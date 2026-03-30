בימים האחרונים קיבלו עשרות אזרחים הודעות תשלום קנסות בגין נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית בכניסה לחולון. זאת, למרות שמדובר בעבירות שבוצעו בשנת 2024, לפני למעלה משנה וחצי.

לטענת הנקנסים, זו הפעם הראשונה שהם מקבלים הודעה על הקנס, בעוד העירייה טוענת שכבר נשלח דוח קודם, אך מציינת כי במקרה של הודעה שנייה לא נצברת ריבית פיגורים. עוד טוענים התושבים כי הדוחות אינם הוגנים, מאחר ומדובר במקטעי כביש שבהם ההשתלבות מחייבת בפועל נסיעה בנת"צ.

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סעיף 225א(א1)(1)), בעבירות תעבורה בהן החשד מבוסס על צילום רכב, לא יוגש כתב אישום ולא תישלח הודעת תשלום קנס אם חלפו ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה וההודעה טרם נשלחה. קיצור תקופת ההתיישנות נועד לאפשר לנאשם להתגונן ביעילות, שכן בחלוף זמן רב קשה לזכור פרטים או לזהות את הנהג.

עם זאת, החוק מתייחס למועד שבו ההודעה על הקנס "נשלחה" ולא למועד שבו "הומצאה" בפועל לנמען. כלומר, אם הרשות שלחה את הדוח בדואר רשום בתוך ארבעה חודשים ממועד העבירה, היא עשויה לצאת ידי חובתה. ואולם, בהיעדר הוכחה לשליחת ההודעה - עומדת לנהגים עילה לביטול הקנס.

לטענת הנהגים עמם שוחחנו, זהו המצב במקרה הנוכחי. לימור מחולון מספרת למשל: "קיבלתי שני דוחות מאוגוסט 2024 בגין שימוש בנתיב תחבורה ציבורית ברחוב משה דיין בחולון, 1,000 שקל סה"כ, והרכב צולם במצלמה. מועד שליחת הדוחות הוא 24 בפברואר 2026. זו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בדוחות האלו, נאמר לנו שנשלח דואר רשום לפני שנתיים, ואין להם את האישור ששלחו".

העובדה שהדוח, שלכאורה נשלח בזמן, לא צבר ריבית והסכום בו עומד על 500 שקל בהתאם לקנס המקורי, עשויה ללמד כי הודעה ראשונה כלל לא נשלחה. בנוסף, בירידה מנתיבי איילון לכיוון רחוב משה דיין הועלו בעבר טענות של נהגים שלפיהן נאלצו לעבור בנתיב תחבורה ציבורית בעל כורחם, כחלק מההשתלבות בכביש.

"חובת ההוכחה על העירייה"

עו"ד אילון אורון, לשעבר יו"ר ועדת התעבורה הארצית של לשכת עוה"ד ומחבר "האנציקלופדיה לתעבורה", מסביר כי "על דוחות תעבורה חלה התיישנות של 4 חודשים, אלא אם הוכח דיווח על העבירה בתוך 4 חודשים מיום הצילום ע"י אישור משלוח דואר רשום".

לדברי אורון, נראה כי דוחות הנת"צ נטולי תוקף, "גם אם בעירייה טוענים ששלחו להם כבר הודעה ראשונה. כל עוד לא נשלח להם על כך אישור או אסמכתא - חובת ההוכחה על העירייה התובעת. עצם העובדה שהתשלום בעינו עומד ולא צבר ריבית מלפני שנה וחצי - היא הנותנת. המסקנה ברורה וחד משמעית: על העירייה להוכיח את אמיתות הדיווח ובהיעדר הוכחה כזו הרי שהדוחות התיישנו ואינם ברי תוקף".