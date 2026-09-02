התחבורה הציבורית בישראל ידועה בתדמיתה השלילית, אך מה באמת חושבים הישראלים על האוטובוסים והרכבות כאן? סקר חברתי של הלמ"ס על שנת 2025 שמתפרסם היום (ד') שופך קצת אור. ראשית, כ-52% מבני ה-20 ומעלה מעריכים באופן חיובי את תפקוד האוטובוסים - ירידה מ-59% בסקר שנערך לפני כעשור. מבין כלל האזורים שנבחנו, ירושלים היא היחידה שיעור האחוזים בה עלה - מ-59% ל-62%. בתל אביב, אגב, השיעור ירד מ-58% ל-52%.

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ככלל, כ-50% מבני ה-20 ומעלה נסעו בשנת 2025 באוטובוסים, והשיעור הגבוה ביותר של הצעירים עד גיל 24 (73%). עם זאת, ביחס ללפני עשור, ניכר שתדירות הנסיעה באוטובוסים פחתה - כ-15% ציינו שהם משתמשים בכל יום, לעומת כ-19% ב-2015. ניתן להסביר זאת גם בכך שנוספו אפשרויות נסיעה כמו רכבות ורכבות קלות.

56% מהמשתמשים ציינו שהם יכולים להגיע לרוב בזמן סביר מביתם למקום היעד - וגם כאן חל שינוי משמעותי בירושלים עם 58% לעומת 44% בסקר שלפני עשור. כ-82% מכלל המשתמשים מרוצים מקרבת תחנה לביתם (בבאר שבע הנתון עומד על 92% ובת"א על 91% - הנתון היחיד בו תושבי ת"א מרוצים יותר מהירושלמים - 82%), ו-71% מרוצים ממצב התחזוקה של האוטובוסים. כשליש (31%) מהציבור מרוצים מתדירות קווי האוטובוס הבין-עירוניים ביישוב מגוריהם. בערים הגדולות השיעור נע בין 29% בתל אביב-יפו לבין 50% בבני ברק.

באשר לרכבת ישראל - כ-44% מהישראלים מעל גיל 20 השתמשו ברכבת ב-2025, כאשר 66% מעריכים את תפקודה באופן חיובי - עלייה ביחס ל-58% לפני עשור. גם כאן, שיעור גבוה במיוחד מגיע מהירושלמים שמעריכים את הרכבת לחיוב ב-73%, לעומת 64% בתל אביב. עם זאת, תושבי ת"א משתמשים ברכבת יותר - 48% לעומת 41%).

גם ברכבת הקלה הירושלמים מרוצים יותר. בסך הכל, כ-43% מתושבי המרכז וירושלים מציינים כי הרכבת הקלה עונה על הצרכים שלהם. בירושלים מספרם עומד על 50%, ואילו בת"א רק על 28%. בערים הנוספות במרכז המספר נע בין 42%-46%.

רוב הישראלים נוסעים ברכב לעבודה

בלמ"ס גם בחנו כיצד אנשים מגיעים למקום העבודה שלהם. ככלל, ב-2025, כ-62% הגיעו ברכב הפרטי, כ-16% הגיעו באוטובוס וכ-22 עם אמצעים אחרים. לפני עשור אגב, כ-58% הגיעו ברכב הפרטי לעבודה, כך שלמרות כל הנסיונות לשפר את התחבורה הציבורית - חלה עלה של משתמשי הרכב בדרך לעבודה. ירושלים, שוב, היא האזור שממנו הכי הרבה מגיעים בתחבורה ציבורית - כ-23%. עם זאת, גם בעיר הבירה חלה ירידה מ-30% לפני עשור. בת"א כ-22% מגיעים ברכב.

שאלה נוספת ששאלו בלמ"ס היא על שירותי האינטרנט בתחבורה הציבורית. כ-50% דיווחו ששירותי האינטרנט עונים על צרכיהם במידה רבה או מסוימת.

בשורה התחתונה, נראה כי הציבור הישראלי מרוצה מהתחבורה הציבורית, הרבה יותר ממה שמציגה התדמית שלה. כמו כן, ניכר כמעט בכל פרמטר שתושבי ירושלים מרוצים הרבה יותר מתושבי ת"א. עם זאת, על אף שביעות הרצון, עדיין רוב הישראלים בוחרים יום יום לזנוח את התחבורה הציבורית, לנסוע ברכב ולמלא את כבישי הארץ בפקקים.