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התחנה המרכזית בת"א

התחנה המרכזית תפונה? בת"א מצננים התלהבות

שינוי ייעוד אושר בשטחי מקווה ישראל להקמת מסוף תחבורה חלופי, שאמור לקלוט כ־60% מפעילות התחנה המרכזית בתל אביב • המסוף צפוי להיפתח רק ב־2031, אך גם אז יידרש פתרון נוסף לפינוי מלא של התחנה • האזור סובל מזיהום אוויר משמעותי הנגרם בעיקר מפליטות של אוטובוסים ומוניות שירות

אלון פרל 15:21
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב (ארכיון) / צילום: Shutterstock
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב (ארכיון) / צילום: Shutterstock

משרד התחבורה הכריז השבוע כי נעשה "צעד משמעותי בדרך לפינוי התחנה המרכזית בתל אביב". זאת, לאחר שהוועדה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט ושל ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את שינוי הייעוד בחלק משטחי מקווה ישראל, בסמיכות לצומת חולון, לצורך הקמת מסוף תחבורה ציבורית חלופי. על פי התכנון, המסוף יקלוט כ־60% מפעילות התחבורה הציבורית המתקיימת כיום בתחנה ויהווה נדבך מרכזי במהלך לפינויה.

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בתל אביב, כך נראה בינתיים, פחות מתרגשים. "אישור הוועדה לא מבשר על תחילת העבודות ועל היתרי הבנייה", אומרת מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו המחזיקה בתיק התחבורה ובטיחות בדרכים. "יש לתת את הדעת גם לכך שהמסוף יקלוט רק כ־60% מהפעילות, כך שבכל מקרה עדיין נידרש לפתרון נוסף. במצב הנוכחי, למרות הפרסומים של משרד התחבורה, פינוי התחנה המרכזית עדיין נראה מורכב מאוד ורחוק".

יש לציין כי גם לפי לוחות הזמנים, המסוף החלופי אמור להיפתח רק ב־2031. כך או כך, המסוף במקווה ישראל מוגדר כפתרון זמני והוא אמור לפעול עד להקמת המרכז הקבוע במתחם בן צבי חולון.

כזכור, בסוף 2022 המשרד להגנת הסביבה הכריז על אזור התחנה המרכזית בעיר כאזור נפגע זיהום אוויר לפי חוק אוויר נקי. בדברי ההסבר נכתב כי התנועה הערה באזור התחנה, שאליה מתנקזת תנועה של כלי רכב מדי יום, מלווה בפליטות של מזהמי אוויר אשר מתבטאת בריכוזים גבוהים של מזהמים.

עוד נכתב כי "משמעות הנתונים האלו היא שמתקבל זיהום אוויר מתמשך וחוזר ונשנה הנובע מפליטות רבות של כלי רכב דיזל: אוטובוסים בעיקר ומוניות שירות, הכוללים חלקיקים ותחמוצות חנקן, שהוגדרו על ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטנים ודאיים לאדם".