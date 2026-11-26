מהפכת הלואו-קוסט הפכה את הטיסות הזולות לנגישות יותר, אך במקרים רבים גם באה על חשבון הנוחות והשירותים שנכללו בעבר במחיר. כעת, נראה שענף התעופה משנה מעט כיוון: חברות תעופה ברחבי העולם משקיעות מיליארדי דולרים בשדרוג מחלקות העסקים והפרימיום, ובמקרים מסוימים אף מצמצמות את מספר המושבים במחלקת התיירים, כדי לפנות מקום לנוסעים שמוכנים לשלם יותר. מבחינתן, כבר לא מספיק למלא את המטוס - המטרה היא להפיק יותר הכנסות מכל מושב.

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הדוגמה האחרונה והבולטת לכך הגיעה לפני כשבועיים מסינגפור איירליינס. החברה הודיעה על השקעה של יותר מ-2 מיליארד דולר סינגפורי, כ-1.6 מיליארד דולר אמריקאי, בפיתוח דור חדש של מושבים בכל מחלקות הטיסה שלה. במסגרת המהלך, שייכנס בהדרגה לשירות במחצית השנייה של 2027, תציע מחלקת העסקים מושבים חדשים, עם דגש על פרטיות ומרחב, ואילו במחלקה הראשונה יוצעו סוויטות עם דלתות הזזה ומיטות זוגיות.

סינגפור איירליינס אינה היחידה. באוקטובר חשפה בריטיש איירווייז את תוכנית השדרוג של צי מטוסי הענק שלה, איירבוס A380, כחלק מתוכנית השקעות רחבה בהיקף של 7 מיליארד ליש"ט לשיפור חוויית הלקוחות. השינוי הבולט ביותר יהיה במפלס העליון של המטוסים הדו-קומתיים, שיוקדש כולו למחלקת העסקים. לאחר השדרוג יכלול כל מטוס 106 מושבי עסקים, לעומת 97 כיום, מה שיהפוך אותו לאחד ממוצרי מחלקת העסקים הגדולים בעולם.

אלא שהמשמעות אינה מסתכמת בתוספת מושבים יקרים. לפי התוכנית, מספר המושבים הכולל במטוס יירד מ-469 ל-417 - צמצום של כ-11%. עיקר ההפחתה תהיה במחלקת התיירים, שמספר מושביה יקטן בכ-30%, ל-215. החברה מצפה שההכנסות ממושבי הפרימיום יפצו על אובדן הקיבולת הזולה.

לאן נעלמה המחלקה הראשונה? בעוד שמחלקת העסקים זוכה לעדנה מחודשת, ה–First Class, שנחשבה במשך שנים לפסגת חוויית הטיסה, הולכת ונעלמת מחברות תעופה רבות. בעבר היא הציעה לנוסעים העשירים ביותר מרחב אישי גדול, שירות צמוד, תפריטים מוקפדים וסוויטות פרטיות. אלא שמבחינת חברות התעופה, מדובר במוצר יקר במיוחד: הוא תופס שטח רב במטוס, דורש כוח אדם רב ביחס למספר הנוסעים, ולא תמיד מצליח למלא את המושבים. "מדובר במוצר שבדרך כלל רק מעטים יכולים להרשות לעצמם לרכוש", מסביר ד"ר עוזי פרוינד־פיינשטיין, מומחה לתעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. לדבריו, חברות רבות הגיעו למסקנה שאפשר להציע מוצר משודרג במחלקת העסקים, שייתן מענה לחלק גדול מהדרישות של נוסעי היוקרה - ויהיה גם רווחי יותר. "בהרבה מהמקרים נסעו במחלקות הראשונות נוסעים בודדים". כך, חברות כמו יונייטד ודלתא צמצמו או ביטלו את המחלקות הראשונות בטיסות הבינלאומיות שלהן, ובמקומן השקיעו במחלקות עסקים משודרגות, עם מושבים שהופכים למיטות, דלתות פרטיות ושירות משופר. גם אמריקן איירליינס נפרדה מהמוצר בטיסות הבינלאומיות. גם בישראל מתרחשת מגמה דומה. אל על, חברת התעופה הישראלית היחידה שמכרה כרטיסי מחלקה ראשונה, סגרה אותה לפני מספר שנים. במקום זה מציעה החברה מושבי פרימיום ועסקים, הכוללים הטבות שונות. עם זאת, המחלקה הראשונה לא נעלמה לחלוטין. חברות במפרץ הפרסי, בהן אמירייטס, ממשיכות להתחרות על המוצר המפואר ביותר, מתוך הבנה שיש קהל שמוכן לשלם עבורו. "יש ביניהן מרוץ על המחלקות הכי מפוארות וטובות באזור", אומר פרוינד־פיינשטיין. אגב, גם חברות אירופיות מציעות אותו בחלק מהקווים למפרץ, כדי להתחרות על אותם נוסעים. קראו עוד

"ביקוש שלא יודע שובע"

גם וירג'ין אטלנטיק הכריזה על תוכנית שאפתנית. החברה מתכננת להגדיל ב-30% את מספר מושבי הפרימיום שלה בארבע השנים הקרובות. במטוסי הדרימליינר 787 שלה, מספר מושבי מחלקת העסקים יעלה מ-31 ל-44, ושמונה מהם יהיו סוויטות גדולות במיוחד. במקביל, מספר מושבי תיירים פרימיום יגדל מ-35 ל-56. "הביקוש למוצרי פרימיום אינו יודע שובע", אמר מנכ"ל החברה, קורניל קוסטר, ל"פייננשל טיימס".

