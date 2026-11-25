עימות חריף בין עיתונאית חדשות 12 לי נעים לבין יועץ התקשורת נאור יחיא, לשעבר דובר ראש הממשלה ונשיא המדינה, התחיל ברשת החברתית X ועבר להליכים משפטיים - לאחר שיחיא שיגר לנעים מכתב התראה טרם נקיטה בהליכים משפטיים בגין לשון הרע.

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הסיפור התחיל כשנעים פרסמה ציוץ ובו טענה כי המועצה המקומית יבנאל שכרה את שירותיו של יחיא לצורך ניהול המשבר סביב פרשת נישואי הקטינות במושבה. הפרסום זכה לתפוצה רחבה והודהד בין היתר על ידי פוליטיקאים, עיתונאים וקבוצות ברשתות החברתיות.

יחיא הגיב במהירות בציוץ והכחיש את הדברים מכל וכל ("אני לא עובד עם מועצת יבנאל ולא עבורה"), ואף האשים אותה שלא פנתה אליו לבקשת תגובה ("המינימום העיתונאי של בקשת תגובה לא טרחת לעשות?"). מאוחר יותר נעים פרסמה ציוץ נוסף, שלפיו ביבנאל הציעו לנאור את המשרה וההסכם לא נחתם, "ועדיין הם מוכנים להוציא על זה את הכסף, ולא בטיפול אמיתי בבעיה", ביקורת שמופנית ליבנאל ולא ליחיא עצמו.

במכתב ההתראה שנשלח לנעים נטען כי הפרסום המקורי הוא "בדותה מוחלטת", וכי יחיא מעולם לא עבד עם המועצה, לא ניהל עמה מו"מ ולא העביר לה הצעת מחיר או טיוטת הסכם. עוד צוין במכתב כי ככל שהועלתה בפניו פנייה בעניין, היא נדחתה על ידו על הסף מיד כשנודע לו במה עוסקת ההצעה. עוד נטען כי התיקון שפורסם לא רק שלא תיקן את הנזק, אלא העצים אותו - כיוון שהציג מצג כאילו יחיא נמצא על סף חתימת ההסכם - ופגע קשות במוניטין שלו ובמשלח ידו.

במכתב נדרשת נעים להסיר לאלתר את שני הציוצים (הם אכן הוסרו) וכל שיתוף שלהם, לפרסם הבהרה והתנצלות בולטת בנוסח מתואם, לפנות לכל הגורמים ששיתפו את הפרסום בבקשה להסירו, ולפצות את יחיא בסך של 168 אלף שקל.

באי כוחו של יחיא הם עוה"ד אוהד רוזן ונתאי סוויד ממשרד עורכי הדין קלעי, רוזן ושות'.

מלי נעים לא נמסרה תגובה.