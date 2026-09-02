ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה רכבת ישראל דרשה להסיר את האפליקציה. אלפים נהרו אליה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רכבת ישראל

רכבת ישראל דרשה להסיר את האפליקציה. אלפים מיהרו להוריד אותה

מכתב התראה לפני תביעה ששלחה רכבת ישראל ל־Better Rail, אפליקציה עצמאית לתכנון נסיעות ברכבת ישראל, המהווה אלטרנטיבה לאפליקציה של הרכבת, הוביל לתוצאה הפוכה: בתוך יממה הורידו את האפליקציה יותר מ־5,000 משתמשים, והיא טיפסה לראש טבלת ההורדות בגוגל • ברכבת טוענים לשימוש לא מורשה במידע ואף לפגיעה במערכותיה • מפתחי האפליקציה דוחים את הטענות, אך הודיעו כי יעברו לשאוב את הנתונים ממשרד התחבורה

אלון פרל 18:05
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, YKD
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, YKD

יותר מ-5,000 איש הורידו ביממה האחרונה את "Better rail" - אפליקציה עצמאית לתכנון נסיעות ברכבת ישראל, המהווה אלטרנטיבה לאפליקציה של הרכבת. בכך, עלתה האפליקציה למקום הראשון בהורדת האפליקציות של גוגל. הסיבה לגידול המטאורי של האפליקציה, נעוצה במכתב התראה לפני תביעה שנשלח להם ע"י הרכבת.

​המכתב, שפורסם ע"י האפליקציה אתמול (ג') אך נשלח ב-8 באוגוסט, גולל את טענות הרכבת בקשר להתנהלות האפליקציה. "נתוני לוחות הזמנים, נתוני תכנון הנסיעה וכן יתר המידע... הינם נכסים קנייניים יקרי ערך של רכבת ישראל. השימוש בהם ניתן רק למטרות ובהתאם להרשאות שמעניקה הרכבת", נכתב.

בירושלים מרוצים, בת"א פחות: מה חושבים הישראלים על התחב"צ?
הרכבת לקריית שמונה: כבר יש עבודות בשטח?

​למעשה, טוענים ברכבת שלאפליקציה לא ניתן היתר לעשות כל שימוש במידע, על אף שהוא מפורסם לכולם. "כל הזכויות בנתוני הרכבת שייכות באופן בלעדי לרכבת ישראל... אין להעתיק, לשכפל, למכור, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בנתונים ללא הרשאה מראש ובכתב". בנוסף, מציינים ברכבת שהנתונים עוברים למשרד התחבורה ומהם ניתן למשוך אותם, כפי שעושים באפליקציות מוביט.

​בעקבות כך, הרכבת טוענת שהשימוש שנעשה בטנג'יל באפליקציה הוא ללא אישור, ואף לטענתם נעשתה "חדירה אסורה למערכות הרכבת ולחומר המחשב המצוי בהן, מעבר להפרת תנאי השימוש, משיכת המידע על ידכם פוגעת ביציבות השירותים הדיגיטליים המוצעים לציבור הנוסעים וגורמת לרכבת ישראל נזקים כספיים ותפעוליים".

​הרכבת אף טוענת שהפגיעה הזו הובילה לקריסה וכשלים במנוע החיפוש של אפליקציית הרכבת. ובעקבות כל אלו דורשת להפסיק לעשות את זה ולמחוק באופן מיידי את האפליקציה.

​בטר רייל כופרת בהאשמות

​בטר רייל מנגד, כופרת בכל האשמות. לטענת המייסדים, האפליקציה פועלת כ-5 שנים ללא מטרות רווח, וכי הם מעולם לא ביצעו פעולת האקינג. לטענתם "זמני רכבת ישראל מעוברים דרך בקשת רשת סטנדרטית ונגישים לכל אדם, ללא צורך בזיהוי, בהרשאה או בסיסמה". בבטר רייל מציינים כי לוחות הזמנים של הרכבת הם מידע ציבורי ולציבור יש זכות לדעת אותו.

​באשר לטענת העומס - בטר ריילמציינים שמשתמשי האפליקציה היו מכבידים באותה מידע על השרתים גם אם לא היו משתמשים בה. הם אף מציינים את סדרי הגודל - באפליקציית רכבת ישראל משתמשים מאות אלפי, ובבטר רייל כאלף.

​ולמרות זאת, בטר רייל החליטו לערוך שינוי, להפסיק לעבוד מול נתוני הרכבת ולשאוב את הנתונים ממשרד התחבורה. לטענת החברה, הנוסע הממוצע לא צפוי להרגיש בהבדלים. עם זאת, אין בכוונת החברה להסיר את האפליקציה.

​בינתיים, כאמור, נראה שהאזהרות מצביעים בידים, ויותר מ-5,000 משתמשים חדשים הצטרפו לאפליקציה. הנהירה הזו נראית כמו מחאה שקטה כלפי הרכבת, וניסיון לומר: "האפליקציה שלכם לא מספיק טובה, לפחות אל תפריעו לאחרים".