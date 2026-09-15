מהפכת התחבורה בשרון נמשכת: אושרה התוכנית למחלף אלכסנדר

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (ג') להפקדה את תוכנית משרד התחבורה להקמת מחלף אלכסנדר ושדרוג כביש 553. המיזם, שמקודם באמצעות חברת חוצה ישראל, ייצור חיבור ישיר ויעיל בין יישובי השרון, בהם טייבה, טירה וקדימה-צורן, לכביש 6 וישלב נתיבי תחבורה ציבורית לאורך הכביש.

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התוכנית כוללת את הרחבת והארכת כביש 553 לדרך דו-נתיבית לכל כיוון וכן את הקמת מחלף אלכסנדר החדש במפגש הדרכים 6, 444 ו-553. הפרויקט, כך על-פי משרד התחבורה, צפוי לשפר משמעותית את הנגישות והקישוריות במרחב השרון, להפחית עומסי תנועה בכבישי האזור, ובהם כבישים 2 ו-4, ולתמוך בהתפתחות היישובים בשנים הקרובות.

בתוך כך, כביש 553 המשודרג ישמש כדרך רוחב אזורית מרכזית, שתחבר את יישובי השרון לרשת הדרכים הארצית בצורה מהירה. בנוסף, התוכנית צפויה לשפר את הקישוריות באזור, באמצעות הקמת מדרכות וסלילת שבילי אופניים, שיחזקו את הנגישות והבטיחות עבור כלל משתמשי הדרך.

כזכור, בשבוע שעבר התבשרו תושבי השרון בבשורה נוספת, כאשר מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, חתם על הרשאה להקמת מחלף "חוזה המדינה" בכביש החוף (כביש 2), בסמוך לדרך אלטנוילנד. המחלף, המוכר גם בשם "הרב-מכר", צפוי ליצור חיבור תחבורתי חדש בין הרצליה לרמת השרון ולהפחית את עומסי התנועה באזור מחלף הסירה.

בכלל, נראה כי השרון עובר תהליך תחבורתי משמעותי בשנים האחרונות. נוסף על הכבישים, השנה נפתח גם מקטע של המסילה המזרחית - קו רכבת שבסופו גם צפוי לחבר בין חדרה ללוד.

"האישור להפקדת התוכנית הוא צעד משמעותי בקידום אחד מפרויקטי התחבורה החשובים במרחב השרון", אמר ממלא-מקום מנכ"ל חברת חוצה ישראל, גיא לויאן. "מחלף אלכסנדר ושדרוג כביש 553 ייתנו מענה לצורכי התחבורה ההולכים וגדלים באזור, ישפרו את הנגישות ליישובים ואת החיבור לרשת הדרכים הארצית ויסייעו בהפחתת עומסי התנועה. חוצה ישראל ממשיכה לקדם תשתיות תחבורה לאומיות שיתמכו בהתפתחות האזור ובצמיחת היישובים וישפרו את הנגישות ואיכות החיים של התושבים".