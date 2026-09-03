נתיב חדש באיילון ייפתח בקרוב. מתי תגיע האגרה?

אם נסעתם לאחרונה באיילון, בין ת"א לראשון ציון, כנראה נתקלתם בנתיב שעומד כמעט ריק ומגודר בעמודים צהובים, ומחכה לפתיחתו הרשמית. הפתיחה הזו, של השלב השני בפרויקט "הנתיבים המהירים", צפויה לקרות, על פי גורמים המעורים בפרטים, בתקופת החגים (או לכל המאוחר מייד לאחריה). מה צפוי להיות בנתיב, כיצד הוא יקל על ההגעה למרכז ומתי הוא ייפתח גם לתנועת כלי רכב פרטיים?

● בירושלים מרוצים, בת"א פחות: מה חושבים הישראלים על התחבורה הציבורית?

● לא רק בישראל: חברת האוטובוסים דן כובשת את פורטוגל

מה כבר נפתח בפרויקט "הנתיבים המהירים"?

השלב הראשון של הנתיבים המהירים יצא לדרך לפני כחמישה חודשים, ב-12 באפריל, כאשר נפתח המקטע בין מחלף השלום בת"א לשפיים, באורך של 18 ק"מ לכל כיוון. כמו כן, נפתח מתחם תחבורה בשפיים ובו כ-7,000 מקומות חנייה. משם יוצאים שאטלים בחמישה מסלולים למוקדי תעסוקה ומסחר, כמו שרונה, עזריאלי, הקריה, הבורסה ברמת גן, מנחם בגין ועוד. השירות ניתן ללא תשלום. ממידע שהגיע לגלובס החניון עומד כיום על 50% תפוסה, ומדי יום מגיעים אליו כ-3,500 רכבים.

מה ייפתח כעת?

בתקופת החגים צפוי להיפתח גם המקטע השני - מת"א עד ראשון לציון, יחד עם מרכז תחבורה בראשל"צ של כ-3,500 מקומות חנייה. על המקטע, שאורכו כ-25 ק"מ, יעברו שאטלים שיגיעו גם הם למוקדים מרכזיים במרכז, בהם הקריה והבורסה. הפרויקט, שאותו הובילה חברת נתיבי איילון, נאמד בכ-8 מיליארד שקלים, שמתוכם 4 מיליארד הושקעו על ידי המדינה בתשתיות ובסלילת נתיב חדש. את הפרויקט מפעילה "דן נתיבים", מקבוצת דן תחבורה, שביחד עם דניה סיבוס ואלקטרה הקימו את "נתיב לעיר", שקיבלה את הזיכיון להפעלה ולתחזוקה.

מה הלאה?

בהמשך, ככל הנראה בתחילת 2027, תותר נסיעה ללא תשלום בנתיבים המהירים גם לרכבים פרטיים, עם 3 נוסעים ומעלה. בשלב זה גם הכביש יהפוך לכביש אגרה, כאשר כלי רכב פרטיים ובהם נוסע אחד או שניים יוכלו לנסוע בנתיבים אף הם, בתעריף שישתנה כתלות בעומסי התנועה.

כמה זה יעלה?

המחיר יחושב לפי כמות מקטעי הנסיעה שעברו במהלך הנסיעה, מתוך שבעה מקטעים בכביש. החלוקה כוללת שני מקטעים לכיוון דרום, שלושה מקטעים לכיוון צפון ושניים במסלול המרכזי בין נתניה לשפיים - שבהם כיוון הנסיעה יכול להתחלף בהתאם לעומסי התנועה.

המנגנון שונה מכבישי אגרה רגילים. האגרה תיקבע אחת לשבוע עבור השבוע העוקב, על בסיס רמת הגודש בכבישים הרגילים ובהתאם לימים, שעות וקבוצות משתמשים. אם בפועל המהירות תרד מ-70 קמ"ש, תתאפשר חסימה זמנית של כניסת כלי רכב משלמים. לכל אחד משבעת המקטעים נקבע טווח תעריפים.