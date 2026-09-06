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רכב ותחבורה אחרי חודשיים בלי דח"ציות: מינויים חדשים בדירקטוריון רכבת ישראל
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רכבת ישראל | בלעדי

אחרי חודשיים בלי דח"ציות: מינויים חדשים בדירקטוריון רכבת ישראל

הוועדה לבדיקת מינויים אישרה היום מינוי של שתי דירקטוריות חיצוניות ברכבת ישראל - דפנה עין דור, שכיהנה בעברה כמנהלת אגף הכלכלה במשרד התחבורה, וחן כהן • ברקע: לפני כחודשיים התפטרו שתי דירקטוריות מדירקטוריון הרכבת במחאה על מינויו של יעקב מרציאנו למ"מ המנכ"ל - מינוי שנפסל מאז ע"י ועדת המינויים

אלון פרל 12:37
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, YKD
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, YKD

לאחר ששתי דירקטוריות התפטרו לפני כחודשיים מדירקטוריון רכבת ישראל במחאה על מינוי חדש לממלא-מקום המנכ"ל, הוועדה לבדיקת מינויים אישרה היום (א') מינוי של שתי דירקטוריות חיצוניות - דפנה עין דור, שכיהנה בעברה כמנהלת אגף הכלכלה במשרד התחבורה, וחן כהן. בנוסף אישרה הוועדה את מינויה של רננה ירדני לדח"צית בחברת נמלי ישראל.

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ברקע, לפני כחודשיים החליט דירקטוריון רכבת ישראל על מינויו של יעקב מרציאנו לממלא-מקום המנכ"ל, במקומו של אבנר פלור. בתגובה, שתי דירקטוריות החליטו להתפטר כמחאה.

"בישיבת הדירקטוריון התקבלה החלטה מהותית בעניין מינוי ממלא-מקום המנכ"ל", כתבה הדירקטורית והשופטת בדימוס שרה פריש. "להערכתי, ההחלטה אינה ראויה לחברה בעת הזו. אינני מוכנה לקבל על עצמי אחריות להחלטה זו, שהתקבלה ברוב דעות של ארבעה מול שניים. כיוון שאין בידי היכולת לשנות החלטה זו, החלטתי להתפטר מכהונתי כדירקטורית". בנוסף לפריש, גם שלומית גלר הצביעה נגד המינוי והחליטה להתפטר לאחריו.

מאז, מינויו של מרציאנו נפסל על-ידי ועדת המינויים, אך פריש וגלר לא חזרו, ולמעשה רכבת ישראל נותרה ללא דח"צים - זאת בניגוד לחוק החברות הממשלתיות המחייב שתי דח"ציות לפחות.

בתחילת החודש עדכנה רכבת ישראל את הבורסה כי פנתה על כך לבית המשפט העליון, ובתגובה נמסר לה כי הצורך לכך דחוף; ועל כן תתקיים ישיבה ב-6 בספטמבר. כעת, כאמור, החליטה הוועדה על מינוי שתי הדח"ציות.