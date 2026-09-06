אחרי חודשיים בלי דח"ציות: מינויים חדשים בדירקטוריון רכבת ישראל

לאחר ששתי דירקטוריות התפטרו לפני כחודשיים מדירקטוריון רכבת ישראל במחאה על מינוי חדש לממלא-מקום המנכ"ל, הוועדה לבדיקת מינויים אישרה היום (א') מינוי של שתי דירקטוריות חיצוניות - דפנה עין דור, שכיהנה בעברה כמנהלת אגף הכלכלה במשרד התחבורה, וחן כהן. בנוסף אישרה הוועדה את מינויה של רננה ירדני לדח"צית בחברת נמלי ישראל.

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ברקע, לפני כחודשיים החליט דירקטוריון רכבת ישראל על מינויו של יעקב מרציאנו לממלא-מקום המנכ"ל, במקומו של אבנר פלור. בתגובה, שתי דירקטוריות החליטו להתפטר כמחאה.

"בישיבת הדירקטוריון התקבלה החלטה מהותית בעניין מינוי ממלא-מקום המנכ"ל", כתבה הדירקטורית והשופטת בדימוס שרה פריש. "להערכתי, ההחלטה אינה ראויה לחברה בעת הזו. אינני מוכנה לקבל על עצמי אחריות להחלטה זו, שהתקבלה ברוב דעות של ארבעה מול שניים. כיוון שאין בידי היכולת לשנות החלטה זו, החלטתי להתפטר מכהונתי כדירקטורית". בנוסף לפריש, גם שלומית גלר הצביעה נגד המינוי והחליטה להתפטר לאחריו.

מאז, מינויו של מרציאנו נפסל על-ידי ועדת המינויים, אך פריש וגלר לא חזרו, ולמעשה רכבת ישראל נותרה ללא דח"צים - זאת בניגוד לחוק החברות הממשלתיות המחייב שתי דח"ציות לפחות.

בתחילת החודש עדכנה רכבת ישראל את הבורסה כי פנתה על כך לבית המשפט העליון, ובתגובה נמסר לה כי הצורך לכך דחוף; ועל כן תתקיים ישיבה ב-6 בספטמבר. כעת, כאמור, החליטה הוועדה על מינוי שתי הדח"ציות.