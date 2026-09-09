החל מהבוקר: מאות שוטרי תנועה וניידות בכל רחבי הארץ

אגף התנועה והרלב"ד פתחו הבוקר (ד') באכיפה מוגברת בכל רחבי הארץ, בתווך העירוני והבינעירוני. האכיפה החלה בשעות הבוקר המוקדמות ותסתיים בשעות הלילה המאוחרות.

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פעילות האכיפה המוגברת תהיה בהתאם למיקוד בכבישים המשפיעים, כפי שמופו ע"י מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה ותתבצע אכיפה נחושה ומצילת חיים, נגד עבירות ביריונות בכביש ועבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת המבצע יפעלו כלל יחידות אגף התנועה ובהן גם היחידה האווירית של משטרת ישראל, שתתעד את עבירות התנועה מסכנות החיים מ'מעוף הציפור' וכן תתבצע אכיפה גם באמצעות רחפנים.

מאות שוטרים וניידות יהיו פרוסים בשטח, האכיפה תתבצע במגוון אמצעים: מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, ממל"ז, מצלמות מהירות (א3) ועוד.

מבצע זה מתקיים במסגרת המלחמה לבלימת הקטל בכבישים. מתחילת השנה נהרגו בכבישים בישראל 309 בני אדם. בתקופה המקבילה אשתקד נהרגו אמנם יותר - 321 אנשים, אך זהו היה נתון חריג ברמה היסטורית. ברוב העשור האחרון, לא היו יותר מ-300 הרוגים בתקופה זו של השנה.