יותר מ-5,000 איש הורידו ביממה האחרונה את "Better rail" - אפליקציה עצמאית לתכנון נסיעות ברכבת ישראל, המהווה אלטרנטיבה לאפליקציה של הרכבת. בכך, עלתה האפליקציה למקום הראשון בהורדת האפליקציות של גוגל. הסיבה לגידול המטאורי של האפליקציה, נעוצה במכתב התראה לפני תביעה שנשלח להם ע"י הרכבת.

​המכתב, שפורסם ע"י האפליקציה אתמול (ג') אך נשלח ב-8 באוגוסט, גולל את טענות הרכבת בקשר להתנהלות האפליקציה. "נתוני לוחות הזמנים, נתוני תכנון הנסיעה וכן יתר המידע... הינם נכסים קנייניים יקרי ערך של רכבת ישראל. השימוש בהם ניתן רק למטרות ובהתאם להרשאות שמעניקה הרכבת", נכתב.

● בירושלים מרוצים, בת"א פחות: מה חושבים הישראלים על התחב"צ?

● הרכבת לקריית שמונה: כבר יש עבודות בשטח?

​למעשה, טוענים ברכבת שלאפליקציה לא ניתן היתר לעשות כל שימוש במידע, על אף שהוא מפורסם לכולם. "כל הזכויות בנתוני הרכבת שייכות באופן בלעדי לרכבת ישראל... אין להעתיק, לשכפל, למכור, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בנתונים ללא הרשאה מראש ובכתב". בנוסף, מציינים ברכבת שהנתונים עוברים למשרד התחבורה ומהם ניתן למשוך אותם, כפי שעושים באפליקציות מוביט.

​בעקבות כך, הרכבת טוענת שהשימוש שנעשה בטנג'יל באפליקציה הוא ללא אישור, ואף לטענתם נעשתה "חדירה אסורה למערכות הרכבת ולחומר המחשב המצוי בהן, מעבר להפרת תנאי השימוש, משיכת המידע על ידכם פוגעת ביציבות השירותים הדיגיטליים המוצעים לציבור הנוסעים וגורמת לרכבת ישראל נזקים כספיים ותפעוליים".

​הרכבת אף טוענת שהפגיעה הזו הובילה לקריסה וכשלים במנוע החיפוש של אפליקציית הרכבת. ובעקבות כל אלו דורשת להפסיק לעשות את זה ולמחוק באופן מיידי את האפליקציה.

​בטר רייל כופרת בהאשמות

​בטר רייל מנגד, כופרת בכל האשמות. לטענת המייסדים, האפליקציה פועלת כ-5 שנים ללא מטרות רווח, וכי הם מעולם לא ביצעו פעולת האקינג. לטענתם "זמני רכבת ישראל מעוברים דרך בקשת רשת סטנדרטית ונגישים לכל אדם, ללא צורך בזיהוי, בהרשאה או בסיסמה". בבטר רייל מציינים כי לוחות הזמנים של הרכבת הם מידע ציבורי ולציבור יש זכות לדעת אותו.

​באשר לטענת העומס - בטר ריילמציינים שמשתמשי האפליקציה היו מכבידים באותה מידע על השרתים גם אם לא היו משתמשים בה. הם אף מציינים את סדרי הגודל - באפליקציית רכבת ישראל משתמשים מאות אלפי, ובבטר רייל כאלף.

​ולמרות זאת, בטר רייל החליטו לערוך שינוי, להפסיק לעבוד מול נתוני הרכבת ולשאוב את הנתונים ממשרד התחבורה. לטענת החברה, הנוסע הממוצע לא צפוי להרגיש בהבדלים. עם זאת, אין בכוונת החברה להסיר את האפליקציה.

​בינתיים, כאמור, נראה שהאזהרות מצביעים בידים, ויותר מ-5,000 משתמשים חדשים הצטרפו לאפליקציה. הנהירה הזו נראית כמו מחאה שקטה כלפי הרכבת, וניסיון לומר: "האפליקציה שלכם לא מספיק טובה, לפחות אל תפריעו לאחרים".