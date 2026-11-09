מספר הנוסעים לאמירויות צנח ב-50%. זו המרוויחה הגדולה

לאחר אירועי פליי דובאי בסוף ספטמבר, החברה הפסיקה לטוס לישראל, וגם חברות התעופה הישראליות נעדרות מהקו. הפתרון, לפחות בינתיים, לא נראה באופק, ומי שנהנית מכך היא החברה היחידה שטסה בימים אלה לאיחוד האמירויות: איתיחאד. מדוח של רשות שדות התעופה לחודש אוקטובר 2026 ניתן להבין כמה משמעותי הגידול שחווה החברה.

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על-פי הדוח, בחודש אוקטובר טסו עם איתיחאד כ-69 אלף נוסעים - 3.66% מתנועת הנוסעים בנתב"ג. לשם השוואה, באוקטובר 2025 טסו עם החברה כ-46 אלף נוסעים (גידול של כ-49%), ובחודש הקודם טסו עימה כ-59 אלף (גידול של כ-15%).

למעשה, הנתונים האלה הקפיצו את איתיחאד מהמקום השמיני בנתב"ג למקום השישי, זאת בזמן שאצל המתחרה פליי דובאי עברו בספטמבר כ-75 אלף נוסעים, שכעת נותרו ללא מענה. בעקבות כך, שיעור הנוסעים לאיחוד האמירויות ככלל צנח ב-50% ביחס לשנה שעברה, ל-72 אלף נוסעים.

אל על שוב בראש

עוד חברות שאיבדו גובה בחודש האחרון בנתב"ג הן טוס איירווייז, שהטיסה כ-25 אלף נוסעים - ירידה של כ-37% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; ובלו בירד, שהטיסה כ-62 אלף נוסעים - ירידה של כ-6% ביחס לאוקטובר 2025. שתי החברות הורידו יעדים ותדירויות בנתב"ג בתחילת החורף, וזו מגמה שצפויה להימשך גם בחודשים הבאים.

מנגד, את המקומות הראשונים בנתב"ג תפסו שוב אל על (כ-650 אלף נוסעים), ישראייר (כ-211 אלף נוסעים), וארקיע (כ-152 אלף נוסעים). האחרונה אף נמצאת בחודש האחרון בעין הסערה, בעקבות קשיים כלכליים ופרסום של גלובס על הרצון של ישראייר וחברות נוספות לרכוש אותה.

היעדים הפופולריים

ככלל, באוקטובר האחרון מספר הנוסעים שעברו בנתב"ג עמד על 1.88 מיליון - עלייה של כ-5% ביחס לשנה שעברה. את העלייה ניתן להסביר בין היתר באמצעות הבחירות.

"בימים האחרונים אנו עדים למגמה ברורה בנתב"ג", כתב בשבוע הבחירות מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס בלינקדאין. "מספר הנוסעים המגיעים לישראל גדול ממספר הנוסעים היוצאים ממנה".

כך או כך, היעדים הפופולריים בנתב"ג באוקטובר היו יוון (200 אלף נוסעים), ארה"ב (190 אלף), איטליה (180 אלף, גידול של 40% ביחס לאשתקד), קפריסין (כ-120 אלף) וגרמניה (כ-110 אלף). ככלל, מספר הנוסעים מתחילת השנה עומד 15,281,998 - ירידה של כ-.0.45% ביחס לשנה שעברה.