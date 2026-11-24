ארבע שנים אחרי שמכרה לה, אל על רוכשת בחזרה את החלק של חברת הביטוח הפניקס (25%) במועדון הנוסע המתמיד תמורת 1.05 מיליארד שקל ולפי שווי למועדון של 4.2 מיליארד שקל. באופן מדהים, השווי של מועדון הנוסע המתמיד של אל על בעסקה גבוה מהשווי של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט כולה ( 3.4 מיליארד שקל).

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בשנת 2022 ועל רקע המצוקה הקשה שבה הייתה אל על באותם ימים, היא מכרה 20% מהמועדון לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל. בתחילת השנה הנוכחית הפניקס מימשה אופציה לרכישה של 5% נוספים. כעת, אל על היא כבר חברה אחרת לגמרי. עם כריות מזומנים גדולות ואף הצטרפה למדד ת"א 35 בעדכון המדדים באחרון בתחילת החודש הנוכחי, נובמבר.

אל על מחזיקה כיום ב-75% ממניות מועדון הנוסע המתמיד.

עד כמה מועדון הנוסע המתמיד הפך לאירוע רווחי מבחינת אל על אפשר לראות בדוחות אל על עצמם. חברת התעופה החלה לפרסם את התוצאות כיוון שהפניקס מפרסמת את הדוחות דרך החברה הבת הפניקס גמא. על פי הדוחות לרבעון השלישי, מועדון הנוסע המתמיד רשם רווח של 160 מיליון שקל (50 מיליון דולר) בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ההכנסות זינקו ב-61% ביחס לתקפה המקבילה בשנה שעברה לסכום של 117 מיליון דולר.

מספר לקוחות המועדון עומד על 3.8 מיליון איש, ומספר מחזיקי כרטיס האשראי פליי קארד, שמזכים בנקודות תעופה באל על, עמד בסוף הרבעון על 570 אלף, גידול של 9% ו-14% בהתאמה ביחס לשנה שלפני.

בימים אלה נמצא המועדון בעיצומו של תהליך הסבת כרטיסים מתפעולה של חברת כאל לחברה המתחרה ישראכרט. בינתיים ישראכרט כבר דיווחה כי יש לה 390 אלף כרטיסים במועדון.

זאת שתרוויח וזאת שתפסיד

מבחינת הנוסע המתמיד, בניהולו של משה מורגנשטרן, העברת הכרטיסים לישראכרט מוסיפה רווחיות למועדון. על פי ההסכם, אל על והמועדון ייהנו מתוספת רווח שנתית של יותר מ-100 מיליון שקל (תוספת רווח כוללת של 1-1.3 מיליארד שקל לאורך 10 שנות ההסכם.

מבחינתה של ישראכרט, ההסכם יפגע ברווחיות שלה בשנה הקרובה ב-70 ל-100 מיליון שקל, והיא מעריכה שבשנים הבאות הוא יתרום 120-160 מיליון שקל לשנה בממוצע לאורך 10 שנות ההסכם.

מניית אל על נסחרת בבורסה לפי שווי של 12.5 מיליארד שקל, כשהיא משלימה זינוק של 684% במהלך 3 השנים האחרונות.

מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד ו-FLY CARD, משה מורגנשטרן: "מועדון הנוסע המתמיד ו-FLY CARD רושמים בשנים האחרונות צמיחה יוצאת דופן, המחזקת את מעמדו של המועדון כמועדון הלקוחות החזק והמוביל בישראל. המהלך ממשיך את התנופה העסקית שלנו ומצטרף להסכם האסטרטגי עם ישראכרט, שנחתם לעשר שנים וצפוי להניב כמיליארד ש"ח לאורך התקופה. המועדון הוא חלק בלתי נפרד מאל על, והחזרה לבעלות מלאה תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות בתחומי התיירות, הצרכנות והפיננסים, ולהעניק למיליוני חברי המועדון את הצעת הערך הטובה ביותר".