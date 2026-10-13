הוועד המנהל של ארגון העיתונאים והעיתונאיות יוזם מהלך חסר תקדים להדחת יושב-הראש המכהן, חיים הר-זהב - כך נודע לגלובס. חברי הוועד המנהל קיבלו הודעה על כך שבימים הקרובים תתכנס ישיבה על-מנת להצביע על בחינת מהלך כזה.

בהודעה שנשלחה לוועד המנהל נכתב: "דרישה לכינוס דחוף של הוועד המנהל. אחרי חודשים רבים של מאמצים להחזיר את הארגון לפסים של עבודה שוטפת בעקבות התנהלותו הבעייתית של היו"ר חיים הר-זהב, נראה שהגענו לנקודת קצה: המשך כהונתו לדעתנו גורם נזק קשה לארגון, לתפקודו המקצועי, לעובדיו ובעיקר לעיתונאים ולעיתונאיות שאותם הוא אמור לייצג. עקב כך אנחנו דורשים מהיו"ר חיים הר-זהב לכנס במהירות האפשרית, ללא דיחוי ובתוך ימים, ישיבת ועד מנהל דחופה".

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בסדר היום של אותה הפגישה מתבקש הוועד לדון בשני היבטים: ראשית, בהתנהלות היו"ר, כמו מסקנות ועדת הביקורת, פגיעה במערכות היחסית ועוד, כך לפי ההודעה. שנית, פתיחת מהלך להעברת יו"ר הארגון מתפקידו וכן קבלת החלטות על פרטי ההליך.

יש לציין כי מאחר שבתקנון הארגון אין סעיף המאפשר לוועד המנהל להדיח יו"ר מכהן, ההכרעה תובא להצבעה בקרב כלל העיתונאים החברים בארגון - בדומה למהלך המינוי שנערך בשנה שעברה.

משבר אמון

הצעד מגיע בעקבות משבר אמון חריף ומתמשך בין הר-זהב לבין הצוות המקצועי והוועד המנהל של הארגון. המשבר הסלים עקב טענות לחריגה מסמכות ומעורבות יתר של היו"ר בניהול השוטף, ניסיון פיטורים חד-צדדי של המנכ"לית מיכל גרא-מרגליות על-ידי הר-זהב ומכתב תלונה של ארבעה עובדים מהצוות המקצועי.

נקודת האל-חזור נרשמה לאחר שהר-זהב שיגר מכתב התראה לפני תביעת דיבה נגד חברי הצוות המקצועי שהתלוננו עליו מול הוועד המנהל - צעד שהוביל את הוועד להעניק לעובדים גיבוי משפטי מלא ולבחור במסלול להפסקת כהונתו.

הר-זהב מצידו דוחה בתוקף את הניסיון להציגו כמי שפעל שלא כדין. מבחינתו, הטרמינולוגיה שבה השתמשו העובדים מהווה פגיעה קשה בשמו הטוב, וזו הסיבה שדרש התנצלות פומבית ואף איים בנקיטת הליכים משפטיים.

עיתוי רגיש

יש לציין כי הטלטלה בארגון מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור שוק העיתונות בישראל, בעוד הענף מתמודד עם יוזמות חקיקה דרמטיות ומאבקים מקצועיים מול הנהלות כלי התקשורת. כעת, במקום להפנות את המשאבים להגנה על העיתונאים בשטח, נקלע הארגון לשיתוק ולמאבק הישרדות פנימי - שתוצאותיו עשויות לקבוע לא רק את זהות היו"ר, אלא את עצם יכולתו של הארגון להמשיך ולתפקד במתכונתו הנוכחית.

אם הדחתו של הר-זהב תאושר בהצבעת החברים, הארגון ייצא לבחירות חדשות לבחירת יושב-ראש. מנגד, כישלון המהלך מעמיד בסכנה מיידית את עצם המשך פעילות הארגון, לאחר שחברי הצוות המקצועי הבהירו כי יתפטרו אם הר-זהב ימשיך לכהן בתפקידו, כך העריכו גורמים בוועד המנהל עבור גלובס.

יועמ"ש הארגון: הוועד מוסמך לדון

בחוות-דעתו של היועץ המשפטי של הארגון, עו"ד אמיר בשה, שהועברה הבוקר (ג') לחברי הוועד המנהל וליו"ר הר-זהב, נכתב כי "הוועד המנהל מוסמך לקיים דיון בנשוא תפקודו של יו"ר הארגון ובאפשרות להעבירו מתפקידו. העובדה שיו"ר הארגון נבחר בבחירות ישירות על-ידי חברי הארגון מעניקה לו מעמד עצמאי ומיוחד, המחייב התייחסות מכבדת ומיוחדת בכל דיון הנוגע לתפקודו ולהמשך כהונתו. עם זאת, אין בדרך בחירתו כדי לשלול את זכותם של חברי הוועד המנהל לבקש לקיים דיון כאמור".

יתרה מכך, הובהר כי אין בחוות-הדעת הכרעה בשאלת הסמכות להעביר את יו"ר הארגון מכהונתו או באשר להליכים הנדרשים, אלא רק האם חברי הוועד המנהל יכולים לקיים דיון שכזה.

לא נמסרה תגובה מארגון העיתונאים ומחיים הר-זהב.