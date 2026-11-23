האינפלציה בישראל ירדה ל־1.1% בלבד, סמוך לגבול התחתון של יעד בנק ישראל, אבל הריבית נותרת ללא שינוי. הוועדה המוניטרית החליטה להשאיר את הריבית ברמה של 3.25%, בפעם השנייה ברציפות, על רקע הפיחות החד בשקל, הציפיות להעלאות ריבית בעולם ואי־הוודאות המקומית והגלובלית. מאז החלטת הריבית הקודמת איבד השקל 7.6% מערכו מול הדולר ו־5.1% מול האירו, התפתחות שעלולה להחזיר את הלחצים האינפלציוניים למשק.

בריאיון לגלובס לאחר פרסום ההחלטה, הסביר נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מדוע הבנק החליט שלא להמשיך במגמת הפחתות הריבית, למרות הירידה החדה באינפלציה.

"קודם כל, הורדנו את הריבית, ביצענו כבר חמש הפחתות, שלוש מהן רצופות", אמר ירון. "אנחנו בסביבה שהיא עמומה, אי־ודאויות גם גלובליות, גם מקומיות, במספר רב של תחומים".

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לדבריו, הבנק אינו מסתפק בבחינת האינפלציה הנוכחית. "אנחנו כבר לא מסתכלים רק על נתון כזה או אחר אחרון. האינפלציה בראייה קדימה, כבר ב־2027, אמורה לעלות לקרבת היעד, והחזאים כבר מדברים בשנה קדימה מעל אמצע מרכז היעד".

"הפיחות, בנוסף לכך שאנחנו יודעים שיש סבירות מאוד גבוהה להמשך העלאות ריבית בעולם, הדבר הזה ימשיך להביא לחצי אינפלציה", הוסיף הנגיד. "ולבסוף, אנחנו רואים משק עם רמת פעילות גבוהה עם אבטלה נמוכה. אתה לוקח את כל מה שאמרתי, ולכן חשוב פה להמשיך לפעול באחריות ובזהירות".

"שער החליפין תנודתי, אבל ברור לנו הכיוון"

אחד הגורמים המרכזיים להחלטה הוא הפיחות החד בשקל. מאז החלטת הריבית הקודמת נחלש המטבע הישראלי ב־7.6% מול הדולר, בין היתר על רקע הטלטלה בשוקי המניות בעולם. הפיחות עלול לייקר את המוצרים המיובאים ולהחזיר את האינפלציה כלפי מעלה.

כשנשאל עד כמה שוק המט"ח השפיע על ההחלטה, אמר כי חלק מהשפעת הפיחות כבר מגולם בתחזיות האינפלציה. "יודעים שייסוף מביא בגדול להתמתנות של האינפלציה, ופיחות עובד בכיוון השני. יש לנו כל מיני אומדנים היסטוריים. צריך להבין שמאז הקורונה, התמסורת של שער חליפין היא תנודתית, אבל ברור לנו הכיוון".

הנגיד הזהיר כי פערי הריביות הצפויים בין ישראל לעולם עלולים להגביר את הלחץ על המחירים. "זה שכבר קרה פיחות לא מבוטל, ועוד בנוסף פערי הריביות אמורים, כנראה בהסתברות סבירה, להיפתח עוד יותר, יפעיל עוד יותר לחץ אינפלציוני".

המוסדיים והשקל: "פעלנו למתן השפעה"

בריאיון התייחס ירון גם להשפעה הגוברת של הגופים המוסדיים על שער החליפין. בשנים האחרונות התרחבה החשיפה שלהם לשוקי המניות בחו"ל, בעיקר בארה"ב, ופעילות הגידור שלהם הפכה לאחד הגורמים המשפיעים על המסחר בדולר־שקל.

כשנשאל כיצד בנק ישראל מתמודד עם התלות הגוברת של שער החליפין בתנודות בשוקי המניות האמריקאיים, השיב ירון: "קודם כל, אני אגיד ככה: שוק המט"ח הוא אחד השווקים אם לא הכי עמוק שיש בישראל. ואנחנו רוצים לראות אותו באופן כללי כשוק חופשי שמתנהל על ידי שחקני השוק".

עם זאת, הנגיד ציין כי בנק ישראל כבר נקט צעדים שנועדו למתן את ההשפעה האפשרית של פעילות המוסדיים על שער החליפין.

"פעלנו בעקבות האירועים בקורונה ועוד אירועים אחרים, כדי שהמוסדיים שבאמת יש להם הקצאה גדולה מהנכסים שלהם, שהם טריליוני שקלים, ומקצים חלק לא מבוטל מזה בשווקים בחו"ל, ובעיקר בארצות הברית", הסביר.

