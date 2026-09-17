רשות החברות הממשלתיות דורשת מיו"ר נתיבי איילון עידן דוד להשיב עד 22 בספטמבר לטענות בנוגע לאמיתות הניסיון המקצועי שהציג בקורות חייו. במכתב שנשלח לדוד על ידי מנהל הרשות רועי כחלון נכתב: "עולה חשש כי מסרת לוועדה ולרשות פרטים בלתי מדויקים, אשר עליהם התבססה הוועדה במסגרת אישור מינויך. נבקש כי כל מידע המועבר, או החתום על ידך, יגובה בתצהיר המאמת נכונות הדברים החתום על ידי עורך דין".

הדברים פורסמו אמש בתחקיר "המבקר" בחדשות 12, שבו נטען כי דוד "שיפץ" את קורות חייו וניפח את ניסיונו הניהולי. במכתב צוין כי הטענות כבר הועלו בפני דוד לפני כשבוע, אך עד עתה לא התקבל מענה מצידו.

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לאחר פירוט ארוך של כלל התפקידים שציין דוד בקורות חייו, כולל בחברות מגדלית בע"מ ו-GROUP IDY, ברשות ציינו את המשמעות אם אכן יתברר כי נמסר מידע שגוי. "מסירת פרטים בלתי מדויקים, במסגרת השאלון, כשלעצמה, יכולה להוות עילה לאי מינויו של המועמד ובמקרים מתאימים תישקל פתיחה בהליכים פליליים נגדו".

דוד נכנס לתפקיד ביולי שעבר, והוא היה מועמדו של השר דוד אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות, לדירקטור בחברת נתיבי איילון. בתפקידו האחרון הוא שימש כמנכ"ל עיריית אשקלון תחת ראש העיר תומר גלאם. הוא מילא את התפקיד במשך שלוש שנים והתפטר חודשים לפני הבחירות המקומיות האחרונות.

חברת נתיבי איילון אחראית על כ־3 מיליארד שקל בשנה ואמונה על פיתוח התשתיות במטרופולינים, הקמת כבישים מהירים, תוכנית הפיתוח בחברה הערבית ותחום החדשנות בפרויקטי תחבורה.