.il. "במחצית השנייה של נובמבר צפוי להתווסף היצע נוסף, ויהיה מעניין לראות לאיזו רמת מחיר השוק יתכנס ככל שהתחרות תגדל. מבחינת הצרכן, חשוב להסתכל לא רק על מחיר הכרטיס שמופיע בחיפוש, אלא על המחיר הסופי אחרי כבודה ותנאי הכרטיס".

בהקשר הזה, לפי נתוני lastminute.co.il, באוקטובר תוספת מזוודה לבטן המטוס הוערכה בכ-103 דולר בישראייר ובכ-174 דולר בארקיע; תוספת כבודת יד הוערכה בכ-54 דולר ובכ-98 דולר בהתאמה. מדובר באומדנים בלבד, והמחיר משתנה בין טיסות ותעריפים.