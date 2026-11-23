דרמה בארגון העיתונאים והעיתונאיות: בתום הצבעת חברי הארגון שנערכה היום (ב'), הוחלט ברוב קולות להדיח מתפקידו את יושב-הראש המכהן, חיים הר-זהב.

74% תמכו בהדחת הר-זהב, משמע 550 חברי ארגון הצביעו בעד הסרתו מהתפקיד. 160 חברי הארגון התנגדו למהלך, ואילו 33 חברי ארגון החליטו להימנע.

כעת, הוועד המנהל צריך להתכנס בהקדם ולתאם את המשך הדרך עבור הארגון: בוועד המנהל יקבעו ממלא-מקום, ובתוך 60 יום עליהם לקבוע מועד בחירות בחודשיים הקרובים לבחירת יו"ר חדש להשלמת הקדנציה.

כפי שנחשף בגלובס, ההצבעה הדרמטית בקרב כלל העיתונאים החברים מגיעה לאחר שהוועד המנהל קידם את המהלך. כעת, עם אישור ההדחה, צפוי הארגון לצאת לבחירות חדשות לראשותו, בעוד הצוות המקצועי - שאיים בהתפטרות המונית אם הר-זהב יישאר בתפקידו - ימשיך בפעילותו השוטפת.

חיים הר-זהב מסר בתגובה לתוצאות ההצבעה: "חברות וחברי הארגון אמרו את דברם. אני גאה מאוד על השנה שבה הובלתי את הארגון, סיכלתי את חוק קרעי, מנעתי את סגירת גלי צה"ל ולא אפשרתי לפגוע בתאגיד השידור הציבורי. אני מודה לכל מי שעמדו לצדי ובעיקר לעובדות ועובדי חדשות 13, וגאה בכך שהם חברים שלי".

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מתווה הדחה דו-שלבי

הליך הדחתו של חיים הר-זהב יצא לדרך בחודש שעבר בעקבות משבר אמון חריף שכלל טענות לחריגה מסמכות, ניסיון פיטורים חד-צדדי של המנכ"לית מיכל גרא-מרגליות ושליחת מכתבי התראה לפני תביעת דיבה לעובדי הצוות המקצועי שהתלוננו נגדו.

לאחר שיועמ"ש הארגון, עו"ד אמיר בשה, קבע כי הוועד המנהל מוסמך לדון בתפקוד היו"ר, התכנס הוועד ב-18 באוקטובר לישיבה דחופה - שאותה החרים הר-זהב בטענה שכונסה שלא כדין - והחליט לפתוח בהליך להדחתו.

מכיוון שתקנון הארגון אינו כולל סעיף מפורש להדחת יו"ר מכהן, גיבש הוועד מתווה דו-שלבי מחמיר: תחילה זומנו חברי הארגון לאסיפה מיוחדת בזום, שבה נדרש רוב מיוחס של 60% מהמשתתפים כדי לאשר את עצם נוהל ההדחה, וזאת חרף ניסיונו של הר-זהב להוביל מהלך נגדי של בחירות כלליות לכלל מוסדות הארגון. לאחר שהנוהל אושר באסיפה, עבר ההליך לשלב ההכרעה הסופי - הצבעה דיגיטלית בקרב כלל חברי הארגון, במתכונת המקבילה לבחירות הישירות שבהן נבחר היו"ר במקור.

"מהלך בוטה וחריג"

המשבר החל במאי האחרון, כאשר ארבעה עובדים ותיקים בצוות המקצועי (ענת סרגוסטי, ניר גונטז', שי אמיר וזיו ברקוביץ') התלוננו לוועד המנהל נגד הר-זהב - שנבחר לתפקיד ביולי 2025 - בעקבות ניסיונו להביא לסיום תפקידה של המנכ"לית מיכל גרא-מרגליות באופן חד-צדדי.

ועדות הביקורת והסמכויות שהקים הוועד קבעו אומנם כי לא התקיימה התעמרות במובנה החוקי, אך פסקו כי הצעת הפיטורים למנכ"לית הייתה "מהלך בוטה, חריג ולא תקין", וכי היו"ר פעל במעורבות יתר ובחוסר סמכות שפגעו בתפקוד השוטף.

נקודת האל-חזור נרשמה לאחר שהר-זהב איים בתביעת דיבה על ארבעת העובדים אם לא יתנצלו על תלונת ההתעמרות שלא הוכחה - צעד שהוביל את הוועד להעניק להם גב משפטי מלא ולפתוח פה-אחד בהליך ההדחה.

עיתוי רגיש במיוחד

ארגון העיתונאים והעיתונאיות, שהוקם ב-2012 ומאגד כיום יותר מ-1,600 חברים מכלי התקשורת המרכזיים (בהם "ידיעות אחרונות", ynet, תאגיד השידור "כאן", "הארץ", גלובס, וואלה וחדשות 13), משמש כארגון עובדים לכל דבר המלווה הליכי פיטורים ומשא-ומתן מול ההנהלות. השיתוק הפנימי בו נרשם בעיתוי רגיש במיוחד לענף, המתמודד עם גלי פיטורים.

מנגד, הר-זהב דחה לאורך כל הדרך את הטענות נגדו וניסה להוביל מהלך נגדי של בחירות כלליות לכלל מוסדות הארגון, כולל הוועד המנהל. הוא טען כי המנכ"לית איבדה את אמונו לאחר שניהלה מגעים עם הנהלת כלי תקשורת על פיטורי עיתונאים מאחורי גבו של ועד העובדים המקומי; וכי הוא פעל כדי להגן על שמו הטוב מול טענות שקריות ודיבתיות.