בסוף השבוע הקרוב יתקיים הבלאק פריידי ומייד אחריו הסייבר מאנדיי, אך העובדה שחלק מהמותגים בחרו לתת הנחות לכל אורך החודש הובילה לעלייה בהוצאות כרטיסי אשראי בענפים מסוימים כבר בשבוע החולף. למעשה, לפי מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל, מחזורי הקניות היו גבוהים ביחס לשבוע רגיל.

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ככלל, השבוע התאפיין במגמה מעורבת. העלייה הגבוהה ביותר ביחס לשבוע הקודם נרשמה בענף התיירות (12%), כאשר גובה עסקה ממוצעת עלה ב־6% לכ־2,460 שקל. בהפניקס גמא מציינים שלוש סיבות בולטות לכך: הזמנת טיסות לקראת חג המולד; הפרסומים על עלייה צפויה במחירי הטיסות בשנה הבאה; מבצעים ודילים של חברות התיירות והתעופה.

בענף התכשיטים, מחזור הקניות עלה בשבוע האחרון ב־9%, כאשר את העלייה הוביל האונליין, עם זינוק של 55% במחזור הקניות. גובה הקנייה הממוצע באונליין עמד על 788 שקל. ענף מוצרי החשמל עלה ב-5% (אחרי של 22% בשבוע שעבר), כאשר הגידול באונליין עמד על 12% בעוד הגידול בחנויות הפיזיות עמד על 3% בלבד. גובה עסקה ממוצעת בענף הסתכם בכ־1,260 שקל.

לעומת זאת, ענף האופנה רשם היפוך מגמה מהשבוע הקודם, עם ירידה של 15% במחזור הקניות, הן בחנויות הפיזיות והן באונליין. גם ענף הקוסמטיקה ירד ב־10%, בעוד ענפי המזון, בתי הקפה והמסעדות ירדו בשיעור מתון יותר של 2%.

"הצרכנים לא עוצרים קניות, אך נערכים לקניות הגדולות בבלאק פריידי וסייבר מאנדיי", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "כבר עכשיו רואים את המבצעים עובדים בענפי התכשיטים ובמוצרי הילדים באונליין, וגם ענפי החשמל והמחשבים ממשיכים להתחזק. אנחנו צופים שבסוף החודש נראה מגמת התחזקות נוספת".