במשרד האוצר חשפו ביום שלישי בוועדת הכספים כי יעדכנו בקרוב את תחזיות הצמיחה והכנסות המדינה, כך שהגירעון הממשלתי צפוי לרדת אל מתחת ל־4% תוצר - זאת לעומד יעד של 4.9% שנקבע בעת אישור התקציב בכנסת בחודש מרץ האחרון. ואולם, מדובר עדיין בגירעון גבוה ובסיכון ממשי לפריצת תקציב הביטחון, שעלולה למחוק את הירידה הצפויה.

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השבוע פרסמה הלמ"ס את נתוני התוצר שהמחישו את צמיחתו המהירה של המשק הישראלי, שעמדה ברבעון השלישי על 8% בקצב שנתי. אלא שמחצית מהצמיחה הזו משויכת לייצור מחוץ לגבולות המדינה - בעיקר של ענקית השבבים אנבידיה. פעילות זו מתייחסת לחברות הרשומות בישראל (כמו מלאנוקס, שנרכשה על ידי אנבידיה ב־2018), אך מייצרות ומייצאות את מוצריהן בחו"ל.

באוצר הסבירו לחברי הוועדה כי ההפרדה בנתונים הכרחית, שכן חברות אלו לא משלמות מס ולא מעסיקות עובדים בהיקף של חברות הפועלות בישראל באופן מלא, ולכן הצמיחה המיוחסת להן לא משקפת את מצב המשק האמיתי. "מלאנוקס היא חברה ישראלית ולכן חלק מהקניין הרוחני של אנבידיה משויך אליה וחלק מהבעלים מקבלים הכנסה, אבל כשמסתכלים על הכנסות ממסים ותעסוקה יש כאן משהו חריג", הסבירה תמר לוי בונה, סגנית הממונה על התקציבים (מאקרו). "יש כאן רגישות למעט חברות, ומסוכן להסתמך עליהן בתחזיות".

לדברי נציגי האוצר, ההפתעות החיוביות בגביית המסים מיוחסות גם לשורת צעדי ההתכנסות שנקטה הממשלה בשנים האחרונות, אשר העלו את נטל המס לשיא של 22.5% תוצר - הנתון הגבוה ביותר ב־20 השנים האחרונות.

הקרב על הכספים הקואליציוניים

בדיון התברר עוד שמתוך תקציב הכספים הקואליציוניים, העומד על כ־5 מיליארד שקל, 1.5 מיליארד שקל טרם הוקצו. הדרך לשחרורם עוברת בוועדת הכספים באמצעות פניות תקציביות, אלא שפעמים רבות פניות אלו כרוכות זו בזו. יו"ר הוועדה, ח"כ לירן אבישר בן חורין (ביחד), דרשה כי פניות הכוללות כספים קואליציוניים יוגשו בנפרד, והזהירה כי אחרת תפנה לבג"ץ.

במקביל, תקציב מערכת הביטחון זינק השנה. ערב הבחירות אישרה הממשלה קיצוץ רוחבי בסך 2.6 מיליארד שקל לטובת הביטחון - מהלך שנדרש עבורו אישור של הוועדה. אם הסכום יועבר במלואו, יעמוד תקציב הביטחון על 161 מיליארד שקל. ואולם, נציגי האוצר חשפו בדיון שבמערכת הביטחון סבורים שיידרשו להם השנה 22 מיליארד שקל נוספים, וכי באגף התקציבים בוחנים כעת כמה מהסכום הזה כבר חויב בפועל בניגוד לחוק התקציב. ח"כ שאול מרידור תקף את ההתנהלות ואמר: "להגדיל אשראי בחברות ביטחוניות כמוהו כהגדלת התקציב. החברות הביטחוניות לא נועדו לשמש עוקף תקציב".

בשורה התחתונה, אם הוועדה תאשר תקציבים נוספים למערכת הביטחון, הגירעון יזנק בחזרה: מאחר שאחוז תוצר שווה לכ־22 מיליארד שקל, תוספת כזו תביא את הגירעון אל מתחת ל־5% - רמה דומה ליעד המקורי, שתמחק לחלוטין את ההפתעות החיוביות בהכנסות ממסים.