ועדת הכלכלה אישרה היום (ב') את התקנות המחילות את שיטת הניקוד גם על הפרות תעבורה מינהליות. התקנות מאפשרות הקלה מסוימת בשיטת הניקוד והחמרה לצידה.

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המהלך מגיע לאחר שהחל מפברואר ועד היום לא ניתנו נקודות בשורה של עבירות תנועה שהקנס בגינן עומד על 500 שקל. הסיבה לכך הייתה עניין טכני, והוא שלא הותקנו תקנות מכוח החוק החדש בידי שרת התחבורה מירי רגב, לצד הרפורמה שעברה בכנסת שהקימה בית דין דיגיטלי שידון בעררי נהגים והמעבר מעבירות פליליות להפרות מינהליות.

כעת העניין הזה נפתר לאחר שיג ושיח מול משרד התחבורה ודרישה של יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביטן להגיע לנוסח מוסכם. בדיון האחרון בוועדה משרד התחבורה ביקש להחמיר את שיטת הניקוד בעבירות מסוימות, ולא איפשר הקלה בעבירות אחרות מבלי שיש החמרה באחרות, אך כאמור היום הפלונטר נפתר.

במקור הרפורמה כללה הקלות משמעויות במחיקת ניקוד בעבירות קלות של עד 4 נקודות, והפחתה של ניקוד בחצי במקרה שאדם לא ביצע עבירה נוספת בתוך שנה. הרפרומה שעברה היום כללה מספר שינויים ותיקונים - כאמור הקלה ובצידה החמרה.

ההקלות

הקלות שאושרו לנהגי רכב פרטי הן שעבירות של עד 6 נקודות. הנקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע העבירה במקום שנתיים. לצד זאת, עבירות של 8 או 10 נקודות יהיו תקפות לשנתיים.

הקלה נוספת נוגעת למצב שבו נהג ייתפס באותו אירוע על מספר הפרות תעבורה - במקרה כזה יירשמו לחובתו רק הנקודות של ההפרה החמורה מביניהן.

עוד אושרה הפחתת ניקוד במספר עבירות קלות, ביניהן רישיון נהיגה לא תקף. בנוסף, הניקוד על כניסה לצומת שאי-אפשר לפנות אותה יורד מ-6 לאפס.

עבירת הפרעה או עיכוב תנועה, למעט בידי הולך רגל, תהפוך מ-4 נקודות בצידה לאפס נקודות.

עבירת נסיעה שלא על-פי הכיוונים בתמרורים תהפוך מ-6 נקודות בצידה ל-4 נקודות.

עבירת נהיגה ברכב שהרישיון שלו פקע תרד מ-6 נקודות ל-4 נקודות בארבעת חודשים הראשונים שרישיון הרכב לא בתוקף.

עבירת רישיון נהיגה לא תקף עוברת מ-8 נקודות ל-4 נקודות כשמדובר בתקופה של מעל 6 חודשים עד שנתיים. עבירה דומה בתקופה של עד 6 חודשים לא תגרור נקודות בכלל.

ההחמרות

במקביל אישרה הוועדה גם את בקשת משרד התחבורה להעלות את הניקוד מ-8 ל-10 בשורה של עבירות חמורות, בהן אי-ציות לרמזור אדום, אי-מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה, שימוש בטלפון סלולרי בנהיגה וכן נסיעה בשולי הדרך.

מתי השינויים ייכנסו לתוקף?

חלק מהשינויים (כמו תוקף הנקודות) ייכנסו לתוקף כשנה לאחר פרסום התקנות, בעוד שעדכוני הניקוד (הפחתה או העלאה של הניקוד) ייכנסו לתוקף כ-30 יום לאחר הפרסום ברשומות. נציגת משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, הסבירה כי השינוי שנוגע לקיצור תקופת התוקף של הנקודות דורש היערכות מיוחדת, וכי נדרש זמן כדי שניתן יהיה ליישמו.

על מה לא היה ניקוד עד היום?

העבירות שעד היום לא ניתן בגינן ניקוד היו נהיגה בחוסר זהירות, עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה, נהיגה בכביש ההפוך בכביש חד-סטרי, חציית קו הפרדה רצוף או נהיגה משמאלו, רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות, נהיגת טרקטורון בכביש שלא במושב או בקיבוץ, אי-ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, נהיגה או רכיבה באופנוע ללא קסדת מגן ונוסע לא חגור.

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ההסתייגויות על שיטת הניקוד

בדיון שנערך היום בוועדת הכלכלה נשמעו גם הסתייגויות מצד נציגי ציבור וארגונים מקצועיים בנוגע לשיטת הניקוד. ד"ר משה בקר, מומחה לתחבורה ובטיחות בדרכים, קרא לבצע מחקר מלווה שיבחן את השפעת המעבר להפרות מינהליות על הבטיחות בדרכים ועל שיטות האכיפה, והזהיר מפני שחיקה במרכיב החינוכי-הסברתי של מפגש שוטר-נהג אם עיקר האכיפה תהפוך לאלקטרונית. לגישתו, ההתרעה גבוהה יותר כאשר שוטר מנפיק דוח מאשר כאשר נשלחים דוחות בדואר ולא באופן מיידי.

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