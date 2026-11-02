וול סטריט נערכת לשבוע נפיץ: כך המשקיעים מנסים להגן על עצמם

וול סטריט נכנסת לשבוע המסחר החדש כשסימני האזהרה הולכים ומתרבים, ואחד המעניינים שבהם מסתתר דווקא בשוק האופציות: מחיר הביטוח מפני ירידות נוספות במניות מזנק. המשמעות היא שמשקיעים מוכנים לשלם יותר כדי להגן על תיקי ההשקעות שלהם מפני נפילה אפשרית, לאחר שבוע שבו מניות הטכנולוגיה ספגו מכה קשה.

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לפי דיווח של בלומברג, מחירי אופציות Put (פוט), המשמשות מעין פוליסת ביטוח מפני ירידות בבורסה, עלו בחדות ביום שישי האחרון. האופציות מעניקות למשקיעים זכות למכור נכס במחיר שנקבע מראש, גם אם מחירו בשוק צנח, וכך לצמצם את ההפסדים האפשריים. ככל שהחשש מירידות גובר, כך עשוי לעלות גם המחיר שמשקיעים מוכנים לשלם עבור ההגנה.

במקביל, מדד הפחד (VIX) הגיע במהלך המסחר ביום שישי לרמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל, בעוד מדד S&P 500 רשם את הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני.

מדוע התייקרות הביטוח חשובה כל כך? בניגוד למדדי המניות, שמשקפים את מה שכבר התרחש בשוק, מחירי האופציות מגלמים גם את הסיכונים שהמשקיעים נערכים אליהם בעתיד. התייקרות חדה של ההגנות, במיוחד ביחס לאופציות אחרות, עשויה להעיד על חשש גובר מפני נפילה משמעותית.

עם זאת, בבלומברג מדגישים כי מדדי הסיכון עדיין נמוכים משמעותית מהרמות שנרשמו במהלך הטלטלה בשווקים במרץ. גם הירידות האחרונות התרכזו עד כה בעיקר במניות הטכנולוגיה, ולא הפכו למכירת חיסול רוחבית בשוק.

החשש הוא שהשילוב בין אכזבה מדוחות ענקיות הטכנולוגיה, ההשקעות העצומות בבינה מלאכותית ואירועים פוליטיים וכלכליים צפויים, ובראשם בחירות האמצע בארה"ב, יגביר את התנודתיות בשבועות הקרובים. מנגד, חלק מהמשקיעים רואים בירידות הזדמנות לרכישה, וגם ביום שישי נרשם ביקוש לאופציות המאפשרות ליהנות מעליות מחודשות.