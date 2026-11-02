טאואר תגיע השנה להכנסות של 2 מיליארד דולר; המניה קופצת בטרום

דוחות חזקים לטאואר: יצרנית השבבים סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות ורווח שגבוהים מתחזיות האנליסטים, ומספקת תחזית גבוהה מהצפוי לרבעון הרביעי של השנה. החברה צופה הכנסות רבעוניות של 600 מיליון דולר, צמיחה של 36% ביחס לרבעון המקביל, מה שיביא את החברה להכנסות שנתיות של כ-2 מיליארד דולר - צמיחה של 27.7% ביחס לשנת 2025. מנוע הצמיחה של טאואר , תחום הסיליקון פוטוניקס, יגיע לקצב הכנסות שנתי של 1.1 מיליארד דולר - פי 5 מכל שנת 2025. מדובר בתחום שצומח במהירות בחברה, ומוקדם יותר השנה טאואר דיווחה על קבלת חוזי אספקה בתחום בשווי 1.3 מיליארד דולר ל-2027. בהמשך הודיעה על הרחבת כושר הייצור ביפן, צעד שיתמוך בייצור סיליקון פוטוניקס.

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ברבעון השלישי, טאואר צמחה ב-33% להכנסות של 526 מיליון דולר, בעוד שבשוק ציפו ל-522 מיליון דולר, והציגה רווח נקי מתואם של 1.15 דולר למניה, 8 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2026 הסתכם ב-185 מיליון דולר וההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-191 מיליון דולר, נטו.

המנכ"ל: "נכנסים לשלב הצמיחה החזק בתולדות החברה"

מנכ"ל טאואר, ראסל אלוואנגר, מסר: "אנו נכנסים לשלב הצמיחה החזק ביותר בתולדות החברה. בהתאם לתחזית המכירות לרבעון הרביעי, אנו צפויים לסיים את שנת 2026 עם הכנסות שנתיות של 2 מיליארד דולר וקצב מכירות שנתי של 2.4 מיליארד דולר. אנו מצפים לפתוח את שנת 2027 ללא העונתיות האופיינית לענף ברבעון הראשון, עם נראות עסקית ברורה להמשך צמיחה רבעונית במכירות, לצד המשך צמיחה ושיפור בשיעורי הרווחיות".

אלוואנגר הוסיף כי על רקע הצמיחה והעלייה החזקה בביקושים בכל תחומי הליבה שלנו, "הביקוש בטכנולוגיות הסיליקון פוטוניקס (SiPho) וסיליקון ג'רמניום (SiGe) מניע צמיחה יוצאת דופן בפעילות הקישוריות המהירה שלנו".

אלוואנגר אמר כי "ההשקעות המתמשכות שלנו בהרחבת כושר הייצור, לרבות הרחבת קיבולת ה-300 מ"מ ביפן עליה הודענו מוקדם יותר השנה, מתקדמות בקצב מהיר מהמתוכנן. השקעות אלה נתמכות בחוזים עם לקוחות, המוארכים עד שנת 2029, ומעניקות לנו ביטחון רב בהשגת יעדי ההכנסות והרווחיות במודל העסקי שלנו לשנת 2028, וכן מספקות נתיב ברור להמשך צמיחה בשיעורי הרווחיות בשנים הבאות. השילוב בין המובילות הטכנולוגית של טאואר , הרחבת כושר הייצור והשותפות העמוקה עם לקוחותינו, ממצב את טאואר היטב ליצירת והשגת צמיחה משמעותית לטווח ארוך תוך המשך יצירת ערך לבעלי המניות".

טאואר נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב בשווי של 18.9 מיליארד דולר, אחרי שמנייתה נפלה ב-41.8% מהשיא של חודש יוני על רקע הטלטלה במניות הענף. המניה עולה במסחר המוקדם בנאסד"ק.