"צומת דרכים קריטי": הפנייה של יו"ר הרכבת לרשות החברות

לאחר יותר משנה בלי מנכ"ל, יו"ר הרכבת אבנר פלור פנה הערב (ג') במכתב לרועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות: "החל מאוגוסט 2025 מצויה החברה במורכבות ניהולית, שנעוצה בהעדר מנכ"ל, ופעילות תחת ממלא מקום מנכ"ל, ולחלופין מנכ"ל בפועל. בפרק זמן של למעלה משנה, שהחל ביום סיום כהונתו של מר שיקו זאנה כמנכ"ל, נוהלה החברה ע"י 3 ממלאי מקום".

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במכתב צוין כי בשבוע שעבר הועלה הנושא בישיבת דריקטוריון וכי כל חבריו היו תמימי דעים באשר לצורך לפתוח בתהליך איתור המנכ"ל. "היעדר מנכ"ל פוגע בעיקרון הרציפות הניהולית ועלול להוביל לעיכובים בקבלת החלטות, בקידום תוכניות עבודה ובמימוש יעדי החברה", כתב פלור.

בנוסף, לדבריו, החברה מצויה בצומת דרכים לקבלת החלטות קריטיות. "בפתחה של החברה עומדות מספר קבלות החלטות ובכללן: הסכם הפעלה חדש, צוות ייעול שהוקם, רכש צי נייד, תחנה חכמה והטמעת מערכת כרטוס...ישנם פרויקטים נוספים שמצויין בשלבי הביצוע ויש להאיץ את יישומם כגון פרויקט החשמול וחיבור המסילה המזרחית".

מלבד מנכ"ל, לטענת פלור נוצר מצב אבסורדי כתוצאה מהנחיית רשות החברות שאסור לחברה למנות בכירים עד למינוי מנכ"ל קבוע. "מחד גיסא החברה אינה רשאית למנות מנכ"ל קבע, ומאידך גיסא אינה רשאית לאייש את משרות הבכירים עד למינוי מנכ"ל קבוע". במכתב אף מצוין כי "סמנכ"ל ההפעלה משמש גם כמנכ"ל בפועל וסמנכ"ל התשתיות גם כמשנה למנכ"ל".

בנוסף, פלור טוען לפגיעה ביכולת קבלת החלטות ארוכות טווח, ואף מציין כי תקופת הבחירות אינה שוללת מינויים חיוניים. "דירקטוריון הרכבת סבר כי מתקיימות בעניין זה נסיבות שמצדיקות את קידום הליך מינוי מנכ"ל קבוע וללא דיחוי..המשך היעדר מנכ"ל קבע עלול לפגוע בתפקודה התקין של החברה", סוכם במכתב.