לציון שלוש שנים ל־7 באוקטובר: המחווה לזכר אוריאל סילברמן ז”ל

1 הנצחה

כחלק מיוזמה של רשת הפטיסרי דודו אוטמזגין בהובלת המנכ"ל טל אמסלם, התקיים השבוע אירוע הנצחה לזכר רס"ל (מיל.) אוריאל אביעד סילברמן ז"ל, לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. אוריאל ז"ל היה לוחם בגדוד 7421 בחיל השריון, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה ב־19 בינואר 2024 מפגיעת טיל נ"ט. כחלק מפעולות ההנצחה, הרשת תשיק חבילת עוגיות שוקולד צ'יפס המבוססת על מתכון אותו פיתח אוריאל. על החבילה תתנוסס תמונה שלו, כמו גם קוד QR המוביל לדף יזכור לזכרו.

2 אירוע

קבוצת ח.י, בבעלות יוסי סרודי (בתמונה מימין עם אדיר מילר) המייבאת ומשווקת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ציינה 40 שנה להיווסדה. בין המשתתפים באירוע: מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן, מנכ"ל מחסני חשמל יורם בדש, מנכ"ל טרקלין חשמל נדב זילברשטיין ועוד.

יוסי סרודי בעלים ויור קבוצת ח.י. והסטנדאפיסט אדיר מילר / צילום: גדי סיארה

3 ועידה

למעלה מ־500 מנהלים ויזמים (בתמונה) הגיעו לאירוע WIN Fitness 2026, שהתקיים במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט. באירוע, התקיימה ועידת Fitness Future, שהציגה הצצה לעתיד עולם הכושר והוולנס: מראת כושר חכמה מבוססת AI, חדשנות בעולם תוספי התזונה וגישת ה־Smart Wellness, שמחברת טכנולוגיה וספורט.

מימין: איתי זיו, אלה ללזר, שי אלנקרי, עידן ורד ושני רופ / צילום: יח''צ

4 קולנוע

בקניון רננים ברעננה נערך טקס הנחת אבן פינה למתחם קולנוע חדש של מובילנד, שיוקם בהשקעה של כ־12 מיליון שקל ויכלול 9 אולמות.

אולם קולנוע של מובילנד / הדמיה: יח''צ

5 רפואה

המרכז הרפואי שהם בפרדס חנה חנך את הפארק השיקומי "נעים לשיקום", המותאם לבני הגיל השלישי ונותן ערך מוסף לאתגרי השיקום שלהם.

חנוכת הפארק השיקומי ''נעים לשיקום'' / צילום: טל זיגדון

6 הייטק

בישראל פועלים כ־900 סטארט־אפים בתחום האקלים המתקשים במימון. במרכז אריסון ל־ESG באוניברסיטת רייכמן, הציג במסגרת שבוע האקלים בניו יורק מחקר למיפוי החסמים. לפרויקט שותפים KPMG והרצוג. בתמונה: מייק הייס (KPMG), ד"ר רות דגן (הרצוג), הדס מישלי (KPMG) נצר ושרון ברויד גולדברג (מרכז אריסון).

מייק הייס (KPMG), ד''ר רות דגן (הרצוג), הדס מישלי נצר ושרון ברויד גולדברג (מרכז אריסון) / צילום: KPMG

7 מינויים חדשים

עו"ד עודד שפירר מונה לתפקיד מנכ"ל המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט. המנכ"ל היוצא, שלמה בן־גל, כיהן בתפקיד מנכ"ל המרכז מ־2010.

עו''ד עודד שפירר / צילום: אבישג שאר-ישוב

מונה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית עמק יזרעאל, לאחר שכיהן בחודשים האחרונים כממלא מקום מנכ"ל החברה.