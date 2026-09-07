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חוצה ישראל | בלעדי

2.1 מיליון שקל: רשות החברות אישרה בונוסים לבכירים בחוצה ישראל

רשות החברות תעניק תגמול של 2.14 מיליון שקל ל־28 בכירים בחוצה ישראל עבור ביצועי 2025 • במקביל, הרשות מקדמת את מיזוג חוצה ישראל לתוך נתיבי ישראל, תוך העברת פעילותה לחברות התחבורה הממשלתיות

אלון פרל 12:32
כביש חוצה ישראל / צילום: עינת לברון
כביש חוצה ישראל / צילום: עינת לברון

רשות החברות הממשלתיות אישרה אתמול (א') תגמול לעובדים בכירים בחברת חוצה ישראל בגין רווחי החברה לשנת 2025. גובה התגמול עומד על 2.14 מיליון שקל, והוא יחולק ל-28 בכירים - ממנהל אגף ומעלה. לשם השוואה, ב-2024 אושר לחברה תגמול בסך 2.12 מיליון שקל.

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התגמול מוענק בהתאם לעקרונות התגמול שבחוזר "עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות". כך, התשלום משתנה בהתאם לביצועים ועמידה ביעדים, ומותאם לשכר בחברה (שכר המנכ"ל עומד על 44.6 אלף שקל). יש לציין כי גם חברות תחבורה נוספות כבר קיבלו תגמולים. כך למשל, נתיבי איילון קיבלה 3.3 מיליון, נתיבי ישראל 5.4 מיליון ורכבת ישראל 5.5 מיליון שקל.

ברקע, ברשות החברות דוחפים בחודשים האחרונים מיזוג של חוצה ישראל אל תוך נתיבי ישראל: לפני כחודשיים התבקשה הנהלת חוצה ישראל לכנס דיון בנושא, שבו תובא לבחינה הצעת המיזוג כשלב נוסף בדרך לאישור הממשלה. לפי הצעת הרשות, עם השלמת המיזוג לא יועברו לחוצה ישראל פרויקטים חדשים. פרויקטים פעילים בתחומי התחבורה הציבורית וכבישים עירוניים יועברו לחברת נתיבי איילון, בעוד שיתר הפעילות של החברה, לרבות פרויקטים בתחום הרכבות, תועבר לידי נתיבי ישראל.

היקף הפעילות של חוצה ישראל, הפועלת כזרוע ביצוע ממשלתית, עומד על 1.3 מיליארד שקל, והרווח הנקי עומד על 1.16 מיליון.