1 אחרי ההדחה: התביעה האזרחית הצפויה נגד יו"ר נתיבי איילון

בממשלה נערכים לגיבוש תביעה אזרחית נגד עידן דוד, היו"ר המודח של נתיבי איילון. ההערכה היא שהתביעה תהיה בין היתר על קבלת שכר שלא כדין בסך המוערך בכ־300 אלף שקל וכן בפגיעה במוניטין החברה.

כפי שנחשף בגלובס, ועדת המינויים בחברות הממשלתיות בראשות השופטת שולמית דותן הדיחה את דוד מתפקידו בחברה הממשלתית לאחר שידור תחקיר בחדשות 12, שהעלה חשדות כי דוד ניפח לכאורה את קורות־החיים שלו באופן שיטתי כדי לעמוד בתנאי הסף למשרה בחברה ולייצר מצג שווא כי הוא בעל ניסיון ניהולי בכיר. כתוצאה מכך פנתה רשות החברות למשטרה שפתחה בחקירה.

בהחלטה שקיבלה הוועדה השבוע הוזכרה הטענה בתחקיר, שלפיה היקף הכספים שניהל דוד במסגרת חברת "מגדלית" היה נמוך משמעותית מהמוצהר על־ידו בעת מינויו, כשהיקף הכנסותיה עמד על כ־17 מיליון שקל לעומת דיווחו של מר דוד על סך 800 מיליון שקל.

כמו כן, צורפה אסמכתא בעת מינויו של דוד ביחס לתפקידו כמנכ"ל חברת IDY GROUP והיקף הפעילות של החברה, שנחתם על־ידי תמי שפי, שנטען בפניית חדשות 12 כי מדובר באשתו של דוד, מבלי שהדבר בא לידי ביטוי באישור.

גם אישור רואה חשבון שהעביר דוד מאת רו"ח יורם ברזאני הוכחש על־ידו: "המכתב שהוצג לי הוא זיוף מוחלט", אמר בכתבה.

בנוסף, דוד הודח גם מתפקידו כחבר דירקטוריון. ההערכות הן שאלכס דן, לשעבר המשנה למנכ"ל רכבת ישראל, יציע את מועמדותו לתפקיד ממלא־מקום היו"ר.

בנוסף, נבחנת גם הדחתו של דוד מתפקידו במועצה להסדר הימורים בספורט ומועצת רואי החשבון תבחן את תוקף רישיונו ותבחן ואת הדחתו.

2 כנס

UBTECH ומיקרוסופט יקיימו ב־20 באוקטובר את הכנס הטכנולוגי Refined by AI, שמיועד לאנשי טכנולוגיה שרוצים לקחת את ה־AI לשלב הבא. הדגש יהיה מעשי: מה מייצר ערך אמיתי, מה צריך לשפר, ומתי הגיע הזמן לחשוב מחדש על הגישה.

הכנס הטכנולוגי Refined by AI של UBTECH ומיקרוסופט / צילום: יח''צ

3 חוויית העובד

Sodexo ישראל, בהובלת המנכ"ל אודי בן שימול, משיקה שלושה מותגים קולינריים חדשים כחלק ממהלך אסטרטגי לעיצוב חוויית העובד. המותגים מציעים תפיסה חדשה של הסעדה ארגונית המלווה את העובדים מארוחות לאורך כל יום העבודה.

אודי בן שימול, מנכ''ל SODEXO ישראל לצד אביב משה השף היועץ של החברה / צילום: ניק צ'ולפייב

4 שתל עצבי מהונדס

מטריסלף מפתחת טכנולוגיה חדשנית שתאפשר שיקום של רקמה עצבית שנפגעה באמצעות יצירת שתל עצבי מהונדס ומותאם אישית המבוסס על תאים שמקורם במטופל עצמו.

פרופ' אלון גלזברג, לשעבר קצין רפואה ראשי בצה"ל ויועץ החברה, וד"ר תמר הראל, סמנכ"לית המחקר והפיתוח, ייצגו את החברה בכנס Defense TechConnect בארה"ב.

פרופ' אלון גלזברג / צילום: מטריסלף

5 זרוע ייעודית לחדשנות

הפניקס ברוקרס, בראשות המנכ"ל אורן כהן, ממשיכה להרחיב את השקעותיה בתחומי הדאטה והבינה המלאכותית ומקימה זרוע AI וחדשנות ייעודית.

אורן כהן / צילום: נעם מורנו

כחלק מהמהלך רכשה החברה את פלטפורמת AdvisorOS וצירפה את מייסדה, עדי לב, לתפקיד ראש התחום הבינה המלאכותית והחדשנות.