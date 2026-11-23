הדרמה בוול סטריט גדולה עם חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה . אך הדרמה מכה גלים לא רק בוול סטריט אלא גם בשוק המקומי.

כך, המניה הישראלית המרוויחה הגדולה ביותר מאירועי אנבידיה, היא חברת השבבים הישראלית, טאואר , שעברה מירידות לזינוק של 9% עד הסגירה בבורסה בת"א והוסיפה לערכה שווי שוק של יותר מ-4 מיליארד שקל לשווי של יותר מ-51 מיליארד שקל. במסחר בוול סטריט מזנקת טאואר סמיקונדקטור בשעה זו בכמעט 20%.

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הדרמה החלה קצת לפני השעה 16:00 שעון ישראל. הודעתה של אנבידיה אף הובילה לכך שמחזור המסחר במניית טאואר, שהסתכם עד אז בת"א ב-70 מיליון שקל, זינק עד סוף היום ל-223 מיליון שקל.

צריך לומר שיש לא מעט משקיעים בת"א ששמחים מאוד על החדשות הללו. על פי נתוני "כסף חכם" של הבורסה, ביום חמישי הספיקו משקיעים פרטיים לקנות מניות טאואר (נטו) ב-2.2 מיליון שקל. המוסדיים הגדילו באותו יום את החזקותיהם במנייה ב-16.5 מיליון שקל (נטו).

כזכור, דירקטוריון חברת אנבידיה החזיר לחזור בו ולהחזיר לתפקידו את מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג. בעקבות כך, מניית אנבידיה שמחקה בתקופה האחרונה כמעט 50% מערכה שינתה כיוון בחדות וזינקה עם פתיחת המסחר ב-30% והוסיפה לערכה סכום חסר תקדים של 1 טריליון דולר.

גם המדדים הגדולים בוול סטריט זינקו בחדות עם פתיחת המסחר. כך, מדד ה-S&P 500 זינק ביותר מ-4% הנאסד"ק טס ביותר מ-7%, במה שהופך בינתיים ליום המסחר החזק ביותר מאז השהיית תוכנית המכסים של הנשיא טראמפ, באפריל 2025. למעשה, זו גם פתיחת המסחר החזקה ביותר מאז 1991.

למרות הדוחות החזקים: המניה צללה ב-63.5% בחצי השנה האחרונה

מבחינתה של טאואר, מדובר בשינוי כיוון משמעותי גם כן. מניית השבבים האנלוגיים הישראלית ממגדל העמק, בניהולו של ראסל אלוונגר, מושפעת בצורה מלאה מהסנטימנט במניות השבבים בעולם, וצללה יחד איתם ב-63.5% בחצי השנה האחרונה, עד לשינוי הכיוון היום.

הסנטימנט השלילי בתקופה האחרונה במניה הגיע למרות שהדוחות האחרונים שפרסמה טאואר בתחילת החודש היו טובים. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ואלוואנגר אף הצהיר כי החברה "נכנסת לשלב הצמיחה החזק בתולדות החברה". בחברה הסבירו כי מנוע הצמיחה הגדול שלה יהיה טכנולוגיית הסיליקון פוטוניקס (SiPho) שצפוי לזנק פי 5 מקצב ההכנסות של 2025 ויגיע לקצב הכנסות של 1.1 מיליארד דולר.

אלוואנגר טען כי שנת 2026 תסתיים עם קצב מכירות שנתי של 2.4 מיליארד דולר (600 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה), צמיחה של 36%. עוד הוא הוסיף כי "את שנת 2027 אנו מצפים לפתוח ללא העונתיות האופיינית לרבעון הראשון בענף, עם נראות עסקית ברורה להמשך צמיחה רבעונית במכירות, לצד המשך גידול ושיפור בשיעורי הרווחיות. ההשקעות המתמשכות שלנו בהרחבת כושר הייצור, מתקדמות בקצב מהיר מהמתוכנן, נתמכות בחוזים עם לקוחות ומעניקות לנו ביטחון רב בהשגת יעדי ההכנסות והרווחיות ל-2028".

על פי יאהו פייננס, 9 אנליסטים מסקרים את המניה. מתוכם 8 נותנים לה המלצת קנייה (ואחד נייטרלי). מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 275 דולר, אפסייד של 100%.