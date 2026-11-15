בעקבות פסק הדין שניתן לטובת יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, בתביעה נגד העיתונאית הדס שטייף וגלי צה"ל - שבמסגרתו נפסקו פיצויים בגובה 600 אלף שקל לטובת נוה - שטייף פונה כעת לציבור ומבקשת תרומות לגיוס הסכום שאותו היא צריכה לשלם.

● אחרי פסיקת הפיצויים: כמה תשלם הדס שטייף לעו"ד אפי נוה?

● המשטרה סבורה: יש ראיות להעמדה לדין של אפי נוה ואיתן אורנשטיין בפרשת התן וקח

"אני צריכה עזרה", כותבת שטייף בתחילת דבריה בפוסט בפייסבוק. "ניסיתי להימנע. חשבתי שהצדק ייעשה. טעיתי. בלית ברירה כשחבל על צווארי, נאלצתי לעשות מה שרבים יעצו לי. כל כך לא רציתי. אמרתי וחזרתי ואמרתי שאלך לכלא ולא אשלם: אבל בינתיים? יוטל עיקול על כל מה שיש לי. הוצאה לפועל תאמלל את חיי. ולכן אני צריכה את עזרתכם בגיוס המונים. יש אנשים שעבורם זה לא סכום משמעותי, עבורי אלה הם כל חסכונותיי". "עד כה נתתי את כל הפצויים שלי על 35 שנה למשפט הזה".

בית המשפט קבע כי שטייף וגלי צה"ל ישלמו 450 אלף שקל והוצאות "ביחד ולחוד", לאחר שנקבע כי המדינה אחראית באחריות שילוחית להתנהגותה של שטייף.

"רשמית, 'ביחד ולחוד' משמעו שכל אחד מהם חייב במלוא סכום החוב, והנושה יכול לגבות אותו ממי מהם, בו הוא בוחר, או משניהם. כל סכום שנגבה מאחד מהם, מופחת גם מסכום חובו של השני", מסביר עו"ד אמיר טיטונוביץ. "אני מאמין שהמדינה תשלם את מלוא הפיצוי, שלגביו נקבעה שהייתה לה אחריות שילוחית. כעיקרון, גלי צה"ל יכולים לשלם, במקום שטייף, את מלוא הסכומים שנפסקו. אלא שמאחר שמדובר באורגן של המדינה, צריכה להיות לכך הצדקה משפטית. ייתכן כי יש הסדר בין העיתונאית לבין מעסיקה (במקרה הזה משרד הביטחון) לגבי אופן וחלוקת התשלום".

"המדינה בגדה בי. תרתי משמע"

בהקשר לחלוקה הכספית בינה לבין גל"צ הוסיפה שטייף בפוסט: "פרשת אפי נוה לא הייתה לטובתי הפרטית. היא הייתה העבודה שלי. בדיוק כמו פרשת סילבן שלום, עמנואל רוזן ואחרים. רק שהפעם? המדינה בגדה בי. תרתי משמע. עד כדי כך שאני אפילו לא יודעת אם הם ישלמו חלק ממה שהטיל השופט גם עליהם. כך או כך, פטיש השיפוט היכה בראשי. לא אוסיף. זה לא הזמן. לכן מי שמאמין בעבודה שלי, מי שמבין מה הייתה הפרשה שאדוותיה נעים עד היום, יסייע לי ולו במעט לקיים את פסק הדין של השופט".

בלינק לאיסוף הכספים שצורף לפוסט כתבה שטייף: "מדינת ישראל והפרקליטות בחרו להתנער לחלוטין מאחריותן כלפיי. למרות שהפרסומים נעשו כולם במסגרת עבודתי העיתונאית עבור התחנה הצבאית של המדינה, נותרתי לבד בחזית. כתוצאה מכך, הנטל הכלכלי המונח על כתפיי הוא כפול ומפלצתי: גם הסכומים וההוצאות שהשית עליי בית המשפט, וגם נשיאה מלאה בשכר הטרחה הכבד של עורכי הדין שליוו אותי לאורך השנים".

עוד נקבע לעניין הוצאות שכר הטרחה כי המדינה (משרד הביטחון עבור גלי צה"ל) תשלם לעורכי הדין של נוה 50 אלף שקל, וכי שטייף עצמה תשלם 90 אלף שקל שכר טרחה לעורכי הדין של נוה. 25 אלף שקל נוספים תשלם שטייף על פרסום בפלטפורמת פייסבוק, ועוד שכר טרחה בסך 5,000 שקל.

עד כה גייסה שטייף 173 אלף שקלים מתוך סכום של 800 אלף שקל, סכום גבוה מהסכום שנדרש ממנה לשלם בפסק הדין. זאת משום שמעבר לפיצוי וההוצאות שהיא נדרשת לשלם במסגרת פסק הדין, היא פועלת לגייס גם עבור ההוצאות שנדרשה להוציא לאורך המשפט שנמשך 7 שנים.