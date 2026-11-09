משרד הביטחון וביטוח לאומי הוציאו הערב (ב') הודעת עדכון, לפיה הרשות המאשרת קבעה כי האירוע בטיסת פליי דובאי - אותה טיסה דרמטית שנגמרה בנס גדול בזכות תושייה של ישראלים - מוכר כפעולת איבה. "נוסעים אזרחיים שקיימת להם פגיעה פיזית או נפשית יכולים להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות כנפגעי פעולות איבה", נכתב בהודעה.

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האם ההכרה היא אוטומטית, או שצריך להגיש תביעה?

"ההכרה היא אוטומטית, ולא נדרש להוכיח שהיית בפעולת איבה אם היית על הטיסה, זאת בשל ההכרה הקולקטיבית", מסביר עו"ד גלעד גינזבורג, מומחה בדיני נזיקין וייצוג נפגעי פעולות איבה. "אבל כדי להיות זכאי לתשלום, כל מי שהוכר יכול וצריך להגיש תביעת הכרה לקביעת נכות. בהתאם קובעים אחוזי נכות - כך למשל בשנה הראשונה אחוזי הנכות הם זמניים, ולאחר מכן הם קבועים אם נדרש.

"מי שיש לו פגיעה נפשית או רפואית, צריך להגיש תביעה לביטוח לאומי, ויקראו לו לוועדה רפואית. עד שהוא מקבל את אחוזי הנכות, זה לוקח בדרך-כלל חודשים בודדים".

עו''ד גלעד גינזבורג / צילום: תומר שלום

מה המשמעות הכספית?

לדברי עו"ד גינזבורג, "עד 10% נכות לא מקבלים כלום. מ-10%-19% נכות מקבלים מענק חד-פעמי שמתחיל ב-63אלף שקל ל-10% נכות ועד ל-230 אלף שקל ל-19% נכות. בפגיעות פוסט-טראומה של 20% ומעלה זה מקנה קצבה חודשית לכל החיים שמתחילה ב-1,200 שקל ועוד הטבות נוספות, כגון מימון לימודים אקדמיים, טיפול תרופתי על חשבון ביטוח לאומי והנחה בארנונה".

יכול להיות כפל פיצוי גם מהמדינה וגם מחברת התעופה?

"מדובר בנושא מורכב", אומר עו"ד גינזבורג. "אי-אפשר לקבל גם פיצוי מהמדינה וגם פיצוי כנפגע איבה. כלומר, אם נוסעים יזכו בתביעה מול המדינה, הם יצטרכו לבחור או בזה או בפיצוי מביטוח לאומי. מצד שני, אם הם יגישו תביעה נגד חברת התעופה פליי דובאי מכוח אמנת מונטריאול, יכול להיות שתהיה להם אפשרות גם לקבל פיצוי מהחברה וגם פיצוי מהמדינה".

מה צריך להוכיח?

למרות שהקבוצה הוכרה כקולקטיב, הנוסע מטיסת פליי דובאי צריך להוכיח איזושהי פגיעה נפשית או פיזית, ומי שלא יכול לעבוד בתקופה הראשונה שלאחר האירוע, יכול לקבל קצבת אובדן כושר עבודה על בסיס השכר שהיה לו.

מה לא צריך להוכיח?

עו"ד גינזבורג מסביר כי הכרה קולטיבית כזו ניתנת במקרים ספציפיים מאוד כמו לתושבי העוטף או הנפגעים בנובה. מי שאין לו הכרה קולקטיבית, צריך להוכיח שהוא היה בפיגוע איבה. כאן כל אחד יוכל לבחור אם להגיש תביעת נכות. מה שלא צריך להראות הוא את רמת ההכנסה.

"בנכות כללית בודקים את רמת הכנסה שלך ואת רמת אובדן כושר העבודה. פה זה לא רלוונטי. גם אם הנפגע מרוויח 100 אלף שקל בחודש, זה לא המדד, והוא יקבל פיצוי.

"חשוב להגיד - הזכויות של נפגעי איבה שוות-ערך לנכי צה"ל, וכך גם הסכומים. יש את הנושא של הטיפול הרפואי לצמיתות. מי שצריך טיפולים פסיכולוגיים לכל החיים - אלה סכומים מטורפים. יש מימון לימודים. מי שמקבל 50% נכות מקבל רכב רפואי, שאין לזה אח ורע בנפגעים אחרים, ויש תגמולים מיוחדים שאין במקומות אחרים".