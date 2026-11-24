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אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר חברת להב אל.אר חשף בשיחת המשקיעים של החברה כי החברה הבת דלק ישראל, שמחזיקה בתחנות הדלק, תגיע לבורסה ממש בקרוב. למעשה, החברה כבר הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך אך טרם גייסה חתם. לגלובס נודע כי בחברה מכוונים לשווי של 1.8-2 מיליארד שקל לפני הכסף.

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כזכור, דלק ישראל רכשה לאחרונה את חברת הסלולר הוא מובייל, ומחזיקה גם ברשת הבידור זאפה וברשתות המזון ברגר קינג, וגם ג'ו.

לאחרונה השקיעה לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, בדלק ישראל לפי שווי של 850 מיליון שקל לפני הכסף ו-1.06 מיליארד שקל לאחריו.

אלא שלוי טען בשיחת המשקיעים כי "הסכום הזה (1.06 מיליארד שקל) "לא משקף את השווי שאנחנו בהחלט מעריכים שאנחנו נוכל להנפיק בו את דלק. אנחנו נמצאים בהליכים מאוד מתקדמים להנפיק את דלק, ואנחנו מכוונים מאוד מאוד גבוה".

כמה גבוה יותר? זה כבר תלוי במצב השוק היכולת המיקוח של החברה מול המוסדיים.

אמנם הרצון של לוי להנפיק את דלק ישראל נמצא על השולחן כבר שנתיים אך לוי טען שהפעם זה רציני יותר כשחשף כי "אני מניח שאנחנו נבוא לגופים המוסדיים ונצא במצגות בטווח של השבועות הקרובים".

יצוין כי להב עצמה נסחרת בבורסה והקבוצה גם הנפיקה את דלק נכסים, חברה אחות שפועלת בתחום הנדל"ן להשקעה.

דלק ישראל מוחזקת בידי להב הציבורית, שבשליטת איש העסקים אבי לוי ובניהולו של איליק רוז'נסקי (31% מההון). לצידה מחזיקים גם איש העסקים אורי מנצור (26%), לאומי פרטנרס (20%) וקבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה (19%).