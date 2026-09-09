ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה החל מהבוקר: מאות שוטרי תנועה וניידות בכל רחבי הארץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אכיפה

החל מהבוקר: מאות שוטרי תנועה וניידות בכל רחבי הארץ

על רקע העלייה במספר ההרוגים בכבישים, המשטרה והרלב"ד יוצאות למבצע אכיפה נרחב ברחבי הארץ • מאות שוטרים וניידות יתפרסו בכבישים, לצד שימוש ברחפנים וביחידה האווירית, ויתמקדו בעבירות מסכנות חיים • מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בתאונות דרכים

אלון פרל 05:53
שוטר נותן דוח תנועה / צילום: תמר מצפי
שוטר נותן דוח תנועה / צילום: תמר מצפי

אגף התנועה והרלב"ד פתחו הבוקר (ד') באכיפה מוגברת בכל רחבי הארץ, בתווך העירוני והבינעירוני. האכיפה החלה בשעות הבוקר המוקדמות ותסתיים בשעות הלילה המאוחרות.

נתיב חדש באיילון ייפתח בקרוב. מתי תגיע האגרה?
2.1 מיליון ש': רשות החברות אישרה בונוסים לבכירים בחוצה ישראל

פעילות האכיפה המוגברת תהיה בהתאם למיקוד בכבישים המשפיעים, כפי שמופו ע"י מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה ותתבצע אכיפה נחושה ומצילת חיים, נגד עבירות ביריונות בכביש ועבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת המבצע יפעלו כלל יחידות אגף התנועה ובהן גם היחידה האווירית של משטרת ישראל, שתתעד את עבירות התנועה מסכנות החיים מ'מעוף הציפור' וכן תתבצע אכיפה גם באמצעות רחפנים.

מאות שוטרים וניידות יהיו פרוסים בשטח, האכיפה תתבצע במגוון אמצעים: מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, ממל"ז, מצלמות מהירות (א3) ועוד.

מבצע זה מתקיים במסגרת המלחמה לבלימת הקטל בכבישים. מתחילת השנה נהרגו בכבישים בישראל 309 בני אדם. בתקופה המקבילה אשתקד נהרגו אמנם יותר - 321 אנשים, אך זהו היה נתון חריג ברמה היסטורית. ברוב העשור האחרון, לא היו יותר מ-300 הרוגים בתקופה זו של השנה.