שרת התחבורה מירי רגב אישרה את חידוש טיסותיה של חברת פליי דובאי לישראל, בכפוף לאישור שב"כ, המוסד והמועצה לביטחון לאומי (מל"ל). בשלב זה טרם נקבע מועד רשמי לחזרת החברה לפעילות בישראל, אך ע"פ ההערכות זה יקרה בתחילת דצמבר. כזכור, רק לפני מספר שבועות האריכה החברה את השעייתה טיסותיה לישראל עד 15 בדצמבר.

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היום (ב') הציגה משלחת בראשות מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, בפני השרה רגב את השינויים שביצעה חברת התעופה האמירתית מאז המקרה שהוביל להשבתת טיסותיה לישראל. השינויים הוצגו לשרה במסגרת המאמצים לגבש מתווה שיאפשר את חידוש הטיסות תוך הבטחת ביטחונם ובטיחותם של הנוסעים.

כעת, חזרת החברה תלויה בקבלת האישורים מגופי הביטחון הישראליים, ובהם שב"כ, המוסד והמל"ל. משמעות האישור של רגב היא התקדמות נוספת בתהליך, אך אין בכך עדיין אישור סופי להפעלת הקו או התחייבות למועד חזרה. עם זאת, לא צפויות התנגדויות מצד גורמי הביטחון.

ברקע, בתקופה האחרונה מתנהלים בתקופה האחרונה מגעים אינטנסיביים בין ישראל לאיחוד האמירויות בניסיון לגבש מתווה שיאפשר את חידוש הטיסות. במהלך השבוע שעבר נפגשו צוותים בראשות בן זקן עם הנהלת פליי דובאי, בראשות מנכ"ל החברה, וכן עם בכירים בענף התעופה האמירתי. במקביל התקיימו דיונים גם מול חברת אמירייטס.

ברקע המגעים עומדת גם סוגיית חזרתן של חברות התעופה הישראליות לאיחוד האמירויות. כפי שפורסם בגלובס בעבר, המחלוקת סביב דרישות האבטחה הישראליות בדובאי, ובהן הצבת אנשי ביטחון ישראלים ועמדות בידוק בשדות התעופה המקומיים, הייתה אחד המכשולים המרכזיים לחידוש הטיסות. בישראל אף קושרים, באופן לא רשמי, בין חזרת פליי דובאי לישראל לבין חזרת החברות הישראליות לאיחוד האמירויות.