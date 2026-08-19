הרכבת לקריית שמונה: כבר יש עבודות בשטח?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: כבר יש קידוחים בקריית שמונה במסגרת הקמת מסילת הרכבת לעיר מה נכון:

לפני מספר חודשים התחילו קידוחי ניסיון ועבודות מקדימות בתוואי הרכבת לקריית שמונה

במקביל, הושלמו גם הליכים תכנוניים נוספים הציון: נכון

שרת התחבורה מירי רגב רשמה הישג נאה בפריימריז בליכוד, עם הגיעה למקום הרביעי. זאת, לשיטתה, למרות התקשורת שמצניעה את הישגיה. אילו הישגים? בריאיון לכאן ב', היא ציינה אחד מהם: "הובלתי את המהלך של רכבת קריית שמונה־אילת", היא אמרה, והדגישה שלא מדובר רק בתוכניות על הנייר: זה מתקדם, יש כבר קידוחים בקריית שמונה". האומנם כבר התחילו לטרטר מכונות הקידוח בקריית שמונה?

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נתחיל מקצת רקע. אחרי שנים של דיבורים, בסוף יולי 2023 התקבלה החלטת ממשלה 855, שהורתה על קידום תכנית רב שנתית לחיבור ישראל ברשת מסילות רכבת מקריית שמונה ועד אילת, עד שנת 2040. כשנתיים לאחר מכן, באוגוסט 2025, הכריזו משרד התחבורה, חברת נתיבי ישראל ורכבת ישראל על תחילת ביצוע מסילת תל אביב - קריית שמונה.

בפועל, מדובר על הקמה של מסילת נוסעים ומטענים כפולה ומחושמלת מכרמיאל ועד קריית שמונה, באורך תוואי כ־55 ק"מ, אשר כולל 3 תחנות נוסעים חדשות - כרמיאל מזרח, צח"ר (צפת, חצור, ראש פינה) וקריית שמונה, ומנהרה באורך של כ־22 ק"מ מתחת להרי צפת.

אבל האם העבודות בשטח התחילו? התשובה היא: כן. חברת נתיבי ישראל אמרה לנו - וגם צירפה ראיות חזותיות (אחת מהן מובאת כאן) - שמזה מספר חודשים מתבצעים בקריית שמונה קידוחי ניסיון ועבודות מקדימות. במקביל, חברת נתיבי ישראל השלימה את עבודת הוועדה המייעצת בנושא ההפקעות, והפרויקט מתקדם לקראת ועדת השיפוט בתחום תכנון המסילה. בנתיבי ישראל הוסיפו שגם בתחום תיאום התשתיות נרשמה התקדמות משמעותית, עם תכנון מפורט מול כלל הגופים הרלוונטיים.

אז המקדחות עובדות. אבל מה בעצם המטרות של הקידוחים האלה? כאן צריך לומר שאותם "קידוחי ניסיון" הם עדיין שלב די ראשוני של הפרויקט. נסביר: הקמת פרויקט תשתיות בישראל מחולקת למספר שלבים, כאשר הראשון הוא "קידום זמינות" - כלומר העתקת תשתיות לצורך פינוי שטח הקמת תוואי הרכבת. הקידוחים הנוכחיים בתוואי הרכבת לקריית שמונה הם עדיין חלק מהשלב הזה, ומטרתם היא לערוך מיפוי של שכבות הקרקע והסלע לאורך התוואי, על מנת ליצור תשתית לתכנון מקטעים מורכבים.

ההתחלה של עבודות הבינוי ("אינפרא 1") והעבודות להטמעת מערכות, הנחת מסילות והשלמת בניית התחנות ("אינפרא 2") קורות רק אחר כך. כלומר, פרויקט הרכבת לקריית שמונה נמצא עדיין בשלבים יחסית מוקדמים, ועוד ניתן לסגת ממנו בקלות יחסית. וכמובן, טרם הגענו לאתגרים ההנדסיים הגדולים באמת, כמו כריית מנהרות ענק באזורים ההרריים בגליל, הקמת גשרים מעל נחלים, הסטת כבישים ראשיים ויצירת הפרדות מפלסיות.

השורה התחתונה: דברי רגב נכונים.

בימים אלה אכן מתקיימות עבודות קידוח בתוואי הרכבת לקריית שמונה במסגרת הפרויקט, אם כי עדיין מדובר בשלב די ראשוני.