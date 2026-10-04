שלוש שנים למתקפת חמאס: יוזמה חדשה יוצאת לדרך

1 יוזמה חדשה: הישראלים שמנסים למצוא את המכנה המשותף

בשבוע שבו מציינת ישראל שלוש שנים למתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, יוצאת לדרך יוזמה חדשה בשם "המכנה", במטרה להתמודד עם הקיטוב החברתי החריף במדינה. מאחורי היוזמה עומדים משפחות שכולות, שורדי שבי, בני משפחותיהם ונפגעי המלחמה והטרור, המחזיקים בתפיסות עולם שונות אך מעוניינים לחתור לעבר המכנה המשותף - לצד קרן סוקולוב, מנכ"לית מרכז "לחיות יחד".

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בין חברי הקבוצה נמנים מירב ברגר (אמה של שורדת השבי אגם ברגר), מירב לשם גונן (אמה של שורדת השבי רומי גונן), חן אביגדורי (שאשתו ובתו הן שורדות שבי), שורד השבי אבינתן אור, לוחם צה"ל שנפצע אנושות בעזה ארי שפיץ, נועם עידן בן עזרא (אחותו של צחי עידן ז"ל), צבי זוסמן (אביו של בן זוסמן ז"ל), הודא דקסא (אלמנתו של אל"ם אחסאן דקסה ז"ל), משה שפירא (אביו של ענר שפירא ז"ל) ועוד.

בשלב ראשון הכריזו אנשי "המכנה" על שני מהלכים. לקראת הבחירות שייערכו בסוף החודש, הם פונים לראשי המפלגות ולממשלה שתקום בדרישה להקים תוך 100 יום תשתית לאומית קבועה ללכידות חברתית, שתבנה אסטרטגיה רב שנתית להתמודדות עם הקיטוב וחיזוק החוסן החברתי במדינה.

שנית, חברי הקבוצה קוראים לישראלים ליצור קשרים חברתיים חדשים עם אנשים ממעגלים שונים מהם, ולשתף אותם. מדובר במהלך שכבר יצא לדרך ברשתות החברתיות במהלך החגים, עם התיוג #עוד_1_למכנה.

"הקיטוב כבר אינו רק ויכוח פוליטי, הוא איום על היכולת שלנו להמשיך לחיות כאן כחברה אחת", אומרת סוקולוב. "לכן אנחנו דורשים מהממשלה הבאה להתייחס אליו כאל אתגר לאומי ולהקים גוף שייקח עליו אחריות, ובמקביל קוראים לציבור להתחיל לפעול כבר עכשיו. 10 מיליון חיבורים חדשים יכולים לשנות את הדרך שבה ישראלים מכירים ורואים זה את זה".

2 ביל אקמן מגיע לישראל

היזם ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל חברת ההשקעות Pershing Square, יגיע בעוד כשבועיים לישראל כדי לקחת חלק בפסגת החדשנות ARC Summit 2026, בהובלת זרוע החדשנות של שיבא.

מדובר בכנס המתקיים זו השנה החמישית, ומפגיש מנהלי מערכות בריאות, חברות טכנולוגיה, יזמים ומשקיעים מרחבי העולם. אקמן ישתתף באירוע שיתקיים במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, ויעסוק בשאלה כיצד נראית מערכת בריאות שאינה תלויה במיקום ובזמן, והיכן נולדות חברות הבריאות של המחר.

ביל אקמן / צילום: Reuters, Kris Tripplaar

נזכיר כי לפני כחודש וחצי הוא הודיע (יחד עם רעייתו נרי אוקסמן) על תרומה בהיקף של400 מיליון דולר להקמת מכון עצמאי לחקר המוח במנהטן, לאחר שבתו סבלה מדימום מוחי מסיבי. בשנה שעברה אמר אקמן בראיון ל"גלובס" כי הוא מקווה להשקיע בעתיד עד כמיליארד דולר בחברות ישראליות, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה.

במוקד הכנס (20-22.10) נמצא המעבר מבית חולים שבו הטכנולוגיה מסייעת בפעולות נקודתיות, למערכת בריאות שבה בינה מלאכותית מהווה חלק מהתשתית עצמה. בין הדוברים נמנים גם פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא, ג'ון הלמקה נשיא זרוע החדשנות של מאיו קליניק, וד״ר לוסי אופטרני נשיאה ומנכ״לית המרכז הרפואי של אוניברסיטת מקגיל.

3 סייבר

בסוף השבוע האחרון הוענק בברלין פרס אקסל שפרינגל ליזם והמשקיע פיטר ת'יל, ולאירוע הגיעו גם שלו חוליו מייסד-שותף ומנכ"ל חברת הסייבר Dream, וסבסטיאן קורץ מייסד-שותף ונשיא החברה. השניים לקחו חלק בשיחה סגורה עם תיל וקבוצת מנכ"לים ויזמים, שעסקה בין היתר בעתיד הטכנולוגיה, בהשקעות באירופה ובמזרח התיכון ובפוטנציאל לצמיחת חברות טכנולוגיה משמעותיות מהאזור.

שלו חוליו מייסד-שותף ומנכ''ל חברת הסייבר Dream עם ת'יל ועם מנכ''ל פלנטיר אלכס קארפ / צילום: באדיבות דרים

4 פרסום

לראשונה זה שנים, חברת התעופה ישראייר עולה בקמפיין טלוויזיה - לקידום הקו החדש לניו יורק, שבמסגרתו רכשה שני מטוסי Airbus A330 רחבי גוף תמורת כ-85 מיליון דולר. היקף ההשקעה בקמפיין (באמצעות משרד הפרסום באומן בר ריבנאי) נאמד בכ-3 מיליון שקל, והוא כולל גם שילוט חוצות, דיגיטל וסושיאל. את הקמפיין מלווה השיר "שמיים" של יגאל בשן ז"ל.

מתוך הקמפיין לקידום הקו החדש לניו יורק של ישראייר / צילום: באומן בר ריבנאי