המגמה בולטת גם בארה"ב: דלתא ויונייטד כבר הגדילו בשנים האחרונות את היצע מושבי הפרימיום שלהן, ומנהלי החברות מדברים על חשיבותם של הנוסעים שמוכנים לשלם יותר. לפי דיווח של בלומברג, יונייטד יותר מהכפילה את קיבולת מושבי הפרימיום שלה מאז 2015. במקביל, אמריקן איירליינס דיווחה על עלייה של 18.5% בהכנסה ליחידת נוסע במוצרי הפרימיום ברבעון השלישי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לפי דיווחי החברה, מוצרי הפרימיום אחראים לכמחצית מהכנסות הכרטיסים שלה, אף שהם מהווים כ-30% מהמושבים.

גם חברות שנחשבו בעבר למתחרות של חברות הלואו-קוסט, באמצעות מחירים נמוכים בלבד, מתחילות לשנות כיוון. סאות'ווסט איירליינס, למשל, שהייתה מזוהה במשך שנים עם מודל תפעולי פשוט ומוצר אחיד יחסית, החלה להציע אפשרויות ישיבה משודרגות. גם ג'ט בלו איירווייז מקדמת מוצרי פרימיום חדשים בטיסות הפנים שלה.

"על חשבון התיירים"

השינוי בתמהיל המושבים אינו מקרי. ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת, מסביר כי חברות התעופה בונות מחדש את חלוקת המושבים שלהן כחלק מתחרות על הנוסעים שמוכנים לשלם יותר. "בסוף, את הכסף החברות עושות במחלקת העסקים או הפרימיום. את מחלקת התיירים מחזיקים בעיקר בשביל כיסוי העלויות והתזרים".

"לפני יותר מ-30 שנה נושא העסקים והמחלקה הראשונה היה מאוד פופולרי, אבל לאט לאט, כשיותר נוסעים הצטרפו לעולם, הוא איבד גובה", מסביר יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית במועדון הצרכנים הוט. "כעת אנחנו רואים תופעה גלובלית הפוכה, שתופסת תאוצה בגלל הכלכלה העולמית שגדלה ומנוע הצמיחה של ההייטק. הרבה מאוד אנשים מוכנים לשלם יותר כדי לשבת יותר בנוחות.

"אין ספק שזה יבוא גם על חשבון התיירים, ויש סיכוי שכל מחירי הטיסות יעלו ככל שיקצו יותר מחלקות יוקרה", אומר זפרני. "עם זאת, יש כיום גם הרבה יותר חברות מוזלות שנותנות פתרון ומענה. יש היום ממש תפריט טיסות, וזה חידוש גדול של השנים האחרונות".

גם הישראליות במגמה

ההשקעות הגדולות מגיעות בתקופה לא פשוטה לענף. החברות מתמודדות עם עלייה בהוצאות הדלק בעקבות המלחמה עם איראן, ומנסות לגלגל חלק מהעלויות אל הנוסעים באמצעות ייקור הכרטיסים. לופטהנזה אף הזהירה כי היא צופה עליות מחירים בשיעור דו-ספרתי בשנה הקרובה. למרות זאת, בכירי הענף משדרים ביטחון בכך שהביקוש למושבים היקרים יישאר חזק. מנכ"ל בריטיש איירווייז, שון דויל, אמר ל"פייננשל טיימס", כי עבור מי שטס לצורך עסקים, התייקרות של 5% או 6% במחיר הכרטיס לעומת השנה שעברה לא בהכרח תהיה הגורם שיכריע אם לטוס.

גם חברות התעופה הישראליות אינן מתעלמות מהשינוי. אל על למשל הודיעה באוקטובר על שורה של שדרוגים במוצרי הפרימיום שלה, ובהם שיתופי פעולה עם מותג הבישום הבריטי Jo Malone London ועם מותג הטקסטיל הישראלי TAKEANAP. בחברה אף אומרים כי קיים ביקוש משמעותי למחלקת הפרימיום, הכוללת כיום 35 מושבים (נוסף על 32 מושבים במחלקת עסקים). במטוסים החדשים שיצטרפו לצי היא מתכננת להביא בחשבון את הביקושים למחלקות היקרות.

בסופו של דבר, המגמה עשויה לשנות גם את החוויה של מי שממשיכים לטוס במחלקת התיירים. ככל שחברות התעופה מקצות יותר שטח במטוס לנוסעים שמשלמים יותר, מספר המושבים הזולים עשוי להצטמצם.

המהפכה הזו אינה מסתכמת בדלתות פרטיות, במיטות זוגיות ובשמפניה. היא מבטאת את הדרך שבה ענף התעופה מנסה להגדיל את רווחיותו: להפוך את הטיסה למוצר מפולח יותר, שבו הנוסעים האמידים מקבלים יותר מקום, יותר פרטיות ויותר שירות - ומשלמים על כך בהתאם.