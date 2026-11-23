הודעת ענקית השבבים אנבידיה על החזרת המייסד ג'נסן הואנג לתפקיד נשיא ומנכ"ל החברה, תפסה את המשקיעים בוול סטריט לא מוכנים. ההודעה שלחה את המניה לעליות שערים חדות בפתח שבוע המסחר, תוך שהיא מוסיפה לערכה סכום חסר-תקדים של מעל טריליון דולר.

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מאחורי תוספת השווי הפנטסטית, מקומו הדומיננטי של מנכ"ל, שניצב במרכזו של הצומת המרכזי ביותר של שוק המניות הנוכחי - מהפכת הבינה המלאכותית. ברקע, בשנים האחרונות הפכה אנבידיה לשם נרדף למהפכת הבינה המלאכותית הודות לדומיננטיות שלה בשוק השבבים. מי שאחראי יותר מכל למעמדה של אנבידה בתחום הוא הואנג, שמיצב אותה כשליטה הבלתי מעוררת של התחום.

בדרך לשם יצר הואנג רשת סבוכה של עסקאות באמצעות מה שמכונה "מימון מעגלי". במסגרתה, אנבידיה לא רק מוכרת שבבים ללקוחותיה, בהם תאגידי הענק הטכנולוגים דוגמת מטא,‏ SpaceX ו- OpenAI - אלא גם סיפקה להם, ולחברות נוספות בשרשרת האספקה, מקורות מימון, בין אם באמצעות מתן הלוואות או באמצעות השקעה ישירה בהן. מדיניות זו, אמנם מיצבה את אנבידיה בעמדה חסרת-תקדים, אך גם ייצרה תלות גדולה בה.

באופן דומה למהלך שהוביל בתעשייה, הואנג ביסס לעצמו לאורך השנים מעמד דומיננטי ובלתי-מעורער בתוך אנבידיה, ותלות משמעותית בו. על פי הדיווחים, הואנג ניהל את אנבידיה בצורה ריכוזית ביותר, כאשר 200 עובדים דיווחו לו באופן ישיר. כמו כן, נטען שעסקאות רבות שנסגרו על ידי אנבידיה התבססו על רשת הקשרים שתווה הואנג.

כך למשל, היזם אילון מאסק, טען בשבוע שעבר כי "אין באמת מישהו שיכול להחליף את ג'נסן". זאת, היות שלדבריו "יש לו מערכות יחסים ארוכות-טווח שנבנו במשך עשורים. הוא מבין בטכנולוגיה בצורה יוצאת-דופן. הצוות שלו אוהב אותו מאוד - רבים מהם נמצאים שם בזכותו; הם קיבלו הצעות טובות יותר במקומות אחרים, אך דחו אותן בשל נאמנות אישית לג'נסן".

בנוסף הוא טען, כי צבר העסקאות של אנבידיה עשוי להיפגע בעקבות עזיבה של הואנג. "ג'נסן ניהל את שרשרת האספקה באנבידיה באופן מבריק, אבל הרבה מהעסקאות איתו נעשו בלחיצת יד, ולא בחוזה כתוב", טען מאסק בציוץ ברשת X שבבעלותו, והדגיש כי בלעדיו, "לפחות כמה מהעסקאות הקריטיות האלה יירדו לטמיון".

שאלת העיתוי

לצד מעמדו הבלתי-מעורער של הואנג, באנבידיה ומחוצה לה, ניצבת גם שאלת העיתוי. הפרישה והחזרה של הואנג תפסו את החברה ואת השוק בהפתעה מוחלטת, מה שהוסיף לחוסר הבהירות, כשמעורבותם של הדמויות החזקות ביותר בתעשייה ובעולם, כולל נשיא ארה"ב, לא תרמה להרגעת החשש, שכאמור הופג היום.

ואם לא די בכך, הרי שפרשת האהבים של הואנג כללה גם מעורבות לכאורה של גורמי ביון סינים, במה שיצר את מה שבשוק אוהבים לכנות "סערה מושלמת". החשש מפני המעורבות של אנבידיה בעבירות של ביטחון לאומי אמנם לא התפוגג במלואו, אך בהודעת החברה נכתב, כי להחזרתו לתפקיד קדמה חוות דעת מהממשל האמריקאי, שעל בסיסה הצהיר הדירקטוריון כי הוא "בטוח שחזרת הואנג לתפקיד אינה כרוכה בסיכון לביטחון הלאומי".

לכך תרם גם נשיא ארה"ב, שכתב הבוקר ברשת החברתית שלו Truth Social , "אני מקווה שדירקטוריון אנבידיה יעסיק מחדש את ג'נסן הואנג. זה יהיה הדבר הטוב ביותר עבור החברה, וגם עבור נשיא ארה"ב". מה שמלמד גם כן על מקומו המרכזי של הואנג, שחרג מעבר לתפקידו כמנכ"ל של אחת החברות החזקות והמשפיעות בעולם.

לצורך השוואה, בעת שמנכ"ל אפל המיתולוגי סטיב ג'ובס הודיע על פרישה בשנת 2011, מניית החברה אמנם התנהל בירידה של 5% במסחר המאוחר, אך בעת שהמסחר נפתח היא כמעט ולא ירדה. בשוק הסבירו באותה העת, כי אף על פי שעיתוי ההודעה היווה הפתעה עבור המשקיעים, החדשות היו צפויות מזה זמן מה, שכן ג'ובס יצא לחופשת מחלה ממושכת כמה חודשים לפני כן.

לכך, תרמה גם העובדה שמי שהחליף את ג'ובס היה טים קוק, שכיהן כמנכ"ל זמני, ומונה בעקבות הפרישה של המייסד למנכ"ל קבוע. מהלך שנתפס בשוק כחלק מתהליך חילופי מנהלים שתוכנן זה מכבר. אגב, לאחר עזיבתו של קוק, מוקדם יותר השנה המניה הגיבה תחילה בירידות קלות אך ננעלה בעליות.