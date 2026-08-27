אגד נכנסת לשותפות עם ענקית התחבורה הסינית

קבוצת אגד ואוטו חן מוביליטי מקבוצת בליליוס מודיעות היום (ה') על הקמת מיזם משותף ליבוא, שיווק ומכירה של אוטובוסים עם ענקית התחבורה הסינית CRRC. ע"פ הודעת החברה, המהלך נועד לבנות בישראל פעילות מלאה וארוכת טווח סביב מוצרי CRRC ובמקביל לפעול יחד עם היצרן לפיתוח שווקים ופעילויות נוספות במדינות אירופה.

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CRRC, שנוסדה ב-2015, פועלת ביותר מ-100 מדינות, מפעילה 46 חברות בנות ומעסיקה יותר מ-150 אלף עובדים. בשנת 2025 הסתכמו הכנסותיה בכ-38 מיליארד דולר, הרווח הנקי שלה בכ-2 מיליארד דולר וההשקעה שלה במחקר ופיתוח בכ-3 מיליארד דולר. מאז כניסתה לתחום ייצור האוטובוסים ב-2006 מכרה הקבוצה יותר מ-85 אלף אוטובוסים, וב-2025 היא ייצרה כ-6,000 אוטובוסים.

הוכנסה ל"רשימות השחורות" של הפנטגון

עם זאת, על הקבוצה שבבעלות הממשלה הסינית מרחפת גם עננה לא פשוטה. בשנים האחרונות הממשל האמריקאי הכניס את הקבוצה, ואף חברות בנות שלה, ל"רשימות השחורות" של משרד המסחר והפנטגון, בשל זיקות לתעשייה הביטחונית הסינית. בחלק מהמדינות באירופה, ובארה"ב, ישנה מגמה ברורה להרחיק חברות אלו ממכרזים ציבוריים.

גם בישראל הקבוצה התחילה להיתקל בקשיים בשנים האחרונות: לאחר זכייתה בקו האדום, וסיפוק הקרונות לרכבת הקלה בתל אביב, ניסתה הקבוצה להתמודד גם במכרזי הזכיינות של הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה, בשיתוף פעולה עם קבוצות שונות (כמו שיכון ובינוי ואגד). אלא שברקע, הופעל לחץ כבד מצידן של ארה"ב והמל"ל הישראלי לצמצם מעורבות סינית בתשתיות קריטיות. בסופו של דבר, הקבוצות שבהן השתתפה CRRC לא זכו במכרזי הקווים הירוק והסגול, והפרויקטים הועברו לחברות אירופיות וישראליות.

גם בקו הכחול בירושלים התרחשה דרמה בהקשר זה, כאשר CRRC ביקשה להתמודד במכרז, אך נבלמה בעקבות לחץ אמריקאי. בסופו של דבר, קבוצת JNet זכתה במכרז ובעקבות קשיים פנתה ל-CRRC הסינית כדי שתספק את הקרונות. האמריקאים בסופו של דבר התרצו, תוך פשרה שהייצור יתבצע במדינה מערבית.

יש לציין כי אגד אינה המפעילה היחידה בישראל שצפויה לעבוד עם מוצרי CRRC. חברת הבת של הקבוצה, CRRC EV מייצרת מגוון רחב של אוטובוסים חשמליים, החל ממיניבוסים ייחודיים שכבר יובאו לישראל ועד לרכב BRT מתקדם, דו-מפרקי, באורך 26 מטרים ורב קיבולת, הצפוי להגיע לישראל בקרוב במסגרת קול קורא של משרד התחבורה. אלו עתידיים להיות מופעלים ע"י חברת סופרבוס בשירות המטרונית בחיפה.

כך או כך, לשותפות הזו אוטו חן מביאה איתה ניסיון בתחומי היבוא, השיווק והשירות. בעשור האחרון מכרה הקבוצה יותר מ-4,000 אוטובוסים מתוצרת גולדן דרגון. מנגד, אגד מביאה עמה תשתית תפעולית רחבה וניסיון רב שנים בהפעלת ציי אוטובוסים מגוונים בישראל ובאירופה.