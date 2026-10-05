אחרי פסיקת הפיצויים: כמה תשלם הדס שטייף לעו"ד אפי נוה?

1 כמה תשלם הדס שטייף לעו"ד אפי נוה?

שבע שנים וחצי לאחר שיו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, הגיש תביעה נגד העיתונאית הדס שטייף וגלי צה"ל, בית המשפט קיבל אותה בחלקה ופסק פיצויים בגובה 600 אלף שקל לטובת נוה.

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בית המשפט קבע כי שטייף וגלי צה"ל ישלמו 450 אלף שקל והוצאות "ביחד ולחוד", לאחר שנקבע כי המדינה אחראית באחריות שילוחית להתנהגותה של שטייף. "ביחד ולחוד" הוא מונח משפטי שמשמעותו שכל אחד מהם חייב במלוא הסכום, ושהנושה - במקרה הזה נוה - יכול לגבות אותו ממי מהם.

"רשמית, 'ביחד ולחוד' משמעו שכל אחד מהם חייב במלוא סכום החוב, והנושה יכול לגבות אותו ממי מהם, בו הוא בוחר, או משניהם. כל סכום שנגבה מאחד מהם, מופחת גם מסכום חובו של השני", מסביר עו"ד אמיר טיטונוביץ. "אני מאמין שהמדינה תשלם את מלוא הפיצוי, שלגביו נקבעה שהייתה לה אחריות שילוחית. כעיקרון, גלי צה"ל יכולים לשלם, במקום שטייף, את מלוא הסכומים שנפסקו. אלא שמאחר שמדובר באורגן של המדינה, צריכה להיות לכך הצדקה משפטית. ייתכן כי יש הסדר בין העיתונאית לבין מעסיקה (במקרה הזה משרד הביטחון) לגבי אופן וחלוקת התשלום".

כמו כן, נקבע לעניין הוצאות שכר-הטרחה כי המדינה (משרד הביטחון עבור גלי צה"ל) תשלם לעורכי הדין של נוה 50 אלף שקל, וכי שטייף עצמה תשלם 90 אלף שקל שכר-טרחה לעורכי הדין של נוה. 25 אלף שקל נוספים תשלם שטייף על פרסום בפלטפורמת פייסבוק, ועוד שכר-טרחה בסך 5,000 שקל.

נזכיר כי בינואר 2019 נרשמה פריצה למכשירי הטלפון הניידים של עו"ד נוה, ופורסמו תכנים אישיים ומידע אישי על-ידי שטייף בתחנת הרדיו גלי צה"ל. בעקבות האירוע נפתחה חקירה משטרתית, אך היא נסגרה. נוה הגיש תביעה על פגיעה בפרטיות בגובה 7 מיליון שקל, באמצעות עורכי הדין בעז בן-צור, גיא רוה והדר גולדשטיין ממשרד בעז בן-צור ושות'.

בעוד הפסיקה כעת מחייבת את שטייף וגלי צה"ל לפצות את נוה, הטענה לגבי העיתונאים האחרים שהיו שותפים למשדר בגלי צה"ל נדחתה. נקבע כי נתונה להם הגנה, כיוון שפעלו בתום-לב ובמסגרת עבודתם העיתונאית.

לעומת זאת, לגבי שטייף קבע השופט כי מעשיה מהווים פגיעה חמורה בפרטיותו של נוה, וכי היא "הייתה הגורם המחולל והמתווך אשר יזם וקידם את הפריצה למכשירים המוגנים בסיסמה... מעשיה של שטייף הם בעלי נופך פלילי מעצם תפקידה המרכזי".

עו"ד אפי נוה מסר בתגובה: "בכוונתי לפעול לחיובה האישי של שטייף בפיצוי שנפסק. בית המשפט קבע בצורה ברורה וחד-משמעית כי הפריצה לטלפונים שלי הייתה פגיעה חמורה בפרטיותי, וכי שטייף הייתה הגורם שיזם וקידם את הפריצה. מי שנוהג כך - צריך לשלם".

לדברי עו"ד דודי זילברבוים, המייצג את הדס שטייף, "בית המשפט קבע כי מטרתה המרכזית של שטייף הייתה ביצוע תחקיר עיתונאי שבתחום עיסוקה, ובנושא שהיה בו עניין ציבורי מובהק של יחסים פסולים במינוי שופטים. כמו כן, נקבע כי הפרסומים לא היו כוזבים, אלא שיקפו את המציאות העובדתית והתבססו על תכתובות אותנטיות. לא בכדי דחה בית המשפט במלואה את התביעה לפיצוי בגין נזק ממוני. נשקול להגיש ערעור".

ג'ניפר סילון

2 מירי פסקל קוראת לנשים להצביע

ארגון נעמת עולה בקמפיין רשת חדש בכיכובו של השחקן אילן פלד (לנצח מירי פסקל) תחת הסיסמה "מצביעות חכמ.ה". בסרטון מגלם פלד שורה של דמויות, בהן בעלת עסק שנפגע במלחמה, מטפלת בגן ילדים וטייסת, שכולן מתוסכלות מהמצב ומצקצקות בלשונן - והוא מסתיים בקריאה להצביע בבחירות.

לדברי יו"ר נעמת, חגית פאר, "בתקופה שבה נשים רבות מרגישות שקולן אינו נשמע ושסוגיות הנוגעות לחייהן נדחקות הצידה, נעמת מבקשת להזכיר להן שהבחירות הן ההזדמנות שלהן להפוך את הקול הזה לפעולה משמעותית".

מירי פסקל (אילן פלד) בקמפיין של נעמת / צילום: צילום מסך מיוטיוב

3 השקעות

שיתוף-פעולה גלובלי: הפניקס W, חברת ניהול העושר של בית ההשקעות הפניקס, מובילה מהלך אסטרטגי משותף עם ענקית ההשקעות האמריקאית AllianceBernstein, במטרה להציע ללקוחותיה פתרונות גלובליים לניהול עושר.

המהלך פונה בעיקר למשפחות אמידות העומדות בתנאי הסף, אשר יקבלו גישה לפלטפורמה של ברנשטיין ולשירותי הייעוץ שלה.

יהונתן איתין, יו''ר הפניקס W / צילום: ענבל מרמרי

4 טלוויזיה

בבית הנשיא בירושלים הוקרן השבוע הסרט "המשמרת", מתוכנית התחקירים "זמן אמת" של התאגיד, שעוסק בהתרחשויות במרכז הרפואי סורוקה ב-7 באוקטובר.

האירוע התקיים במעמד הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, ובין הנוכחים גם מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז, המפיק חיים סלוצקי, מנכ"ל סורוקה פרופ' שלומי קודש ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב.

הקרנת הסרט ''המשמרת'' בבית הנשיא / צילום: התאגיד

5 מינויים חדשים

טל אלימלך יעמוד בראש זרוע התקשורת K-Comm של קרן קיסטון, ויחליף את לירן אבישר בן חורין, שהקימה אותה. בתפקידו האחרון כיהן אלימלך כראש אגף ניסויים ומערכות תחבורה חדשניות בחטיבת הטכנולוגיות והחדשנות של נתיבי איילון, וקודם לכן שימש במספר תפקידים בכירים במשרד התקשורת.

טל אלימלך / צילום: קיסטון

תומר גולד מונה למנהל הכנסות ראשי בחברת הפינטק גלובל-אי, הנסחרת בנאסד"ק.

יריב בכר מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת ההכשרות Elevation. קודם לכן כיהן בתפקידי ניהול בסטארט-אפ ניישן סנטרל ובמינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.