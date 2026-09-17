חברת ספקטרל איקס (Spectralx) סגרה לאחרונה עסקה לאספקת עשרות אלפי מערכות הסוואה מתקדמות למדינה חברת ברית נאט"ו באירופה, תמורת יותר מ־35 מיליון שקל. כך נודע לראשונה לגלובס. העסקה כללה אספקה בתוך שלושה חודשים בלבד, כשברקע נמצא יעד נאט"ו השאפתני לתקציבי ביטחון בשיעור 5% מהתוצר כבר עד 2035.

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ספקטרל איקס היא חברת דיפנס־טק, שמתמחה בפתרונות מתקדמים לניהול חתימות ולהסוואה רב-ספקטרלית. המערכות שסיפקה ספקטרל איקס, שלה אין חברה־בת באירופה, נועדו לצמצם את חשיפתם של כוחות ואמצעים מבצעיים בפני מגוון אמצעי גילוי, תצפית וחישה בשדה הקרב המודרני, ולשפר את שרידותם ואת חופש הפעולה שלהם.

בימים אלה משלימה החברה הישראלית את תהליך ההדרכה וההטמעה בקרב הכוחות המיוחדים של אותה מדינת נאט"ו אירופית. עוד הרבה לפני כן, המוצרים של החברה הופעלו במערכת הביטחון, ועל אחת כמה וכמה מאז 7 באוקטובר - אז בצה"ל התגברה ההפנמה, למשל, בצורך להסוות מערכות הגנה אווירית מפני גילוי. השימושים השונים בצה"ל, בין שעל כוחות מתמרנים רגלית או רכובים ובין שסטאטיים, מהווים כלי שיווקי חשוב לחברה הישראלית שהרי תו "קומבט פרובן" הישראלי הפך לשם דבר בעולם.

"יכולות הסוואה מתקדמות"

לספקטרל איקס יש גם חברה־בת בארה"ב ומערך ייצור באפריקה, כחלק ממגמת הלוקליזציה של שוק הדיפנס הבינלאומי. את ספקטרל איקס, שמונה כיום יותר מ־70 עובדים, ייסדו ב־2008 אסף פיצ'וטו, שמכהן כמנכ"ל, ואסף מילר, בתור הפקת לקחים שלהם כקציני מילואים ביחידת מגלן במלחמת לבנון השנייה, והצורך להתמודד מול אתגרי ההסוואה. אליהם הצטרף המשקיע רן תושיה. הם הבינו שיש אמצעי גילוי בצד של חיזבאללה, ואין אמצעי התמודדות.

מאז, תחום ההסוואה הפך לשרידות, והחברה פנתה לפיתוח טכנולוגיות להפחתת החתימה של אובייקטים בשדה הקרב. "הם חברה נפלאה, פרקטיים ויעילים עבור הלוחם", אומר לגלובס בכיר במערכת הביטחון. "יכולות ההסוואה שלהם מתקדמות".

ספקטרל איקס פועלת היום החל מרמת החייל הבודד ועד למערכות הגנה אווירית. תחום ההתמודדות עם גילוי נמצא כיום בשיאו. החברה הישראלית עוסקת ברוב התחומים, ומטפלת בספקטרומים רבים בעת ובעונה אחת.

למשל, ניתן היה להניח כי ההיבט האלקטרו־אופטי כדוגמת משקפות יהיה נמוך, אבל דווקא בשדה הקרב המודרני הוא גבוה. הדבר משתקף היטב במתרחש בתימן. במסגרת הלחימה שלהם בחות'ים במשך כמה חודשים בחרבות ברזל, האמריקאים הצליחו בתחילה לגבות משליחיה של איראן מחירים כבדים. עם זאת, אז הפנימו החות'ים כי הפעלת המכ"מים שלהם מאפשרת גם לזהות אותם, ולכן עברו לאמצעים אלקטרו־אופטיים מיושנים.

בדרך זו, גילוי כוחותיהם היה קשה יותר מחד, ומאידך - הם הצליחו ליירט מל"טים אמריקאיים רבים ויקרים, מדגם MQ-9 ריפר. מעבר לכך, הפטרון של החות'ים, איראן, פגעה במערכי מכ"ם רבים במדינות המרחב, משום שאלו קלים מאוד לגילוי.

זהו כמובן אתגר שלא מסתכם במזרח התיכון. מלחמת רוסיה־אוקראינה המחישה למדינות אירופה שהגילוי הפך לאיום המרכזי, עם רחפנים ואמצעי תצפית רבים - אז כל תנועה מתגלה במהרה. ההתמודדות איתו קשה, והמיקוד של החברה הוא בהתמודדות מול הגילוי.

ספקטרל איקס פועלת מאזור התעשייה קיסריה (מטה והנדסה) ומאזור התעשייה תפן (ייצור). החברה הפרטית החלה עם שני הבעלים, פיצ'וטו ומילר, סטולרו מוכר בשוק הביטחוני בתור מי שרכש בצוותא עם רפאל (כל צד 50%) את חברת המל"טים אירונאוטיקס בספטמבר 2019, תמורת כ־852 מיליון שקל. במרץ 2023, סטולרו מימש סעיף בהסכם המקורי, שאפשר לו לחייב את רפאל לרכוש את חלקו באירונאוטיקס.

מעה לגילוי מל"טים

ספקטרל איקס נועדה, בין השאר, לספק מענה לאיום הגילוי של מל"טים ורחפנים שנמצאים בכמויות ענק בשדה הקרב המודרני. הפורטפוליו של ספקטרל איקס כולל שלושה מוצרים עיקריים. הראשון הוא ארמדילו (TVC - Thermal Visual Concealment): פתרון הסוואה רב־ספקטרלי שמבוסס על יריעה מתקדמת המפחיתה את החתימה החזותית והתרמית של לוחמים, עמדות ופלטפורמות. המערכת מקשה על איתור וזיהוי הכוחות באמצעות אמצעי תצפית, חיישנים תרמיים ומערכות מכ"ם.

השני הוא הוטארו (HOTARU), או תהל בשפה הצה"לית, מערכת עמית־טורף, שנועדה עבור זיהוי לכוחות חי"ר שנועדה לצמצם את הסיכון לירי דו־צדדי ולאפשר זיהוי ברור של כוחות ידידותיים באמצעות אמצעי ראיית לילה ותצפית תרמית. הדור המתקדם מפותח כך שיאפשר זיהוי גם מכלי טיס וממערכות מרוחקות.

השלישי הוא מגנטו (Magneto), מערכת אנרגיה אישית ללוחם שנועדה להחליף את ריבוי הסוללות והחיבורים בציוד הלוחם ומספקת חשמל למגוון אמצעים.