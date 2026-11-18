האם פליי דובאי בדרך חזרה לישראל? לאחר יותר מחודש וחצי שבהם הקו בין תל אביב לדובאי מושבת, מתנהלים בימים אלה מגעים אינטנסיבים בין ישראל לאיחוד האמירויות בניסיון לגבש מתווה שיאפשר את חידוש הטיסות. השיחות, שמתקיימות בדרג המקצועי, מתקדמות כעת לשלב ההכרעה בדרגים המדיניים במדינות.

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במהלך השבוע נועדו צוותים בראשות מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן עם צוותי חברת פליי דובאי, בראשות מנכ"ל החברה, ועם בכירים בענף התעופה האמירתי. כמו כן, התקיים מרתון דיונים גם מול חברת התעופה אמירייטס. מטרת הפגישות היא לגבש ולהציג לדרגים המדיניים בשני הצדדים חלופות שיאפשרו את החזרת טיסות פליי דובאי לישראל תוך הבטחת ביטחונם ובטיחותם של הנוסעים.

במשרד התחבורה מדגישים כי מוקדם עדיין לקבוע מה יהיו תוצאות הפגישות. עם זאת, קיומם של הדיונים האינטנסיביים והניסיון לגבש חלופות מעשיות מסמנים התקדמות במגעים. בשבוע שעבר האריכה החברה את השעייתה עד 15 בדצמבר, כך שבמשרד התחבורה יש מי שמאמין שאחרי זה, באמצע דצמבר, החברה תחזור לארץ.

הדרישות של ישראל

ברקע הדברים עומדת גם סוגיית חזרתן של חברות התעופה הישראליות לאיחוד האמירויות. כפי שפורסם בגלובס בעבר, המחלוקת סביב דרישות האבטחה הישראליות בדובאי והצבת אנשי ביטחון ישראלים ועמדות בידוק בשדות התעופה המקומיים הייתה אחד המכשולים המרכזיים לחידוש הטיסות. בנוסף, באופן לא רשמי, בישראל כורכים את חזרת פליי דובאי לישראל, בחזרת החברות הישראליות לאיחוד האמירויות.

להיעדר הטיסות הישירות לדובאי, הן של פליי דובאי והן של החברות הישראליות, יש בינתיים גם משמעות בכיס של הנוסעים. בדיקת מחירים שערכה lastminute.co.il מצאה כי טיסות ישירות של איתיחאד מתל אביב לאבו דאבי בתחילת דצמבר מוצעות במחיר התחלתי של 1,305 דולר לאדם הלוך ושוב. אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק של lastminute.co.il מסביר כי "חידוש הטיסות לדובאי, ככל שיתממש, עשוי לפזר מחדש את הביקוש ולהגביר את התחרות".