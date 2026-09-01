לא רק בישראל: חברת האוטובוסים דן כובשת את פורטוגל

קבוצת דן מסכמת שנת שיא בפעילותה הבינלאומית באירופה: חברת TST, זרוע התחבורה הציבורית של הקבוצה הפועלת באזור מטרופולין ליסבון בפורטוגל, הגיעה למקום הראשון בסקר שביעות רצון הנוסעים של רשות התחבורה הציבורית של מטרופולין ליסבון (TMI). הסקר מתייחס לשנת 2025, והחברה רשמה בו את הציון הגבוה ביותר במדד שביעות רצון נוסעים, מבין כלל המפעילים של התחבורה הציבורית בליסבון.

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דן פועלת בפורטוגל מאז שנת 2022, לאחר שזכתה במכרז. בשנת 2025 הגדילה את היקפי הפעילות והתפעול שלה, והגיעה לנתוני שיא של כ-42 מיליון נוסעים במהלך השנה, עלייה של 12.2% לעומת התקופה המקבילה - תוך הפעלה של כ-140 קווי שירות ויותר מ-400 אוטובוסים. בימים אלו, TST אף פועלת להחלפת כלל צי האוטובוסים לחשמליים, על מנת להמשיך ולהעניק שירות אמין ואיכותי בפורטוגל לשנים רבות.

"ההישגים המרשימים של TST בפורטוגל מוכיחים כי השילוב בין המומחיות והחזון התחבורתי של קבוצת דן, לבין ניהול מקומי חזק, מייצר סטנדרט גבוה של מצוינות תפעולית ושירותית", נמסר מדן. "עבורנו, הפעילות בפורטוגל היא סיפור הצלחה אירופי המבוסס על אמון הנוסעים, בטיחות בדרכים וחדשנות ירוקה".