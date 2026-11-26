לקראת הבלאק פריידיי, שיחול ביום שישי הקרוב (27 בנובמבר), חברות התעופה יוצאות במבצעים ומציעות כרטיסים מוזלים למגוון יעדים באירופה ובעולם.

אחת ההצעות הבולטות מגיעה מחברת התעופה בלו בירד, שמציעה טיסות מתל אביב בחודשים דצמבר וינואר החל מ-49 אירו לכיוון ללרנקה. טיסות לאתונה מוצעות החל מ-63 אירו, לבודפשט החל מ-99 אירו, לפראג החל מ-109 אירו ולוינה החל מ-118 אירו לכיוון.

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גם ישראייר יצאה במבצע בלאק פריידיי שיימשך עד יום שני 30 בנובמבר בשעה 20:00, וכולל טיסות וחבילות נופש לתקופה שעד סוף מרץ 2027. טיסות ללרנקה, לאתונה, לבודפשט, לבטומי, לרומא, לטביליסי ולסופיה מוצעות החל מ-89 דולר לכיוון, ואילו טיסות לברלין, לבאקו, לפראג ולמדריד מוצעות החל מ-129 דולר לכיוון. טיסות לזנזיבר מוצעות החל מ-300 דולר לכיוון, וטיסות לניו יורק החל מ-449 דולר לכיוון, ליציאות בדצמבר ובינואר. המחיר לניו יורק כולל מזוודה במשקל של עד 23 ק"ג, טרולי עד 10 ק"ג ותיק יד.

לצד הטיסות, ישראייר מציעה גם חבילות נופש הכוללות טיסה ושלושה לילות במלון, החל מ-279 דולר לאדם בחדר זוגי. בין היתר, חבילות לאתונה, לסופיה, לבטומי ולבודפשט מוצעות במחיר זה, חבילות לפראג החל מ-379 דולר לאדם ולברלין החל מ-444 דולר. הצעה רחוקה יותר היא חופשה בזנזיבר הכוללת טיסות וחמישה לילות במלון החל מ-915 דולר לאדם.

גם ארקיע מצטרפת למבצעי הבלאק פריידיי ומציעה 15% הנחה על טיסות וחבילות נופש לכל יעדיה בחודשי החורף. בין היעדים המשתתפים במבצע: ניו יורק, בנגקוק, ברצלונה, פריז, בודפשט, ליסבון ואתונה. ההטבה תקפה להזמנות שיבוצעו מיום חמישי 26 בנובמבר בשעה 10:00 ועד יום ראשון 29 בנובמבר בשעה 10:00, עבור חופשות בין 1 בינואר ל-31 במרץ 2027. את ההזמנות ניתן לבצע באתר החברה או דרך מוקד ההזמנות.

קבוצת לופטהנזה הצטרפה בשבוע שעבר אף היא למבצעים, עם הנחה של 10% על תעריף הבסיס בטיסות נבחרות היוצאות מישראל. ההטבה כוללת יעדים באסיה, באפריקה, במזרח התיכון ובאמריקה הלטינית, ובהם תאילנד, הודו, סין, דרום קוריאה, דרום אפריקה וברזיל. כדי לקבל את ההנחה יש להזין את קוד הקופון BF26 בעת ההזמנה, עד 2 בדצמבר, לטיסות שיתקיימו בין 11 בינואר ל-30 באפריל 2027. המבצע חל על טיסות של חברות בקבוצה, בהן לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן ובריסל איירליינס, וכן טיסות נבחרות של יונייטד ואייר קנדה. ההנחה אינה חלה על מסים, אגרות ותוספות.