"יחד עם רשות שוק ההון, יזמנו את זה שהם יחזיקו לפחות חלק מההשקעות האלה, מה שנקרא, בחוזים ישירים ולא בחוזי פיוצ'רס", הוסיף. לדבריו, מטרת המהלך היא למתן את הלחץ שנוצר בשוק בעת ירידות חדות, בהשוואה לאירועים שנרשמו בעבר.

"נחליט האם לשנות את מבצעי הקבלנים"

נושא נוסף שעלה בריאיון הוא עתידן של מגבלות בנק ישראל על מבצעי המימון של הקבלנים, שצפויות לפוג בסוף השנה. המגבלות הוטלו על רקע החשש מעסקאות שבהן רוכשי הדירות משלמים חלק קטן מהתמורה במועד החתימה ודוחים את יתרת התשלום למועד מאוחר יותר.

"המגבלות האלה הושמו בראש ובראשונה בראייה צרכנית", הסביר ירון. "קודם כל שהרוכשים יבינו לאיזו עסקה הם נכנסים, ובתקווה גם שיעברו חיתום מלא".

הנגיד ציין כי מאז הטלת המגבלות נרשם שינוי בהתנהגות השוק. "לאורך תקופה באמת ראינו שיפור במצב הזה, וצמצום של חלק מהעסקאות האלה".

עם זאת, ירון הכיר בכך שהקבלנים פיתחו מתכונות מימון חדשות. "כמובן, באופן טבעי, יש יצירתיות גם בתחום ונוצרו עסקאות אחרות", אמר, והוסיף כי הדבר "מאפשר את המשך הרכישות בשוק, שזה לכשעצמו דבר טוב".

באשר לשאלה אם בנק ישראל יאריך את המגבלות הקיימות או יטיל מגבלות חדשות, אמר הנגיד: "אנחנו כמובן מנטרים את הדבר הזה, עוקבים אחריו, ואנחנו נקבל החלטה בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות: האם להאריך או האם לשנות טיפה בתקופה הקרובה. אנחנו כמובן נעשה את זה כמו שאנחנו תמיד עושים את זה, בצורה מסודרת בעבודת מטה פנימית אצלנו".

בהמשך התייחס ירון גם לעתיד הסדרי הקורספונדנציה, המאפשרים את הקשרים הבנקאיים בין ישראל לרשות הפלסטינית. ההסדר הנוכחי צפוי להסתיים בסוף השנה, ובאוצר נבחנות חלופות להמשכו.

"כמו שאתה יודע, הבנקים הקיימים אמורים לפעול עד סוף השנה. יש חשיבות למצוא פתרון אלטרנטיבי, ויש כמה מסלולים", אמר ירון. "אנחנו כמובן מסייעים לחשכ"לית ככל שאנחנו יכולים בנושא הזה, אבל כמובן שיש חשיבות להמשך הפעילות בתחום הקורספונדנציה".

כשנשאל על לוח הזמנים הקצר שנותר למציאת פתרון, הודה הנגיד כי המצב אינו פשוט.

"זה בוודאי לא מצב אידיאלי", אמר. "כבר היו לנו בעבר מספר נקודות שממש הנושא הגיע לקצה. אני מעריך שגם פה, כמו שאתה אומר, אין יותר מדי זמן, אבל בתקופה המאוד קרובה ייעשה מאמץ למצוא איזשהו פתרון או איזושהי הארכה בנושא".

חזרת הואנג לאנבידיה: "זה כנראה יוצר יציבות"

בסיום הריאיון נשאל ירון על חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה, לאחר הטלטלה שעברה החברה בשבועות האחרונים, ועל המשמעות האפשרית של ההתפתחות עבור המשק הישראלי.

"אני כמובן לא אכנס לנושאים הפרטניים", השיב ירון. "בוודאי שאנבידיה היא חברה חשובה בקנה מידה עולמי, ובוודאי בוודאי מאוד משמעותית למשק הישראלי. מעסיקה אלפי עובדים וכמובן חברה מובילה היום בתחום השבבים, שהוא כה חשוב לאקו־סיסטם של ה-AI".

הנגיד התייחס גם לחשיבותה של ישראל עבור החברה. "אני חושב שלישראל יש הון אנושי מצוין. היא לא סתם נמצאת פה, וזה כנראה יוצר יותר יציבות באספקט של ישראל, אבל לישראל יש סיבות טובות להתפתחות של הקמפוס ולאטרקטיביות של ישראל עבור אנבידיה".

כשנשאל על תפקידו האישי של הואנג בקידום ההשקעות בישראל, הדגיש ירון כי מדובר ביותר מהחלטה של אדם אחד. "זה ברור שיש לו חשיבות בנושא הזה, אבל אני אומר: יש גם מהות של ההון האנושי והעובדים ומה שהם מביאים לשולחן עבור החברה, ולכן הם לא סתם נמצאים בישראל".